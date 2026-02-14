Ex-Flamengo, Juninho marca e chega a cinco participações em gols pelo Pumas

Ex-Flamengo, Juninho marcou na vitória do Pumas por 3 a 2 sobre o Puebla, pela 6ª rodada do Clausura da Liga MX. Com isso, o centroavante chegou ao 3º gol pelo clube mexicano, além de ter duas assistências em sete partidas em sua nova casa.

Na última sexta-feira (13), Juninho entrou em campo aos 23 minutos do segundo tempo e foi o responsável pelo tento da vitória do Pumas, que ocupa a 2ª colocação na Liga MX. Com isso, o centroavante participa de um gol a cada 55 minutos.

Herói do Pumas, Juninho celebrou o gol da vitória sobre o Puebla e ressaltou a importância dos três pontos conquistados na Liga MX. O centroavante também celebrou o bom início de desempenho no México após uma passagem de sucesso pelo Flamengo.

- Eu só posso agradecer a Deus por tudo o que está acontecendo na minha vida. Poder marcar mais uma vez, ainda mais sendo o gol que nos garante uma vitória tão importante é muito gratificante. Trabalho todos os dias para dar o meu melhor e a recompensa vem nos jogos. Nada substitui o trabalho bem feito. Sei que esse meu início de trajetória aqui no México é animador, estou conseguindo entregar o que é necessário, mas vou em busca de mais. Agradeço meus compenheiros e todo o clube pelo suporte e agora é dar sequência na caminhada para seguir buscando os resultados.

No domingo (22), o Pumas volta a campo e recebe o Monterrey, pela 7ª rodada do Torneio Clausura. A equipe de Juninho persegue o Chivas Guadalajara na liderança, mas tem como objetivo estar entre os oito melhores times para garantir uma vaga nos playoffs.

