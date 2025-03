Bayern de Munique venceu o Bayer Leverkusen por 2 a 0, na BayArena, em Leverkusen (ALE), pelo jogo de volta das oitavas da Champions League. Com 5 a 0 no agregado do confronto, os Bávaros avançam para as quartas da competição continental. O próximo adversário dos alemães será a Inter de Milão, que passou pelo Feynoord, com 4 a 1 no agregado.

continua após a publicidade

➡️ Bola de Ouro? Raphinha supera marca de Neymar na Champions League pelo Barcelona

Primeiro tempo

Durante os primeiros 45 minutos, nenhuma das equipes conseguiu se impor sobre a outra. Mesmo assim, é justo ressaltar que o Bayern de Munique criou as melhores oportunidades: como o chute de fora da área de Kane, que obrigou Hradecky a fazer uma boa defesa. Os mandantes levaram perigo nas bolas paradas, mas não conseguiram transformar as chances em gols. No fim das contas, o zero no placar destoou do que foi a primeira etapa, embora o empate não.

Segundo tempo

A segunda etapa foi totalmente diferente da primeira. Os visitantes não tomaram conhecimento do Leverkusen e abriram o placar logo aos seis minutos com Harry Kane. O atacante aproveitou a falta cobrada por Kimmich, dominou a bola dentro área e mandou para o fundo da rede. O segundo saiu em uma jogada muito bem construída pela equipe bávara, aos 25 minutos. Após uma linda troca de passe, Harry Kane achou Davies entrando como um foguete, sozinho dentro da área, que bateu de primeira para ampliar o placar. O Bayern de Munique ainda desperdiçou várias chances claras - incluindo duas bolas na trave -, perdendo a oportunidade de repetir o resultado da ida (3 a 0).

continua após a publicidade

O que vem pela frente?

O Leverkusen volta a campo no próximo domingo (16), às 15h30 (de Brasília), contra o Stuttgart, na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart, na Alemanha. O confronto é válido pela 26ª rodada da Bundesliga. Por outro lado, o Bayern de Munique encara o Union Berlin, no próximo sábado (15), às 11h30 (de Brasília), no Estádio An der Alten Försterei, em Berlin (ALE). O confronto também é válido pela 26ª rodada da Bundesliga.

✅ FICHA TÉCNICA

BAYER LEVERKUSEN 0 X 2 BAYERN DE MUNIQUE

JOGO DE VOLTA - OITAVAS - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de março de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: BayArena, em Leverkusen (ALE);

⚽ Gols: Kane (6'/2°T), Davies (25'/1°T)

🟨 Cartões amarelos: Laimer, Coman, Hermoso, Xhaka, Schick e Kane

🟥 Cartão vermelho: -

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

⚽ESCALAÇÕES

BAYER LEVERKUSEN (Técnico: Xabi Alonso)

Hradecky; Arthur (Adli), Tah, Hermoso (Andrich) e Hincapié; Frimpong, Xhaka, Palacios e Grimaldo (Buendía); Aleix García (Boniface) e Schick.

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

Urbig; Laimer (Stanisic), Upamecano, Kim Min-jae e Davies; Goretzka (João Palhinha) e Kimmich; Olise (Ito), Musiala e Coman (Gnabry); Harry Kane (Thomas Müller).