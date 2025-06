Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Confirmando o favoritismo, o Bayern de Munique venceu o Auckland City por 10 a 0 neste domingo (15), pela primeira rodada do Grupo A do Mundial de Clubes da Fifa. O time treinado por Vincent Kompany aproveitou a oportunidade e começou o torneio intercontinental com o pé direito: três pontos, saldo de gols inalcançável e consolidação de sua candidatura ao título. Os comandados de Ivan Vicelich, por outro lado, não sofrem apenas mais uma goleada em Mundiais — mas a maior delas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi o jogo?

Cruzamento do Kimmich e cabeçada de Coman. A jogada que consagrou o último título de Champions League do Bayern abriu o caminho bávaro na estreia do Mundial nos primeiros minutos de jogo. A defesa de Tracey deu origem ao primeiro escanteio da partida — e o time de Vincent Kompany não iria perder duas chances idênticas em seguida. O camisa 6 bateu na lateral, encontrou Tah na segunda trave, que cabeceou para o meio da área. Coman, ele mesmo, completou de cabeça e guardou para sair na frente.

continua após a publicidade

Jonathan Tah e Kingsley Coman, responsáveis por abrir o placar em Bayern de Munique x Auckland City (Foto: Paul Ellis/AFP)

O roteiro parecia o mesmo. Novamente, Kimmich abriu no lado direito do campo de ataque e lançou o chuveirinho. Coman, como de costume, apareceu próximo a pequena área e recuou para Boey, que cortou para a perna direita e bateu cruzado para marcar o segundo. Em seguida, Olise finalizou sem goleiro após sobrar em cruzamento rasteiro.

Nos instantes finais da etapa, Olise voltou a balançar as redes e ainda deu a assistência para Thomas Müller fechar a contagem parcial: 6 a 0 antes do intervalo.

continua após a publicidade

A goleada ganhou contornos ainda mais históricos a partir dos 22 minutos do segundo tempo. Em boa jogada dentro da área, Gnabry tocou para Müller, que ajeitou para Musiala. O meia chutou colocado da meia-esquerda e acertou o canto esquerdo do goleiro Tracey, marcando o sétimo gol da partida. Seis minutos depois, aos 28, Musiala foi derrubado por Den Heijer dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. O próprio camisa 42 foi para a cobrança e converteu, ampliando o placar para 8 a 0.

Aos 38 minutos, um erro na saída de bola de Tracey facilitou ainda mais para os alemães. O goleiro entregou nos pés de Musiala, que não desperdiçou: cara a cara, finalizou com precisão no canto direito, anotando seu terceiro gol no jogo e o nono da seleção. Fechando a contagem, aos 44 minutos, Gnabry aproveitou um rebote dentro da área e cruzou rasteiro para o meio. Müller apareceu bem posicionado e finalizou de primeira, acertando o canto direito e decretando o décimo gol da Alemanha.

➡️Simulador do Mundial de Clubes: simule os resultados com a ferramenta do Lance!

✅ Ficha técnica

Bayern de Munique 10x0 Auckland City

1ª rodada - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: domingo, 15 de junho de 2025, às 13h (de Brasília);

📍 Local: TQL Stadium, em Cincinnati (EUA)

🥅 Gols: Kingsley Coman (BAY - 5' 1T, 21' 1T); Sacha Boey (BAY - 17' 1T); Michael Olise (BAY - 19' 1T, 47' 1T); Thomas Müller (44' 1T, 44' 2T); Musiala (22' 2T, 27' 2T, 38' 2T)

🟨 Cartão amarelo: -

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

Manuel Neuer; Sacha Boey, Jonathan Tah, Josip Stanišić (Adam Aznou), Raphaël Guerreiro (Dayot Upamecano); Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise (Lennart Karl), Kingsley Coman (Serge Gnabry), Thomas Müller; Harry Kane (Jamal Musiala).

AUCKLAND CITY (Técnico: Ivan Vicelich)

Conor Tracey; Regont Murati, Nikko Boxall, Michael Den Heijer (Alfie Rogers), Adam Mitchell, Nathan Lobo (Jerson Lagos); Gerard Garriga (Tong Zhou), Mario Ilich, David Yoo (Ryan De Vries), Dylan Manickum; Myer Bevan.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.