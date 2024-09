Harry Kane tem atuação histórica e Bayern estreia com atropelo de nove gols na Champions League

Harry Kane comemora gol pelo Bayern de Munique (Foto: Alexandra Beier/AFP)







Publicada em 17/09/2024 - 17:55

Imponente, o Bayern de Munique bateu o Dínamo Zagreb por 9 a 2 na estreia da Champions League 2024-25. O resultado dos Bávaros foi construído ainda no primeiro tempo, porém, com a saída de Neuer, lesionado, o time de Vincent Kompany sofreu com um "apagão" no início do segundo tempo e concedeu dois gols aos croatas.

O susto, entretanto, foi momentâneo: Harry Kane reapareceu com um poker-trick para comandar a goleada histórica na Allianz Arena.

Bayern 9x2 Dínamo de Zagreb: como foi o jogo?

É justo afirmar que o Bayern só não teve controle da partida durante os cinco primeiros minutos da segunda etapa, quando sofreu os dois gols do Dínamo Zagreb. O restante da partida foi totalmente controlado pela equipe alemã, que manteve a presença de peso no campo de defesa croata. Pela disparidade técnica entre os times, a goleada foi construída de forma quase natural.

O grande nome do resultado foi Harry Kane, que anotou quatro dos nove gols do placar bávaro. Entre eles, três foram de pênalti. Com isso, ele assume a liderança isolada da artilharia na competição com apenas um jogo disputado.

Talvez o único ponto negativo da partida tenha sido o goleiro Neuer, que saiu lesionado no intervalo do jogo. Ulreich, que substituiu o goleiro, sofreu os únicos gols do Dínamo de Zagreb na partida, marcos por Bruno Pekovic e Ogiwara.

Com o resultado, o Bayern de Munique estreia em grande estilo na competição. O próximo adversário do time será o Aston Villa, fora de casa, no dia 2 de outubro.

✅ FICHA TÉCNICA

BAYERN x DÍNAMO ZAGREB

CHAMPIONS LEAGUE - 1ª RODADA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 17 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

⚽ Gols: BAY: Harry Kane, aos 20', aos 57', aos 73' e aos 78' ; Raphael Guerreiro, aos 33'; Michael Olise, aos 37' e aos 61', Leroy Sané, aos 85' e Leon Goretzka, aos 92' ; DZG: Bruno Petkovic, aos 48' e Takyua Ogiwara, aos 50'

🅰️ Assistências: Jamal Musiala (2x), Joshua Kimmich (2x), Thomas Muller e (BAY)

🟨 Cartões amarelos: Stefan Ristovski (DZG)

🟥 Expulsões: -

Vincent Kompany, treinador do Bayern de Munique (Foto: Alexandra Beier/AFP)

⚽ ESCALAÇÕES

BAYERN (Técnico: Vincent Kompany)

Neuer (Ulreich); Kimmich, Kim (Dier), Upamecano e Davies; Pavlovic, Guerreiro (Goretzka); Olise (Sané), Musiala (Muller), Gnabry; Harry Kane.

DÍNAMO ZAGREB (Técnico: Sergej Jakirovic)

Nevisitic; Ristovski, Theophile-Catherine, Mmaee, Pierre-Gabriel (Spikic); Misic, Rog (Stojkovic); Ogiwara (Hoxha), Baturina (Ademi), Pjaca (Kulenovic); Petkovic.