Şükür aproveitou um erro na defesa coreana, marcando seu único gol no Mundial.

O lance ocorreu na disputa do terceiro lugar entre Turquia e Coreia do Sul.

O gol mais rápido da história das Copas do Mundo foi marcado por Hakan Şükür em 2002, aos 11 segundos.

A Copa do Mundo é tradicionalmente o palco dos gols mais aguardados, dramáticos e decisivos do futebol. No entanto, alguns dos lances mais marcantes da história do torneio aconteceram antes mesmo de o torcedor se acomodar no sofá ou de o narrador completar a escalação inicial. O Lance! lista O gol mais rápido da história das Copas do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desde 1930, milhares de gols foram marcados em Mundiais, mas apenas alguns poucos entraram para a história não pela beleza ou pelo peso da decisão, e sim pela velocidade absurda com que aconteceram. Entre eles, um se destaca como um feito praticamente inalcançável.

Em 2002, um atacante turco escreveu seu nome na história do futebol mundial ao balançar as redes com apenas 11 segundos de jogo, estabelecendo um recorde que permanece intacto até hoje.

continua após a publicidade

Este texto reconstrói como foi esse gol histórico, explica o contexto da partida e apresenta os gols mais rápidos já marcados em Copas do Mundo — todos eles episódios raros que desafiaram a lógica do jogo.

O gol mais rápido da história das Copas do Mundo

O recorde absoluto: Hakan Şükür em 2002

O gol mais rápido da história das Copas do Mundo foi marcado por Hakan Şükür, atacante da Turquia, na Copa do Mundo de 2002, realizada na Coreia do Sul e no Japão.

continua após a publicidade

O lance aconteceu na disputa do terceiro lugar, entre Turquia e Coreia do Sul, no dia 29 de junho de 2002, no Estádio Daegu World Cup Stadium. Logo após o apito inicial, a seleção coreana tentou sair jogando no campo defensivo, mas cometeu um erro grave na troca de passes.

A bola sobrou limpa para Şükür, que aproveitou a desorganização da defesa, avançou rapidamente e finalizou com precisão, vencendo o goleiro coreano antes mesmo de o cronômetro completar 11 segundos.

O gol foi oficialmente cravado aos 10,89 segundos, mas registrado pela FIFA como 11 segundos — tempo suficiente para estabelecer o recorde mais rápido da história do torneio.

Curiosamente, apesar de ser o maior artilheiro da história da seleção turca, Şükür havia passado em branco durante quase toda a Copa. O gol-relâmpago acabou sendo seu único no Mundial, mas suficiente para eternizá-lo.

Contexto histórico da partida

A disputa do terceiro lugar costuma ser vista como uma partida protocolar, mas em 2002 ela carregava um peso simbólico importante. A Turquia fazia sua melhor campanha em Copas do Mundo, enquanto a Coreia do Sul vivia um torneio histórico jogando em casa.

O gol relâmpago logo no início mudou completamente o ritmo do jogo. A Turquia acabou vencendo por 3 a 2, garantindo o terceiro lugar — a melhor colocação de sua história em Mundiais.

Até hoje, aquele gol é lembrado como um símbolo da eficiência e do oportunismo turco, além de representar um dos momentos mais curiosos da Copa de 2002.

Os gols mais rápidos da história das Copas

Embora o recorde de Şükür seja isolado, outros jogadores também entraram para a história por marcar nos primeiros segundos de uma partida de Copa do Mundo.

Os cinco gols mais rápidos já registrados

11 segundos – Hakan Şükür (Turquia)

Contra a Coreia do Sul, Copa de 2002

– (Turquia) Contra a Coreia do Sul, Copa de 2002 15 segundos – Václav Mášek (Tchecoslováquia)

Contra a Iugoslávia, Copa de 1962

– (Tchecoslováquia) Contra a Iugoslávia, Copa de 1962 25 segundos – Ernst Lehner (Alemanha)

Contra a Áustria, Copa de 1934

– (Alemanha) Contra a Áustria, Copa de 1934 28 segundos – Bryan Robson (Inglaterra)

Contra a França, Copa de 1982

– (Inglaterra) Contra a França, Copa de 1982 30 segundos – Clint Dempsey (Estados Unidos)

Contra Gana, Copa de 2014

Cada um desses gols ocorreu em contextos muito distintos, mas todos têm em comum a combinação de pressão inicial, erro adversário e tomada de decisão imediata.

Por que esses gols são tão raros?

Marcar um gol nos primeiros segundos de uma Copa do Mundo exige uma série de fatores pouco comuns:

Erro técnico ou tático grave do adversário logo na saída de bola Pressão ofensiva agressiva desde o apito inicial Tomada de decisão instantânea do atacante Finalização precisa, sem tempo para ajuste defensivo

Além disso, o nervosismo natural de partidas de Copa tende a gerar inícios mais cautelosos, o que torna gols tão rápidos ainda mais improváveis.

Desde 2002, nenhuma seleção sequer se aproximou do recorde de Şükür. Mesmo com o aumento da intensidade e da preparação física no futebol moderno, o gol de 11 segundos segue como uma anomalia histórica.

Um recorde que atravessou gerações

Passadas mais de duas décadas, o gol de Hakan Şükür continua sendo uma das estatísticas mais impressionantes da história das Copas do Mundo. Ele sobreviveu a mudanças táticas, evolução física, VAR, dados de desempenho e ao futebol hiperintenso do século XXI.

É o tipo de recorde que parece simples no papel, mas extremamente difícil de ser repetido na prática. Um lance único, improvável e eternizado nos livros da FIFA.