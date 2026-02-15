Estrangeiros se rendem a jogador vendido pelo Flamengo: 'Devemos reconhecer'

A atuação de um jogador recentemente vendido pelo Flamengo chamou muita atenção dos estrangeiros nas redes sociais. Nesta sexta-feira (13), Juninho marcou na vitória do Pumas por 3 a 2 sobre o Puebla, pela 6ª rodada do Clausura da Liga MX.

Com isso, o centroavante vendido pelo Flamengo chegou ao 3º gol pelo clube mexicano, além de ter duas assistências em sete partidas em sua nova casa. Juninho entrou em campo aos 23 minutos do segundo tempo e foi o responsável pelo tento da vitória do Pumas, que ocupa a 2ª colocação na Liga MX.

Nas redes sociais, os estrangeiros já se renderam a Juninho, negociado pelo Flamengo. O atacante caiu nas graças dos torcedores do Pumas. Veja os comentários abaixo:

Ex-Flamengo, Juninho comemora gol da vitória do Pumas sobre o Puebla, pela Liga MX (Foto: Divulgação)

Veja comentários sobre Juninho, ex-Flamengo

Jogador celebrou o começo positivo

Herói do Pumas, Juninho celebrou o gol da vitória sobre o Puebla e ressaltou a importância dos três pontos conquistados na Liga MX. O centroavante também celebrou o bom início de desempenho no México após uma passagem de sucesso pelo Flamengo.

- Eu só posso agradecer a Deus por tudo o que está acontecendo na minha vida. Poder marcar mais uma vez, ainda mais sendo o gol que nos garante uma vitória tão importante é muito gratificante. Trabalho todos os dias para dar o meu melhor e a recompensa vem nos jogos. Nada substitui o trabalho bem feito. Sei que esse meu início de trajetória aqui no México é animador, estou conseguindo entregar o que é necessário, mas vou em busca de mais - celebrou Juninho, ex-Flamengo.

