Cruzeiro fará dois jogos-treino nesta quinta-feira; saiba detalhes A Raposa chega à reta final da intertemporada

Depois de dois amistosos, o Cruzeiro terá dois jogos-treino nesta quinta-feira (16), contra São Caetano e Ipatinga. As partidas serão realizadas na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte.

Pela manhã, os jogadores comandados por Artur Jorge enfrentarão o São Caetano, equipe que disputou recentemente a Série A4 do Campeonato Paulista e se prepara para outra competição.

continua após a publicidade

Na parte da tarde, às 15h (de Brasília), o Cruzeiro enfrentará o Ipatinga, time que foi rebaixado recentemente para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

Os dois jogos serão realizados com portões fechados na Toca da Raposa II, mas os melhores momentos serão divulgados ao fim do dia pelo clube.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Confira como chegam os rivais do Cruzeiros aos jogos-treino

A equipe paulista ficou perto do acesso à terceira divisão estadual nesta temporada. O Azulão terminou a primeira fase em segundo lugar, com nove vitórias, dois empates e quatro derrotas. Nas quartas de final, venceu o Jacareí, mas foi eliminado na semifinal pela Penapolense, perdendo por 2 a 1 fora de casa e empatando em 2 a 2 no Anacleto Campanella.

São Caetano fará um dos jogos-treino com o Cruzeiro (Foto: Divulgação São Caetano)

Eliminado em abril, o São Caetano não disputou partidas oficiais desde então, mas se prepara para a Copa Paulista. A equipe estreia no torneio na segunda-feira (20), às 15h (de Brasília).

continua após a publicidade

Do outro lado, o Ipatinga foi rebaixado para a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro com -2 pontos e uma vitória em dez jogos. O time foi punido no início do torneio com perda de seis pontos por transfer ban.

Por causa da punição, o clube montou um elenco com jogadores jovens e vê o amistoso como oportunidade para acelerar o desenvolvimento dos atletas.

continua após a publicidade

Donizete, técnico do Ipatinga (Foto: Divulgação Ipatinga)

– Temos um elenco de jovens atletas, mas que têm qualidades e potencial de crescimento. Nosso objetivo é avaliar o grupo contra um adversário muito mais qualificado. Independentemente do resultado ou de qualquer outra circunstância, será uma experiência imensa para eles. Precisamos disso para dar continuidade ao nosso trabalho com uma análise ainda melhor e mais completa – comenta o técnico Donizete Amorim.

🎁 Ganhe até R$20 de crédito para apostar na Copa do Mundo na Superbet

Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.