Que Harry Kane já figurava entre os grandes nomes do futebol mundial era um fato inegável para uma parcela expressiva dos apreciadores do esporte. Ainda assim, persistia uma corrente significativa que o rotulava como um jogador fadado ao fracasso, incapaz de transformar sua reconhecida qualidade individual em conquistas relevantes. Em 2025, contudo, esse estigma foi superado, o que pôs fim à chamada "maldição" e dissipou a pressão que acompanhava a trajetória do astro do Bayern de Munique. A seguir, o Lance! relembra o ano do craque.

Kane deixou a condição de jogador emprestado a diversas equipes da Inglaterra para se tornar o maior artilheiro da história do Tottenham, com 280 gols, além de 63 assistências. Após 435 partidas, seu futuro parecia ligado de forma definitiva aos Spurs, mas o insucesso coletivo o levou a buscar novos horizontes. Fora da zona de conforto do futebol inglês, ele seguiu em busca de voos mais altos na carreira e da primeira taça como profissional, já que pela seleção o objetivo também se mostra difícil e, até então, sem solução.

Assim, em 2023, transferiu-se para o poderoso Bayern, clube que domina o futebol alemão de maneira recorrente e figura, ano após ano, entre os principais candidatos ao título da Champions League. De maneira surpreendente, porém, o clube encerrou a temporada 2023/24, a primeira de Harry na Alemanha, sem conquistar um único troféu, enquanto o rival Bayer Leverkusen viveu uma campanha histórica ao alcançar a dobradinha nacional. O cenário reforçou a percepção de que algo não se encaixava em sua trajetória.

Artilheiro em qualquer lugar ⚽

Após uma campanha de estreia individualmente expressiva, com 44 gols em 45 partidas — sendo 36 em 32 jogos pela Bundesliga — e a conquista de sua primeira Chuteira de Ouro, o segundo ano na Baviera confirmou as expectativas. O inglês manteve o status de artilheiro implacável que o consagrou, iniciou sua segunda temporada em alto nível e encerrou 2024 de forma dominante. Em novembro, marcou três gols contra o Augsburg e tornou-se o jogador mais rápido a alcançar 50 gols na história da liga nacional, feito obtido em 43 partidas.

Falha continental 🌍

E era natural que, ao brilhar em solo germânico, o atacante também se destacasse no cenário continental. Ainda em 2024, marcou quatro gols em uma única partida, na goleada por 9 a 2 sobre o Dinamo Zagreb. Encerrou a Champions com 11 gols, atrás apenas de Serhou Guirassy e Raphinha, ambos com 13 na artilharia.

Embora o rendimento individual do astro se mantivesse elevado, independentemente da competição, o desempenho coletivo do Bayern não apresentou a mesma constância. Kane fez o possível para conduzir a equipe a patamares mais altos, contribuindo não apenas com gols, mas também com 11 assistências na temporada 2024/25, porém o time oscilou. Líder absoluto da Bundesliga no formato de pontos corridos, o Munique teve trajetória irregular na Champions, na qual venceu cinco partidas e perdeu três na inédita fase de liga. Superou o Celtic nos playoffs, avançou diante do Leverkusen nas oitavas.

Entretanto, acabou eliminado pela futura vice-campeã Inter de Milão: derrota por 2 a 1 em casa e pelo empate por 2 a 2 na Itália, partida em que Kane deixou sua marca. Inclusive, Harry balançou as redes em ao menos uma das partidas de cada um dos confrontos no mata-mata.

Decepção nacional 👎

Vale destacar que a Supercopa da Alemanha, torneio que abre oficialmente a temporada no futebol do país, não contou com a participação do Bayern. Assim, foi disputada entre o Leverkusen, campeão das duas principais competições nacionais, e o Stuttgart, sendo vencida nos pênaltis pelo então novo protagonista do futebol alemão.

A Copa da Alemanha, tradicionalmente marcada pela dominância bávara, também não reservou grandes histórias ao Bayern naquela temporada. A equipe venceu Ulm e Mainz por 4 a 0, mas acabou eliminada com a derrota por 1 a 0, em casa e em jogo único, diante do Leverkusen, algoz do ano anterior. Ainda assim, o melhor estava por vir, e, enfim, o azarão inglês teria motivos para sorrir.

Craque, goleador e campeão 🏆

Com a liderança consolidada, o feito parecia apenas uma questão de tempo, embora a confirmação tenha sido mais tensa do que o previsto. Em 4 de maio de 2025, Kane finalmente celebrou o primeiro grande título de sua carreira: a Bundesliga 2024/25. O campeonato foi definido matematicamente após o empate entre Bayern e RB Leipzig, com gol dos visitantes nos minutos finais que adiou a decisão, e, sobretudo, pela igualdade do Leverkusen diante do Freiburg, final que garantiu o título aos bávaros com duas rodadas de antecedência. Por ironia do destino, o atacante não participou da partida em razão de suspensão por acúmulo de cartões amarelos e acompanhou a oficialização da conquista à distância, pela televisão, vendo a equipe liderada por Vincent Kompany assegurar o troféu por conta de um resultado paralelo.

No dia 11 de maio, o craque ergueu seu primeiro troféu como profissional durante a celebração oficial e encerrou a temporada em grande estilo, como artilheiro da Bundesliga pelo segundo ano consecutivo, com 26 gols em 31 partidas, além de oito assistências, recebendo ainda o prêmio de melhor jogador da temporada. O Bayern finalizou a edição com 82 pontos em 34 rodadas, fruto de 25 vitórias, sete empates e apenas duas derrotas, com 99 gols marcados e 32 sofridos, ostentando o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato.

Para a alegria dos fãs que acompanharam todas as oportunidades de título do jogador e o fim do discurso dos críticos que alimentavam a imagem de Kane como um fracassado, a piada chegou ao fim. Em um roteiro simbólico, a consagração ocorreu ao término de sua segunda temporada em um clube acostumado a vencer praticamente tudo.

Inglês campeão de copa? ❌

Havia ainda mais uma competição na qual o Bayern chegou como favorito, como de costume, mas não conseguiu alcançar o título apesar de uma campanha competitiva: a inédita Copa do Mundo de Clubes de 2025. A equipe estreou na fase de grupos com a vitória por 10 a 0 sobre o Auckland City, da Nova Zelândia, partida na qual, de forma curiosa, Harry não marcou.

Sofreu pressão no duelo seguinte, mas venceu o Boca Juniors por 2 a 1, e acabou derrotada pelo Benfica por 1 a 0 na última rodada do Grupo C, resultado que a deixou na segunda colocação. No mata-mata, superou o Flamengo por 4 a 2, mas acabou eliminado pelo PSG nas quartas de final, com derrota por 2 a 0. Kane encerrou sua participação no torneio com três gols e uma assistência nas cinco partidas.

Mal-acostumado 🎵

Em 16 de agosto, Kane levantou a segunda taça de sua carreira ao marcar um gol na vitória por 2 a 1 sobre o Stuttgart, na Supercopa. Seis dias depois, na partida de abertura da Bundesliga 2025/26, iniciou a temporada em alto nível ao marcar um hat-trick no segundo tempo na vitória por 6 a 0 sobre o Leipzig.

Harry Kane, do Bayern de Munique, comemora o título da Supercopa da Alemanha de 2025 (Foto: Thomas Kienzle/AFP)

Em 26 de setembro, marcou duas vezes na vitória por 4 a 0 sobre o Werder Bremen. Com o resultado, tornou-se o jogador mais rápido a alcançar 100 gols por um clube em uma das cinco principais ligas europeias no século XXI, ao atingir a marca em 104 partidas, superando Cristiano Ronaldo e Erling Haaland.

No mês seguinte, em 18 de outubro, Kane marcou o 400º gol de sua carreira em clubes na vitória por 2 a 1 sobre o Borussia Dortmund. Em 29 de outubro, anotou dois gols contra o Colônia pela Copa e ajudou o Bayern a vencer por 4 a 1, resultado que representou a 14ª vitória consecutiva da equipe, o melhor início de temporada do futebol europeu em 2025/26.

Ainda neste ano, no dia 6 de dezembro, Kane registrou seu décimo hat-trick na Bundesliga na goleada por 5 a 0 fora de casa sobre o Stuttgart, marca alcançada após apenas 76 partidas. Poucas semanas depois, em 21 de dezembro, atingiu 100 participações em gols na liga, com 81 gols e 19 assistências, ao marcar nos acréscimos da vitória por 4 a 0 sobre o Heidenheim.

Camisa 9, 10 e 8 👕

Os feitos da segunda metade do ano e do início da temporada seguinte indicam um fato claro. Harry voltou a figurar, mais do que nunca, entre os principais candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo, independentemente do desempenho coletivo. Em campo, é visível a retomada de um papel que já exercera nos tempos de Tottenham, agora com ainda maior recorrência sob o comando de Kompany: o de articulador.

Centroavante técnico, o camisa 9 foge do estereótipo do atacante limitado à área, participa ativamente da construção ofensiva no terço final e contribui em diferentes zonas do campo. Assim, passa a recuar com frequência para o meio-campo e até para setores mais defensivos, participando da circulação da bola, distribuindo passes e lançamentos em profundidade, em uma função que poucos atletas de elite no futebol mundial conseguem desempenhar.

Cada vez mais completo e maduro, aos 32 anos, Kane atua de forma mais leve após superar o trauma da ausência de conquistas. Trata-se de um jogador especial, constantemente observado pelos amantes do esporte, capaz de oferecer participação decisiva e gols em alta frequência. Em plena ascensão técnica e mental, vive o melhor momento da carreira e ainda apresenta margem para seguir evoluindo nos gramados em 2026.

Cidadão Kane ⚪

E para que não passasse despercebido, mesmo após deixar o futebol inglês por clubes, Kane jamais deixou de honrar sua pátria. Capitão da seleção e maior artilheiro da história do país, com 78 gols em 112 partidas, o atacante teve papel decisivo na classificação da Inglaterra para mais uma Copa do Mundo, desta vez a edição de 2026, que será disputada em junho do próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Os Três Leões avançaram com facilidade nas Eliminatórias Europeias ao encerrar o Grupo K de forma invicta, com oito vitórias e 100% de aproveitamento. Na campanha, Kane marcou oito gols e reafirmou seu papel como principal referência técnica e liderança da forte geração inglesa.