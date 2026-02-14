Estrangeiros reagem a jogo de Raphael Veiga: 'Deu para ver em poucos minutos'

Raphael Veiga, ídolo do Palmeiras, entrou em campo mais uma vez pelo América do México, seu novo clube, e sua atuação foi muito comentada por torcedores estrangeiros. O meia-atacante deixou o Alviverde depois de perder espaço na equipe comandada por Abel Ferreira.

Como foi em sua estreia pelo América do México, Raphael Veiga, ídolo do Palmeira, não começou o duelo contra o CD Olimpia, pela Copa dos Campeões da Concacaf, entre os titulares. Logo no intervalo, André Jardine acionou o brasileiro, que não conseguiu balançar as redes.

A partida terminou empatada por 0 a 0 e com classificação do América do México, que tinha vencido o jogo de ida por 2 a 1. Apesar de ter passado em branco, Raphael Veiga já caiu nas graças dos torcedores mexicanos. Mais uma vez, a atuação do ídolo do Palmeiras foi muito elogiada nas redes sociais. Veja os comentários com tradução abaixo:

Raphael Veiga, ex-Palmeiras, em estreia pelo América do México (Foto: Reprodução/Instagram)

Veja comentários sobre Raphael Veiga, ex-Palmeiras

Tradução sobre o ídolo do Palmeiras: Meu jogador favorito é Raphael Veiga; com poucos minutos deu para ver seu talento e comprometimento com o América. Meu parceiro de futebol.

Tradução sobre Raphael Veiga, ex-Palmeiras: Ando viendo el segundo tiempo del América para ponerle un poquito de más atención a Raphael Veiga. Les dejo algunos videos de cositas interesantes qué mostró. Me parece un jugador que juega muy practico, toca de primera, se muestra para pedir la pelota. Creo que con el tiempo si puede ser ese jugador qué conecte la media cancha con la ofensiva y le de pausa y fluidez al equipo.

Tradução sobre Raphael Veiga, ex-Palmeiras: E o mais importante, chega um jogador decisivo. Eu estava assistindo à última semifinal da Libertadores e Veiga marcou duas vezes na virada, incluindo um pênalti sob muita pressão. Espero que ele se adapte rapidamente.

