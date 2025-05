Leizpig empata no fim, e título do Bayern na Bundesliga é adiado

O primeiro troféu da carreira de Harry Kane e a volta do Bayern de Munique ao topo da Bundesliga ainda não estão sacramentados. Os Bávaros empataram por 3 a 3 contra o RB Leipzig, na Red Bull Arena, neste sábado (3), no duelo válido pela 32ª rodada. Os gols foram marcados por Benjamin Sesko, Klostermann e Poulsen, aos mandantes, e o empate veio com Dier, Olise e Sané na segunda etapa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, a diferença entre o líder Bayern (76) e o vice Leverkusen (67) aumentou para nove pontos, e dependerá de um empate ou derrota da equipe de Xabi Alonso contra o Freiburg no domingo para sacramentar o título dos Bávaros. A apenas duas rodadas do fim, o Campeonato Alemão se encerra no dia 17 de maio.

continua após a publicidade

Como foi a partida entre RB Leipzig e Bayern?

Cumprindo suspensão por cartão amarelo, Harry Kane não defendeu o Bayern em campo, mas acompanhou o jogo direto do estádio e sua reação nos gols da equipe adversária viralizaram. No apito inicial, o RB Leipzig entrou no gramado pensando em não deixar o Bayern chegar perto de conquistar o título da Bundesliga nesta rodada. Jogando em casa, os Touros começaram melhor a partida, tiveram boas chances e abriram o placar aos dez minutos.

Os mandantes saíram em contra-ataque após um passe de trivela do meia Xavi Simons para Sesko chutar com o gol aberto, depois de ver o goleiro Urbig adiantado. Com o gol sofrido, o Bayern tentou balancear o jogo com as chegadas de Müller e Laimer no ataque, mas sem sucesso.

continua após a publicidade

O segundo gol do Leipzig veio aos 38 minutos em cobrança de falta precisa, e Klostermann cabeceou no canto direito do goleiro para dificultar ainda mais a vida dos visitantes. No entanto, a tônica da partida mudou completamente após o intervalo.

O Bayern tomou o controle das ações e o resultado veio a cavalo: após cobrança de escanteio na primeira trave, Dier cabeceou para o gol e, um minuto depois, Serge Gnabry escorou para Olise na meia-lua e o francês finaliza de canhota para igualar tudo.

A loucura foi deixada para os minutos finais da partida. O Bayern fez o gol da virada após jogada entre Gnabry, Kimmich e, por fim, Sané, mas o Leipzig conseguiu o empate nos acréscimos. Poulsen recebeu a bola, invadiu a área, e tocou de cavadinha para deixar tudo igual novamente. Fim do jogo: 3 a 3.

Muller comemora gol do Bayern contra o Leipzig na Bundesliga (Foto: RONNY HARTMANN / AFP)

O que vem por aí?

Agora, o RB Leipzig visita o Werder Bremen, no próximo sábado (10), às 10h30 (de Brasília), para seguir disputando uma vaga em competições internacionais. O Bayern, no entanto, receberá o Borussia Mönchengladbach na tentativa de confirmar o título.

✅ FICHA TÉCNICA

RB Leipzig 3 x 3 Bayern

32ª rodada — Bundesliga

📆 Data e horário: sábado, dia 3 de maio, às 10h30 (de Brasília)

📍 Local: Red Bull Arena, em Leipzig (ALE)

🕴️ Árbitro: Felix Zwayer

🥅 Gols: Benjamin Sesko, 11'/1ºT (1-0); Klostermann, 39'/1°T (2-0); Eric Dier, 16'/2°T (2-1); Michael Olise, 17'/2°T (2-2); Leroy Sané, 37'/2°T (2-3); Poulsen, 45+4'/2°T (3-3)

🟨 Cartão amarelo: David Raum, Kampl e Vermeeren (RBL); Eric Dier (BAY)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

⚪🔴 RB Leipzig (Técnico: Zsolt Low)

Vandevoordt; Nedeçjkovic, Klostermann, Lukeba e Raum; Seiwald e Haidara; Kampl e Xavi Simons; Sesko e Openda.

🔴🔴 Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)

Urbig; Boey, Eric Dier, Stanisic e Laimer; Kimmich e Pavlovic; Olise e Leroy Sané; Gnabry e Thomas Müller.