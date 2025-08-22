Harry Kane marca três e Bayern de Munique goleia na estreia da Bundesliga
Olise marcou dois e Luis Díaz, com um, completaram o placar
O Bayern de Munique goleou o RB Leipzig por 6 a 0 na estreia do Campeonato Alemão. O jogo aconteceu nesta sexta-feira (22), na Allianz Arena. O ataque bávaro deu um show: Harry Kane marcou um hat-trick, Olise fez dois e Luis Díaz, novo astro do setor ofensivo, anotou um.
Bayern de Munique x RB Leipzig: como foi o jogo?
O Bayern de Munique começou a partida mostrando força. A equipe fez grandes contratações na janela de transferências e deixou claro desde os primeiros minutos que brigará firme pelo título da Bundesliga. Assim que a bola rolou, os bávaros dominaram completamente o jogo.
Os ataques do time de Kompany eram fulminantes, deixando o Leipzig perdido em campo. Aos 27 minutos, a pressão deu resultado: após rápida troca de passes, a defesa afastou mal e a bola sobrou para Olise, que finalizou com força e abriu o placar.
A porteira se abriu, e cinco minutos depois o Bayern ampliou. Em jogada bem trabalhada, o time acelerou os passes até que Gnabry ajeitou de letra para Luis Díaz. Dentro da área, o colombiano soltou uma bomba que bateu no travessão antes de entrar. Ainda no primeiro tempo, o rolo compressor não parou. Na reta final, após escanteio afastado, Gnabry recuperou e serviu Olise, que driblou o zagueiro e chutou no contrapé do goleiro para marcar o terceiro.
Na segunda etapa, com o resultado encaminhado, o Bayern diminuiu o ritmo e passou a controlar a partida. O Leipzig encontrou algum espaço, mas não conseguiu transformar posse de bola em chances reais de gol.
Mesmo com a intensidade menor, o Bayern seguiu perigoso. Em contra-ataque, Luis Díaz serviu Kane, que finalizou com categoria e fez o quarto, anotando o seu na grande partida em que os bávaros faziam. Pouco depois, o Leipzig chegou a marcar, mas o lance foi anulado pelo VAR por cobrança irregular de falta.
Animado com o gol anulado, o Bayern voltou a acelerar. Kane marcou mais duas vezes em sequência: primeiro em chute forte da esquerda e depois concluindo rápido ataque pela direita, garantindo o hat-trick em 14 minutos, e fechando a goleada por 6 a 0.
O que vem por aí?
O Bayern de Munique volta a campo na próxima quarta-feira (27), às 15h45 (de Brasília), contra o Wehen, pela Copa da Alemanha. O Leipzig joga no dia 30, às 10h30, diante do Heidenheim, pelo Campeonato Alemão.
✅ FICHA TÉCNICA
BAYERN DE MUNIQUE 6x0 RB LEIPZIG
1ª RODADA - CAMPEONATO ALEMÃO
🗓️ Data e horário: sexta-feira, 22 de agosto, às 15h30 (de Brasília)
📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
🥅 Gols: Olise (32'/1T), Luis Díaz (32'/2T), Olise (42'/2T), Kane(19'/2T), Kane (29'/2T), Kane (32'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Tah (BAY), Laimer (BAY), Kimmich (BAY)
🟥 Cartões vermelhos: -
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)
Neuer; Stanisic, Tah (Kim Min-Jae), Upamecano, Laimer (Boey); Goretzka (Pavlovic), Kimmich, Gnabry (Lennart Karl); Luis Díaz; Olise, Kane (Kusi-Asare);
RB LEIPZIG (Técnico: Ole Werner)
Gulácsi; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; Schlager (Banzuzi), Seiwald, Xavi Simons; Bakayoko (Baumgartner), Openda (Rômulo), Diomande (Nusa)
