Comemora, Harry Kane! Com o empate entre Bayer Leverkusen e Freiburg por 2 a 2, o título da Bundesliga 2024/25 volta ao maior campeão da competição, o Bayern de Munique. Além disso, o centroavante inglês conquista o primeiro troféu de sua carreira.

Com o resultado, o time de Xabi Alonso estaciona na vice-liderança com 67 pontos, enquanto o vencedor da partida alcança os 54 na quarta posição, rumo a classificação para a próxima Champions League. O Bayern, por sua vez, é campeão com duas rodadas de antecedência, aos 76.

Como foi a partida entre Freiburg e Bayer Leverkusen? ⚽

Apesar do domínio da posse de bola, o Leverkusen não conseguiu traduzir o efeito em oportunidades claras, visto que terminou os 45 minutos iniciais sem finalizar a meta de Müller. O Freiburg, por outro lado, conseguiu ser mais eficiente no campo de ataque e chegou cinco vezes ao gol adversário. Com esse volume, a equipe abriu o placar aos 44, com jogada iniciada no lado esquerdo, que terminou em chute de Eggstein de fora da área. A bola de rara felicidade acertou o ângulo direito do gol, sem chances para o arqueiro Kovář.

A mesma tônica do jogo seguiu na segunda etapa. O Leverkusen, sem forças para continuar lutando pelo topo do campeonato, não conseguia exercer seu modelo de jogo intenso. Enquanto isso, o Freiburg aproveitou a apatia rival para ampliar o resultado, com quatro minutos de volta do intervalo. A partida teve origem mais uma vez pela esquerda, passando por toda a região da entrada da área, até ganhar objetividade nos pés do autor do primeiro gol. Ele cruzou, o meia Manzambi subiu para fazer uma casquinha, e o próprio visitante botou a bola para dentro. Hincapié, na tentativa de tirar a bola para escanteio de carrinho, fez contra.

O Leverkusen correu atrás no último quarto em campo e diminuiu a vantagem com o craque do time, Florian Wirtz. O meia saiu tabelando pela faixa esquerda do meio-campo, e levou conduzindo até a entrada da área. Com finalização de pé direito a meia altura, a bola ainda bateu na trave antes de morrer no gol adversário. Já nos acréscimos, Tah saiu da zaga para virar centroavante, recebeu cruzamento de Tella na área e igualou o final do jogo: 2 a 2

✅ FICHA TÉCNICA

Freiburg 2x2 Bayer Leverkusen

32ª rodada — Bundesliga

📆 Data e horário: domingo, dia 4 de maio, às 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Europa-Park Stadion, em Freiburg (ALE)

🥅 Gols: Eggstein 44'/1ºT (1-0); Hincapié 4'/2ºT (1-1); Wirtz 37'/2ºT (2-1); Tah 48'/2ºT (2-2)

🟨 Cartões amarelos: Manzambi (FRE;, Adli, Grimaldo (BAY)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

🔴 Freiburg (Técnico: Julian Schuster)

Müller; Rosenfelder (Kübler), Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein; Osterhage, Doan (Beste), Grifo (Sildillia); Manzambi (Röhl); Amadu

⚪ Bayer Leverkusen (Técnico: Xabi Alonso)

Kovář; Tapsoba (Arthur), Tah e Hincapié; Frimpong (Tella), Xhaka, García (Palacios) e Grimaldo; Wirtz e Buendía (Adli); Schick

