Bayern de Munique vence Boca Juniors e garante vaga nas oitavas do Mundial de Clubes

O Bayern de Munique venceu o Boca Juniors por 2 a 1 em duelo válido pela segunda rodada do Grupo C do Mundial de Clubes, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Pelos vencedores, os gols da partida foram marcados por Harry Kane e Michael Olise, enquanto Miguel Merentiel deu uma falsa esperança aos argentinos.

Como foi o jogo entre Bayern de Munique e Boca Juniors? ⚽

Em clássico duelo entre europeu e sul-americano, o jogo começou com os dois times encontrando forte marcação e tendo dificuldade para chegar à área rival. Em escanteio fechado pelo lado esquerdo, Olise bateu e a bola entrou no canto oposto de Marchesín. Gol olímpico do Bayern, mas com reclamação dos jogadores do Boca — o que fez o árbitro ir ao VAR rever o lance. Após revisão, o tento foi anulado por falta de Gnabry no goleiro.

O que parecia um sinal divino de Díos se transformou em clima para os donos da casa, mesmo em desvantagem nas arquibancadas. Aos 17', Laimer cruzou do lado direito, Advíncula tentou cortar, mas a bola sobra nos pés de Kane, que dominou de bico e acertou a bola no canto esquerdo do adversário. Dois minutos depois, Gnabry recebeu de Olise na área e encontrou Coman, que estava livre na pequena área para empurrar no gol vazio; porém, o camisa 11 furou.

O Bayern se manteve no ataque, não dando chance de reação ao Boca nos 45 minutos iniciais. As melhores chances dos argentinos saíram dos pés de Zenón: uma cobrança de falta e um forte chute após sobra na área, ambas com defesas do Neuer. Na outra extremidade do campo, Marchesín foi mais exigido, que até saiu da baliza para dividir bolas com os camisas 17 e 9 em oportunidades de ataque dos bávaros. Para fechar a etapa inicial, duas faltas a favor do Bayern: uma cobrada por Olise a média distância no centro do campo, e outra por Kane à direita da área.

As equipes voltaram do intervalo em equilíbrio nas oportunidades ofensivas. Primeiro, foi a vez do Bayern de quase ampliar o placar. Gnabry achou Kane, que girou diante da marcação e chutou de esquerda, mas a bola desviou e saiu por cima do travessão. Como resposta, o Boca empatou a partida com Merentiel aos 20'. Em contra-ataque rápido pela direita, o ex-Palmeiras ganhou de Tah na corrida, deu um drible da vaca em Stanišić, chutou na saída de Neuer.

A partir do gol, o Boca viveu o melhor momento da equipe no jogo. A equipe de Russo já demonstrava mais organização na volta do intervalo, e após o empate cresceu na partida, apoiado pela torcida em Miami. A pressão estava tão alta, que Neuer começou a atuar como defensor avançado para cobrir as rebatidas de bola dos Xeneizes.

Com o passar da segunda etapa, o jogo tomou ares de Libertadores. Após bons ataques em sequência, o Boca adotou uma proposta mais defensiva, fazendo cera e parando o jogo. No entanto, era um dos maiores times do mundo nos gramados. O Bayern descobriu o caminho da vitória nos pés de Olise, o grande destaque individual do time de Kompany na competição até aqui. A equipe bávara fez jogada pela direita, a bola ficou carambolada na área, até Kane rolar na medida para o francês bater de primeira, no canto direito de Marchesín.

Por último, a vantagem quase aumentou. Laimer tabelou com o interminável Müller na área, e deu uma cavadinha na saída do goleiro; contudo, o gol foi anulado por impedimento do lateral. Fim de jogo: 2 a 1 para o Bayern de Munique.

✅ Ficha técnica

Bayern de Munique 2x1 Boca Juniors

1ª rodada - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: sexta-feira, 20 de junho, às 22h (de Brasília);

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

🥅 Gols: Harry Kane (BAY - 17' 1T), Miguel Merentiel (BOC - 20'T 2T), Michael Olise (BAY - 39' 2T)

🟨 Cartão amarelo: Leon Goreztka (BAY); Marcos Rojo, Advíncula, Lautaro Di Lollo (BOC)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

Manuel Neuer; Konrad Laimer, Jonathan Tah, Josip Stanišić, Raphaël Guerreiro (Dayot Upamecano); Joshua Kimmich, Leon Goretzka (Aleksandar Pavlović); Michael Olise, Kingsley Coman (Leroy Sané), Serge Gnabry (Jamal Musiala/Thomas Müller); Harry Kane.

BOCA JUNIORS (Técnico: Miguel Ángel Russo)

Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte (Williams Alarcón); Kevin Zenón (Malcom Braida), Alan Velasco (Marcelo Saracchi), Carlos Palacios (Milton Giménez); Miguel Merentiel (Exequiel Zeballos).

