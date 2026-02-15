Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (15/02/2026)
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (15), a bola rola desde a madrugada e a programação é extensa no Brasil e no exterior. O dia conta com partidas pelas principais ligas europeias, como Campeonato Italiano, Espanhol e Alemão, além de confrontos da Copa da Inglaterra. No cenário nacional, os destaques ficam para os estaduais, com clássicos e jogos decisivos pelo Paulista, Carioca e Gaúcho, além de mais uma rodada do Brasileirão Feminino ao longo da tarde.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 15 de fevereiro de 2026)
Campeonato Japonês
- 4h — Gamba Osaka x Nagoya Grampus — Canal GOAT
Campeonato Espanhol Feminino
- 8h — Athletic Bilbao (F) x Real Sociedad (F) — DAZN
Campeonato Holandês
- 8h15 — Feyenoord x Go Ahead Eagles — Disney+
Campeonato Italiano
- 8h30 — Udinese x Sassuolo — Disney+
- 11h — Parma x Hellas Verona — Disney+
- 11h — Cremonese x Genoa — Disney+
- 14h — Torino x Bologna — CazéTV e Disney+
- 16h45 — Napoli x Roma — ESPN e Disney+
Copa da Inglaterra (quarta fase)
- 9h — Birmingham x Leeds — ESPN e Disney+
- 10h30 — Grimsby x Wolverhampton — Disney+
- 11h — Stoke x Fulham — Disney+
- 11h — Oxford United x Sunderland — Disney+
- 13h30 — Arsenal x Wigan — ESPN e Disney+
Campeonato Inglês Feminino
- 9h — Manchester United (F) x London City Lionesses (F) — Xsports e Disney+
- 9h — Chelsea (F) x Liverpool (F) — Disney+
- 11h30 — Brighton (F) x Arsenal (F) — Canal GOAT, ESPN e Disney+
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 9h30 — Bochum x Paderborn — RC Sport e OneFootball
- 9h30 — Holstein Kiel x Schalke 04 — Canal GOAT e OneFootball
- 9h30 — Magdeburg x Arminia Bielefeld — OneFootball
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
- 9h30 — Energie Cottbus x Waldhof Mannheim — OneFootball
- 12h30 — Ulm x Alemannia Aachen — OneFootball
- 15h30 — Schweinfurt x Ingolstadt — OneFootball
Campeonato Espanhol
- 10h — Oviedo x Athletic Bilbao — ESPN 4 e Disney+
- 12h15 — Rayo Vallecano x Atlético de Madrid — Xsports e Disney+
- 14h30 — Levante x Valencia — ESPN 4 e Disney+
- 17h — Mallorca x Betis — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
- 11h — Monza x Juve Stabia — OneFootball
- 11h — Spezia x Frosinone — OneFootball
- 13h15 — Empoli x Reggiana — OneFootball
- 15h30 — Avellino x Pescara — SportyNet (YouTube)
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
- 10h30 — Ravenna x Juventus Next Gen — OneFootball
Campeonato Escocês
- 11h — Kilmarnock x Celtic — Canal GOAT e OneFootball
- 13h30 — Rangers x Hearts — Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Turco
- 11h — Göztepe x Kayserispor — Disney+
- 14h — Istanbul Basaksehir x Besiktas — Disney+
Campeonato Alemão
- 11h30 — Augsburg x Heidenheim — Canal GOAT e OneFootball
- 13h30 — RB Leipzig x Wolfsburg — RedeTV!, Sportv, Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Eslovaco
- 11h30 — Komárno x Dunajská Streda — TV Green e OneFootball
- 14h — Spartak Trnava x Zilina — TV Green e OneFootball
Campeonato Português
- 12h30 — Nacional x Porto — ESPN 4 e Disney+
- 15h — AVS x Estoril — Xsports e Disney+
- 17h30 — Sporting x Famalicão — Xsports e Disney+
Campeonato Grego
- 14h30 — PAOK x AEK — SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Belga
- 14h30 — Anderlecht x La Louvière — DAZN
Campeonato Paraense
- 15h30 — Santa Rosa x Paysandu — TV Brasil, TV Cultura do Pará e Esporte na Cultura
- 15h30 — Remo x Amazônia — Esporte na Cultura
Campeonato Cearense (semifinal)
- 16h — Floresta x Ceará — Canal GOAT, Jogada/Diário do Nordeste e TVC Esporte Clube
Campeonato Francês
- 16h45 — Lyon x Nice — CazéTV
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
- 12h15 — Eibar x Racing Santander — Disney+
- 12h15 — Huesca x Ceuta — Disney+
- 17h — Castellón x Deportivo La Coruña — Disney+
Campeonato Uruguaio
- 17h — Danubio x Boston River — Disney+
- 20h30 — Central Español x Peñarol — Disney+
Campeonato Catarinense (semifinal)
- 17h — Camboriú x Barra — N Sports e SportyNet (TV e YouTube)
Brasileirão Feminino
- 17h — RB Bragantino (F) x Ferroviária (F) — CBF TV
Campeonato Carioca (quartas)
- 17h30 — Botafogo x Flamengo — Globo, ge tv e Premiere
Campeonato Gaúcho (semifinal)
- 17h30 — Grêmio x Juventude — Globo e Premiere
- 20h30 — Ypiranga x Internacional — Sportv e Premiere
Campeonato Paranaense (semifinal)
- 18h30 — Londrina x Athletico-PR — Canal GOAT e Rede Furacão
Campeonato Argentino
- 19h30 — Boca Juniors x Platense — ESPN e Disney+
Campeonato Paulista
- 20h30 — São Bernardo x Corinthians — Record, CazéTV e HBO Max
- 20h30 — Santos x Velo Clube — TNT e HBO Max
- 20h30 — Palmeiras x Guarani — HBO Max
- 20h30 — Ponte Preta x São Paulo — HBO Max
- 20h30 — RB Bragantino x Novorizontino — HBO Max
- 20h30 — Mirassol x Portuguesa — HBO Max
- 20h30 — Botafogo-SP x Capivariano — HBO Max
- 20h30 — Primavera-SP x Noroeste — HBO Max
Campeonato Mexicano
- 22h — Cruz Azul x Tigres — SportyNet (TV e YouTube)
