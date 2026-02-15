Gonzalo García supera gols de Endrick em 2026 e acirra duelo no Real Madrid

O centroavante Gonzalo García foi o responsável por abrir o placar e o caminho para a vitória do Real Madrid por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, neste sábado (14). "Responsável" pela saída de Endrick ao Lyon, o espanhol chegou a seis gols marcados em 2026, o que supera os cinco tentos do brasileiro com a camisa do clube francês no ano.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Diante da Real Sociedad, Gonzalo García iniciou como titular, enquanto Mbappé, que estava no banco de reservas por conta de uma sobrecarga muscular, e justificou sua presença. Com isso, o camisa 16 não promete aliviar a briga por um espaço no elenco com Endrick, que teve um grande início em termos de desempenho com a camisa do Lyon.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nos jogos da La Liga!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Na próxima temporada, Endrick retornará ao Real Madrid para lutar por seu espaço no time de Álvaro Arbeloa. O brasileiro está emprestado ao Lyon, mas o clube espanhol não deu brechas para uma cláusula de compra por parte dos franceses, o que demonstra confiança no ex-jogador do Palmeiras, mas também esperança de que o alto investimento irá se pagar.

continua após a publicidade

➡️ Vini Jr supera Neymar em La Liga e se aproxima de marca de Mbappé no Real Madrid

Gonzalo García tem ponto desfavorável contra Endrick

Embora tenha superado Endrick em números de gols em 2026, Gonzalo García precisou de nove partidas, sendo sete como titular, para balançar as redes em seis oportunidades. Além de um hat-trick contra o Betis (La Liga), o centroavante espanhol também tem Albacete (Copa do Rei), Barcelona (Supercopa da Espanha) e Real Sociedad (La Liga) como vítimas no ano.

Por outro lado, Endrick precisou de apenas seis jogos com a camisa do Lyon para marcar seus cinco gols. São números não muito distantes em comparação com os de Gonzalo García, mas que provam que o brasileiro tem um aproveitamento e uma média de tentos marcados por partida superior em relação ao concorrente.

Números de Gonzalo García, do Real Madrid, e Endrick, do Lyon, em 2026 (Arte: NotebookLM)

Atacante desperdiça grandes chances, mas gols não fazem falta

Na vitória por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, Gonzalo García desperdiçou duas grandes chances de gols pelo Real Madrid. Na primeira etapa, o centroavante espanhol recebeu um cruzamento proveniente do lado direito e apesar de estar livre de marcação dentro da área, o jogador não conseguiu chapar a bola, que acabou saindo pela linha de fundo e longe da meta defendida por Remiro.

No segundo tempo, Gonzalo García ganhou uma dividida com um defensor da Real Sociedad, entrou na área sozinho e finalizou na saída do goleiro adversário. No entanto, o chute não teve a força necessária, e a bola foi cotada de carrinho pelo zagueiro Jon Martín antes de ultrapassar a linha de gol.

Embora tenha sido um reserva consistente de Mbappé no Real Madrid, as falhas de Gonzalo García podem custar caro em uma disputa com Endrick, na próxima pré-temporada. O futuro lhes reserva uma disputa aberta e franca não apenas para ser reserva do camisa 10, mas também por um lugar no sistema ofensivo caso Arbeloa decida mudar o esquema e atuar com três atacantes.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.