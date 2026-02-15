Endrick joga hoje? Saiba informações de Lyon x Nice pela Ligue 1
Equipe tem 100% de aproveitamento com brasileiro em campo
O Lyon recebe o Nice, pela 22ª rodada da Ligue 1, neste domingo (15), às 16h45 (de Brasília), no Groupama Stadium. Destaque nas últimas semanas, Endrick desfalcará a equipe de Paulo Fonseca por conta de uma expulsão contra o Nantes, na última semana. O confronto será transmitido pela Cazé TV.
Com Endrick em campo, o Lyon tem 100% de aproveitamento em jogos válidos pela Ligue 1 e Copa da França. Devido a essa boa sequência, a equipe de Paulo Fonseca subiu na classificação e ocupa a 4ª colocação. Em caso de um triunfo, a equipe de Rhône ficará seis pontos atrás do PSG, que é o líder do Campeonato Francês.
Por outro lado, o Nice tentará aproveitar a ausência de Endrick para conquistar pontos e se distanciar da zona de rebaixamento da Ligue 1. Atualmente, a equipe do sul da França ocupa a 14ª colocação e soma apenas 23 pontos e tem a 3ª defesa mais vazada da competição.
Tudo sobre Lyon x Nice (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Lyon 🆚 Nice
22ª rodada - Ligue 1
📆 Data e horário: domingo, 15 de fevereiro, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)
👁️ Onde assistir: Cazé TV (YouTube)
🕴️ Árbitro: Thomas Leonard
🚩 Assistentes: Benjamin Pagès e Aurélien Drouet
📺 VAR: Cyril Gringore
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔴 Lyon (Técnico: Paulo Fonseca)
Grief; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Abner; Tessman, Morton, Nartey; Moreira, Karabec, Sulc.
🔴⚫ Nice (Técnico: Claude Puel)
Kohn; Teze, Zakaria, Kehrer; Diatta, Camara, Bamba, Adingra; Akliouche, Golovin, Balogun.
