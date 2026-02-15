menu hamburguer
Onde Assistir

Endrick joga hoje? Saiba informações de Lyon x Nice pela Ligue 1

Equipe tem 100% de aproveitamento com brasileiro em campo

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/02/2026
08:00
Endrick põe a partida no bolso, faz três gols e Lyon goleia o Metz por 5 a 2 na Ligue 1
imagem cameraEndrick comemora gol marcado pelo Lyon sobre o Metz, pela Ligue 1 (Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP)
O Lyon recebe o Nice, pela 22ª rodada da Ligue 1, neste domingo (15), às 16h45 (de Brasília), no Groupama Stadium. Destaque nas últimas semanas, Endrick desfalcará a equipe de Paulo Fonseca por conta de uma expulsão contra o Nantes, na última semana. O confronto será transmitido pela Cazé TV.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com Endrick em campo, o Lyon tem 100% de aproveitamento em jogos válidos pela Ligue 1 e Copa da França. Devido a essa boa sequência, a equipe de Paulo Fonseca subiu na classificação e ocupa a 4ª colocação. Em caso de um triunfo, a equipe de Rhône ficará seis pontos atrás do PSG, que é o líder do Campeonato Francês.

Por outro lado, o Nice tentará aproveitar a ausência de Endrick para conquistar pontos e se distanciar da zona de rebaixamento da Ligue 1. Atualmente, a equipe do sul da França ocupa a 14ª colocação e soma apenas 23 pontos e tem a 3ª defesa mais vazada da competição.

➡️ Aposte em Lyon x Nice, pela Ligue 1
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Tudo sobre Lyon x Nice (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Lyon 🆚 Nice
22ª rodada - Ligue 1

📆 Data e horário: domingo, 15 de fevereiro, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)
👁️ Onde assistir: Cazé TV (YouTube)
🕴️ Árbitro: Thomas Leonard
🚩 Assistentes: Benjamin Pagès e Aurélien Drouet
📺 VAR: Cyril Gringore

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴 Lyon (Técnico: Paulo Fonseca)
Grief; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Abner; Tessman, Morton, Nartey; Moreira, Karabec, Sulc.

🔴⚫ Nice (Técnico: Claude Puel)
Kohn; Teze, Zakaria, Kehrer; Diatta, Camara, Bamba, Adingra; Akliouche, Golovin, Balogun.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Endrick foi expulso após disputar bola com Tabibou em Nantes x Lyon
Endrick foi expulso após disputar bola com Tabibou em Nantes x Lyon (Foto: Damien Meyer/AFP)

