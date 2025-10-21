O fim de semana do futebol internacional chamou a atenção pela notável dualidade de gerações em campo, com atuações de alto nível tanto da lendária dupla que marcou uma era, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, quanto da consolidada trinca formada por Erling Haaland, Harry Kane e Kylian Mbappé — apontado por muitos torcedores como os jogadores mais dominantes do futebol mundial neste primeiro quarto de temporada.

Diante desse cenário, a redação do Lance! se propôs a responder uma das questões mais debatidas do momento: quem lidera esse novo pódio em 2025/26? Com base em dados individuais e no contexto dos atletas, a equipe de Futebol Internacional definiu o melhor nome e apresentou as justificativas para cada escolha.

Emive Ferreira:

Kane está demonstrando que não apenas é o melhor atacante em atividade no futebol há alguns anos, mas também como evoluiu para ser um jogador completo ofensivamente. A capacidade do inglês de ser o arco e flecha no ataque do Bayern é refletida até aqui. Contudo, sua participação não é apenas demonstrada em números frios. O furacão é peça fundamental na armação dos Bávaros, sendo o jogador que mais criou grandes chances na temporada (10).

🥇 Kane

🥈 Mbappé

🥉 Haaland

Gabriel Bergone:

Entre os três, Kane vive sua melhor fase técnica, não apenas pela capacidade de marcar gols, mas também pela participação em todas as partes do jogo. Haaland já é consolidado como o grande goleador da geração na Premier League e na Europa, quebrando recordes com frequência. No entanto, Mbappé faz a melhor temporada até aqui, sendo protagonista no Real e forte candidato a melhor do mundo. O desempenho pela seleção também pesa, especialmente em ano de Copa do Mundo, e a França segue como uma das favoritas — competição em que Mbappé costuma brilhar.

🥇 Mbappé

🥈 Kane

🥉 Haaland

Gabriel Mota:

Kane vive uma fase não só goleadora, mas de total influência no jogo do Bayern de Kompany. Com e sem a bola, tem papel central na fase ofensiva e assumiu de vez o protagonismo que antes lhe faltava, mesmo já sendo artilheiro. Hoje, veste a camisa de craque, goleador e melhor do mundo até aqui. Haaland impressiona pelos números, tanto no City quanto na seleção norueguesa, e mostra clara evolução no 1x1 e no uso do pé direito. Pela melhora nas ferramentas de finalização, coloco o norueguês à frente de Mbappé. O francês fecha o pódio por fazer exatamente o que se espera dele: gols e boas atuações. Seu faro goleador é comparável ao de Cristiano Ronaldo, mas, ao contrário dos outros dois, não surpreende — apenas cumpre o que foi contratado para fazer.

🥇 Kane

🥈 Haaland

🥉 Mbappé

João Brandão:

Kane. Apesar de estar em uma liga em que o Bayern sobra mais do que Real e City em seus respectivos campeonatos, o centroavante é o artilheiro da competição com 12 gols em apenas sete partidas, além de ser vice-artilheiro da Champions, com quatro tentos. Além de ser um goleador, ele também é peça-chave na construção de jogo, saindo da área, atuando também como um armador e tendo três assistências na temporada.

🥇 Kane

🥈 Mbappé

🥉 Haaland

João Pedro Rodrigues:

Kane é o principal destaque entre os grandes atacantes do futebol europeu. O Bayern vive excelente fase com ele no comando do ataque — e embora Kompany tenha papel importante nisso, é difícil encontrar alguém com números tão impressionantes. Em seguida, vem Haaland, que segue sendo decisivo para o City; seus gols são fundamentais para manter o time competitivo, apesar da queda de desempenho coletivo. Mbappé, embora siga jogando em alto nível, é o que menos tem impactado diretamente sua equipe neste momento.

🥇 Kane

🥈 Haaland

🥉 Mbappé

Pedro Ernesto:

Haaland talvez seja o jogador com maior impacto individual na temporada, considerando o contexto do City, que atravessa um processo de reformulação tática e técnica; seus gols têm sido decisivos para sustentar a equipe. Mbappé vive uma situação semelhante no Real, agora sob o comando de um treinador em sua primeira temporada no clube. Contudo, Kane desponta como o mais completo e influente entre os três, sendo o atleta mais participativo em todas as fases do jogo — ainda que registre poucas assistências.

🥇 Kane

🥈 Haaland

🥉 Mbappé

Tiago Mendes:

Kane tem sido o centro de todo o sistema ofensivo do Bayern de Munique. Atuando como centroavante, segundo atacante, meia-armador e até pelos lados do campo, o inglês marcou gols em todas as funções que desempenhou. O Bayern conta com jogadores capazes de potencializar seu futebol, mas, mesmo que estivesse cercado por três operários no ataque, ele provavelmente continuaria a marcar seus três gols por jogo.

🥇 Kane

🥈 Haaland

🥉 Mbappé

Gols ⚽

1️⃣ Haaland: 22 gols em 12 jogos

2️⃣ Kane: 22 gols em 14 jogos

3️⃣ Mbappé: 18 gols em 14 jogos

Assistências 🎯

1️⃣ Mbappé: 4 assistências

2️⃣ Haaland: 3 assistências

3️⃣ Kane: 3 assistências

Minutos por participação em gol ⏱️

1️⃣ Haaland: 41 minutos

2️⃣ Kane: 47 minutos

3️⃣ Mbappé: 55 minutos

Finalizações 🥅

1️⃣ Mbappé: 6.0 finalizações/jogo (2.6 no gol)

2️⃣ Haaland: 4.8 finalizações/jogo (2.8 no gol)

3️⃣ Kane: 3.9 finalizações/jogo (2.6 no gol)

Criação 🧠

1️⃣ Kane: 10 grandes chances criadas

2️⃣ Mbappé: 7 grandes chances criadas

3️⃣ Haaland: 5 grandes chances criadas

Duelos e faltas sofridas 💪

1️⃣ Mbappé: 9.1 duelos ganhos/jogo — 1.4 faltas sofridas/jogo — 2 pênaltis sofridos

2️⃣ Kane: 4.4 duelos ganhos/jogo —1.8 faltas sofridas/jogo — 4 pênaltis sofridos

3️⃣ Haaland: 3.4 duelos ganhos/jogo — 0.5 faltas sofridas/jogo

Nota Sofascore 📊

1️⃣ Kane: 8.51

2️⃣ Mbappé: 8.36

3️⃣ Haaland: 8.33

Erling Haaland 🔵

Aos 25 anos e 51 gols, Haaland é o maior artilheiro da história da Noruega. Seus gols decisivos nas Datas Fifa de setembro e outubro colocaram a seleção muito próxima de garantir vaga na Copa do Mundo de 2026, encerrando um jejum de 28 anos fora do principal torneio do futebol mundial.

No Manchester City, o Haaland segue sendo o mesmo, contribuindo com gols em uma temporada de reconstrução, após o que foi considerado o momento mais instável da era Pep Guardiola, em 2024/25. Atualmente, o clube ocupa a vice-liderança da Premier League, com 16 pontos em oito rodadas, e Haaland lidera a artilharia da competição com 11 gols. Na Champions, soma três gols em dois jogos, mantendo seu alto nível também no cenário continental.

Haaland é conhecido por seu estilo de jogo intenso, que combina força física para atacar em profundidade com ou sem a bola, finalização precisa com as duas pernas — embora demonstre preferência pela esquerda —, oportunista, bom posicionamento e habilidade no jogo aéreo, tanto para marcar gols quanto para atuar como pivô.

Erling Haaland com a camisa do Manchester City na temporada 2025/26 (Foto: Darren Staples/AFP)

Harry Kane 🔴

Por muito tempo, Kane não recebeu o reconhecimento merecido por parte da mídia e dos torcedores, em grande parte por atuar no Tottenham, onde, apesar de sua longa trajetória, não conquistou títulos. Agora, no entanto, ele vive nova fase como protagonista do Bayern de Munique, atual campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha.

Nesta temporada, Kane integra o grupo que já garantiu a classificação da Inglaterra para a Copa do Mundo — sendo, até o momento, a única seleção europeia com vaga assegurada, após campanha perfeita nas Eliminatórias. Pelo Bayern, soma 12 gols em sete rodadas na liga, com a equipe liderando com 100% de aproveitamento. Na Champions, o cenário é semelhante: duas vitórias em dois jogos, e quatro gols marcados pelo inglês.

Kane possui as características de um centroavante clássico — alto, forte fisicamente, eficiente no pivô e finalizador nato —, mas também evoluiu de forma significativa em termos de visão de jogo e qualidade no passe. Essa versatilidade tem permitido que atue, inclusive, como meio-atacante sob o comando de Vincent Kompany nesta temporada.

Harry Kane com a camisa do Bayern de Munique na temporada 2025/26 (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

Kylian Mbappé ⚪

Em 2024/25, Mbappé realizou o sonho de vestir a camisa do Real Madrid e teve uma primeira temporada de destaque individual, embora os resultados coletivos do clube não tenham sido tão expressivos. Na França, continua sendo o principal nome de uma das gerações mais talentosas da história do país, e busca, no próximo ano, conduzir a equipe a mais uma campanha de sucesso na Copa do Mundo.

Na atual temporada, Mbappé manteve o ritmo com o qual encerrou a anterior. Na La Liga, o Real lidera com 24 pontos em nove partidas, com o camisa 9 sendo o artilheiro absoluto da competição, com 10 gols. Na Champions, marcou cinco vezes em apenas dois jogos, contribuindo diretamente para o aproveitamento de 100% do clube, que ocupa a vice-liderança na fase de liga.

Mbappé é um atacante versátil, amplamente reconhecido por sua capacidade de atuar em todas as posições do setor ofensivo. No Madrid, tem sido escalado majoritariamente como centroavante e, embora essa não fosse sua posição preferida anteriormente, atualmente demonstra grande adaptação e eficácia na função. Atuando mais centralizado, tem aproveitado sua habilidade para receber bolas em velocidade, com liberdade para se movimentar, driblar e finalizar cada vez mais próximo do gol adversário.

Kylian Mbappé com a camisa do Real Madrid na temporada 2025/26 (Foto: Javier Soriano/AFP)

