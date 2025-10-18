menu hamburguer
Kane marca, Bayern vence Dortmund e segue com 100% na Bundesliga

Bávaros abrem cinco pontos de vantagem na liderança

João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/10/2025
15:24
Kane é abraçado após marcar gol pelo Bayern sobre o Dortmund, pela Bundesliga
Kane é abraçado após marcar gol pelo Bayern sobre o Dortmund, pela Bundesliga (Foto: Alexandra Beier/AFP)
O Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1, neste sábado (18), pela 7ª rodada da Bundesliga. Harry Kane foi o autor do primeiro gol da partida aproveitando uma cobrança de escanteio e cabeceando para o fundo das redes na etapa inicial. No segundo tempo, Olise deu números finais ao duelo. Na reta final, Brandt descontou o marcador.

Com o triunfo, o Bayern segue com 100% de aproveitamento na Bundesliga e chegou aos 21 pontos. O Dortmund estacionou nos 14 pontos e caiu para a 4ª colocação devido as vitórias de RB Leipzig e Stuttgart.

Como foi Bayern de Munique x Dortmund?

Na etapa inicial, o Bayern dominou o confronto com o Dortmund em todos os quesitos. Na primeira boa chegada, Olise e Luís Díaz quase abriram o placar, mas pararam em duas defesas incríveis seguidas de Kobel. No entanto, Harry Kane aproveitou uma cobrança de escanteio, subiu mais que a defesa adversária e balançou as redes aos 21 minutos. Em uma outra chegada perigosa da equipe mandante, Olise tabelou com Pavlovic, mas a finalização carimbou a trave adversária. Na reta final, Luís Díaz recebeu um lançamento no ataque, o chute carimbou o defensor, Kimmich aproveitou a sobra e bateu rasteiro para a defesa do Kobel.

No segundo tempo, o Dortmund voltou melhor em relação ao Bayern de Munique e por pouco não descontou o marcador. Nmecha aproveitou uma cobrança de escanteio e cabeceou ao lado do gol defendido por Neuer. Mais tarde, Adeyemi teve uma grande chance ao receber uma bola dentro da área, limpar a marcação da defesa, mas o atacante escorregou no momento da finalização e mandou pela linha de fundo. Mas aos 33 minutos, Luís Díaz recebeu um lançamento pela esquerda, cruzou na área, Bellingham se atrapalhou na hora de dar um chutão e Olise chegou dando um carrinho para ampliar o marcador pelo Bayern. Aos 39 minutos, Ryerson recebeu uma bola pelo lado direito, cruzou na área e Brandt chegou finalizando para marcar pelo Dortmund e descontar o marcador. Nos acréscimos, Olise serviu Luís Díaz cara a cara com Kobel, mas o colombiano chutou para grande defesa do goleiro rival e desperdiçou grande oportunidade de fazer um placar mais elástico.

Olise e Gross disputam a bola em Bayern x Dortmund, pela Bundesliga
Olise e Gross disputam a bola em Bayern x Dortmund, pela Bundesliga (Foto: Alexandra Beier/AFP)

