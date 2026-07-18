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Juventude vence Cuiabá e assume vice-liderança; veja a tabela da Série B

Alviverde chega ao sexto jogo invicto e tem a melhor defesa da competição

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 09:32
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MP jogador do Juventude, durante partida contra o Cuiaba no estadio Alfredo Jaconi pelo Campeonato Brasileiro B 2026.
MP jogador do Juventude durante partida contra o Cuiaba no estadio Alfredo Jaconi pelo Campeonato Brasileiro B 2026 (Foto: Luiz Erbes/AGIF/Folhapress)

Pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Juventude venceu o Cuiabá, na última sexta (17), no Alfredo Jaconi, e assumiu, provisoriamente, a vice-liderança da competição. A vitória, inclusive, ampliou a sequência invicta da equipe de Mauricio Barbieri, que chegou ao sexto jogo consecutivo sem perder — com cinco vitórias e um empate. A última derrota da equipe de Caxias do Sul foi contra o Operário, na 12ª rodada. 

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    Como foi o jogo?

    O Juventude venceu o Cuiabá por 2 a 0 em um jogo marcado por forte disputa física, muitas faltas e poucas chances claras para ambas as equipes. O time gaúcho foi mais eficiente nas bolas paradas e abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo, quando Alisson Safira marcou de cabeça após cobrança de falta de Raí Silva. O Cuiabá tentou responder com finalizações de Kauan, Calebe e Marlon, mas parou na defesa adversária e no goleiro Jandrei. Na etapa final, o Dourado teve mais posse e levou perigo com Eric Melo e Raylan, porém o Juventude ampliou aos 25 minutos em uma cobrança de falta ensaiada em que Luan Martins ajeitou para Raí Silva acertar um chute forte no canto de Carné. Depois do segundo gol, os donos da casa administraram a vantagem até o apito final. 

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    Jogadores do Juventude se abraçando e comemorando gol contra o Cuiabá, pela 18ª rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro 2026, disputada no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Caxias do Sul
    Jogadores do Juventude se abraçando e comemorando gol contra o Cuiabá, pela 18ª rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro 2026, disputada no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Caxias do Sul (Foto: Antônio Machado /Fotoarena/Folhapress)
  • Kylian Mbappé (lado esquerdo) e Harry Kane (lado direito), durante partida da Copa do Mundo.

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    • Fim de tabu

    O triunfo na Série B, de quebra, marcou a primeira vitória do Juventude sobre o Cuiabá e encerrou um tabu da equipe alviverde de nunca ter conseguido vencer o rival mato-grossense na história do confronto.

    ➡️Como a Série B pretende manter audiência durante a Copa?

    Como fica a tabela?

    Com o resultado, o Juventude chegou aos 32 pontos após 18 jogos disputados e assumiu, momentaneamente, a segunda colocação no Brasileirão Série B. Para manter a vice-liderança, a equipe de Maurício Barbieri agora precisa torcer para os tropeços de Vila Nova, Operário e Novorizontino, que ainda jogam nessa rodada. O Juventude chegou ao sexto jogo seguido sem ser vazado e é dono da melhor defesa da competição, com apenas oito gols sofridos em 18 partidas. Já o Cuiabá segue na 11ª colocação, com 24 pontos. O Dourado ainda pode perder uma posição nesta rodada, a depender do resultado do Athletic, que ainda joga fora de casa neste sábado, contra o Atlético-GO. ➡️Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

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    Próximos compromissos

    Juventude e Cuiabá voltam aos gramados na próxima quinta-feira (23). O Cuiabá recebe o Atlético-GO na Arena Pantanal, às 20h30 (de Brasília) e, na sequência, às 21h30, o Juventude e Botafogo-SP encerram a 19ª rodada da Série B na Arena Nicnet

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