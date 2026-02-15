menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (15/02/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/02/2026
06:00
Pedro Flamengo Botafogo
imagem cameraJogos de hoje: Pedro, do Flamengo, finaliza durante partida contra o Botafogo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (15), a bola rola desde a madrugada e a programação é extensa no Brasil e no exterior. O dia conta com partidas pelas principais ligas europeias, como Campeonato Italiano, Espanhol e Alemão, além de confrontos da Copa da Inglaterra. No cenário nacional, os destaques ficam para os estaduais, com clássicos e jogos decisivos pelo Paulista, Carioca e Gaúcho, além de mais uma rodada do Brasileirão Feminino ao longo da tarde.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 15 de fevereiro de 2026)

Campeonato Japonês

  • 4h — Gamba Osaka x Nagoya Grampus — Canal GOAT

Campeonato Espanhol Feminino

  • 8h — Athletic Bilbao (F) x Real Sociedad (F) — DAZN

Campeonato Holandês

  • 8h15 — Feyenoord x Go Ahead Eagles — Disney+

Campeonato Italiano

  1. 8h30 — Udinese x Sassuolo — Disney+
  2. 11h — Parma x Hellas Verona — Disney+
  3. 11h — Cremonese x Genoa — Disney+
  4. 14h — Torino x Bologna — CazéTV e Disney+
  5. 16h45 — Napoli x Roma — ESPN e Disney+

Copa da Inglaterra (quarta fase)

  1. 9h — Birmingham x Leeds — ESPN e Disney+
  2. 10h30 — Grimsby x Wolverhampton — Disney+
  3. 11h — Stoke x Fulham — Disney+
  4. 11h — Oxford United x Sunderland — Disney+
  5. 13h30 — Arsenal x Wigan — ESPN e Disney+

Campeonato Inglês Feminino

  1. 9h — Manchester United (F) x London City Lionesses (F) — Xsports e Disney+
  2. 9h — Chelsea (F) x Liverpool (F) — Disney+
  3. 11h30 — Brighton (F) x Arsenal (F) — Canal GOAT, ESPN e Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

  1. 9h30 — Bochum x Paderborn — RC Sport e OneFootball
  2. 9h30 — Holstein Kiel x Schalke 04 — Canal GOAT e OneFootball
  3. 9h30 — Magdeburg x Arminia Bielefeld — OneFootball

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

  1. 9h30 — Energie Cottbus x Waldhof Mannheim — OneFootball
  2. 12h30 — Ulm x Alemannia Aachen — OneFootball
  3. 15h30 — Schweinfurt x Ingolstadt — OneFootball

Campeonato Espanhol

  • 10h — Oviedo x Athletic Bilbao — ESPN 4 e Disney+
  • 12h15 — Rayo Vallecano x Atlético de Madrid — Xsports e Disney+
  • 14h30 — Levante x Valencia — ESPN 4 e Disney+
  • 17h — Mallorca x Betis — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

  1. 11h — Monza x Juve Stabia — OneFootball
  2. 11h — Spezia x Frosinone — OneFootball
  3. 13h15 — Empoli x Reggiana — OneFootball
  4. 15h30 — Avellino x Pescara — SportyNet (YouTube)

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

  • 10h30 — Ravenna x Juventus Next Gen — OneFootball

Campeonato Escocês

  • 11h — Kilmarnock x Celtic — Canal GOAT e OneFootball
  • 13h30 — Rangers x Hearts — Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Turco

  • 11h — Göztepe x Kayserispor — Disney+
  • 14h — Istanbul Basaksehir x Besiktas — Disney+

Campeonato Alemão

  1. 11h30 — Augsburg x Heidenheim — Canal GOAT e OneFootball
  2. 13h30 — RB Leipzig x Wolfsburg — RedeTV!, Sportv, Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Eslovaco

  • 11h30 — Komárno x Dunajská Streda — TV Green e OneFootball
  • 14h — Spartak Trnava x Zilina — TV Green e OneFootball

Campeonato Português

  • 12h30 — Nacional x Porto — ESPN 4 e Disney+
  • 15h — AVS x Estoril — Xsports e Disney+
  • 17h30 — Sporting x Famalicão — Xsports e Disney+

Campeonato Grego

  • 14h30 — PAOK x AEK — SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Belga

  • 14h30 — Anderlecht x La Louvière — DAZN

Campeonato Paraense

  • 15h30 — Santa Rosa x Paysandu — TV Brasil, TV Cultura do Pará e Esporte na Cultura
  • 15h30 — Remo x Amazônia — Esporte na Cultura

Campeonato Cearense (semifinal)

  • 16h — Floresta x Ceará — Canal GOAT, Jogada/Diário do Nordeste e TVC Esporte Clube

Campeonato Francês

  • 16h45 — Lyon x Nice — CazéTV
Jogos de hoje: Endrick comemora gol pelo Lyon durante partida da Copa da França 2025/26 (Foto: Olivier Chassignole/AFP)
Jogos de hoje: Endrick comemora gol pelo Lyon durante partida da Copa da França 2025/26 (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

  • 12h15 — Eibar x Racing Santander — Disney+
  • 12h15 — Huesca x Ceuta — Disney+
  • 17h — Castellón x Deportivo La Coruña — Disney+

Campeonato Uruguaio

  1. 17h — Danubio x Boston River — Disney+
  2. 20h30 — Central Español x Peñarol — Disney+

Campeonato Catarinense (semifinal)

  • 17h — Camboriú x Barra — N Sports e SportyNet (TV e YouTube)

Brasileirão Feminino

  • 17h — RB Bragantino (F) x Ferroviária (F) — CBF TV

Campeonato Carioca (quartas)

  • 17h30 — Botafogo x Flamengo — Globo, ge tv e Premiere

Campeonato Gaúcho (semifinal)

  • 17h30 — Grêmio x Juventude — Globo e Premiere
  • 20h30 — Ypiranga x Internacional — Sportv e Premiere

Campeonato Paranaense (semifinal)

  • 18h30 — Londrina x Athletico-PR — Canal GOAT e Rede Furacão

Campeonato Argentino

  • 19h30 — Boca Juniors x Platense — ESPN e Disney+

Campeonato Paulista

  1. 20h30 — São Bernardo x Corinthians — Record, CazéTV e HBO Max
  2. 20h30 — Santos x Velo Clube — TNT e HBO Max
  3. 20h30 — Palmeiras x Guarani — HBO Max
  4. 20h30 — Ponte Preta x São Paulo — HBO Max
  5. 20h30 — RB Bragantino x Novorizontino — HBO Max
  6. 20h30 — Mirassol x Portuguesa — HBO Max
  7. 20h30 — Botafogo-SP x Capivariano — HBO Max
  8. 20h30 — Primavera-SP x Noroeste — HBO Max
Jogos de hoje: Richard Ríos, do Palmeiras, comemora seu gol durante partida contra o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, pelo Campeonato Paulista de 2025 (Foto: Marcello Zambrana/GazetaPress)
Jogos de hoje: Richard Ríos, do Palmeiras, comemora seu gol durante partida contra o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, pelo Campeonato Paulista de 2025 (Foto: Marcello Zambrana/GazetaPress)

Campeonato Mexicano

  • 22h — Cruz Azul x Tigres — SportyNet (TV e YouTube)
imagem
Entre no Canal do Lance!
Ofertas, notícias e muito mais!

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias