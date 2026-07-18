Jogadores do Atlético que disputaram a Copa podem ser desfalques no retorno: entenda Trio do Galo esteve no Mundial representando a seleção do Equador

O Atlético pode ter como desfalques o trio que disputou a Copa do Mundo pelo Equador na primeira partida após a pausa do calendário oficial. Alan Minda, Alan Franco e Ángelo Preciado dificilmente estarão à disposição do técnico Eduardo Domínguez para o duelo contra o Bahia, na próxima terça-feira (21), na Arena MRV.

O Atlético pode ter como desfalques o trio que disputou a Copa do Mundo pelo Equador na primeira partida após a pausa do calendário oficial. Alan Minda, Alan Franco e Ángelo Preciado dificilmente estarão à disposição do técnico Eduardo Domínguez para o duelo contra o Bahia, na próxima terça-feira (21), na Arena MRV.

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A seleção equatoriana foi eliminada pelo México na segunda fase da Copa do Mundo, no dia 30 de junho. Após a participação no torneio, os jogadores receberam cerca de dez dias de férias antes de se reapresentarem ao clube.

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Dos três atletas, Alan Minda e Preciado já retornaram à Cidade do Galo nesta semana. No entanto, a dupla ainda não participou dos treinamentos com o restante do elenco. Ambos passam por um processo de recondicionamento físico para recuperar a melhor forma após o período de férias e a disputa do Mundial.

Como o Atlético terá apenas mais três treinamentos antes da partida contra o Bahia, a tendência é que Minda e Preciado não atinjam a condição física ideal para serem relacionados.

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Já Alan Franco ainda não se reapresentou ao clube. O meio-campista foi liberado pelo Atlético para permanecer com a família no Equador e acompanhar questões pessoais relacionadas à saúde de um familiar. Com isso, ele também não deve ser opção para a primeira partida do Galo após a pausa para a Copa do Mundo.

convocados atlético equador (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético x Bahia

O primeiro jogo do Galo no retorno será no dia 21 de julho, às 19h30, diante do Bahia, na Arena MRV, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Galo ocupa a 11ª colocação, com 24 pontos, e busca iniciar a segunda metade da temporada em ascensão.

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