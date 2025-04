A Inter de Milão está nas semifinais da Champions League após empatar em 2 a 2 com Bayern de Munique em casa, em jogo válido pela volta das quartas de final da competição. Em um jogo equilibrado e aberto, o time alemão abriu o placar com Harry Kane, que chegou ao seu 11º gol nesta edição da Champions, mas viu a Inter virar com Lautaro Martínez e Pavard, ex-bávaro. O Bayern ainda empatou com Dier, mas precisava de mais um para empatar o placar agregado, que ficou em 4 a 3 para a Inter. Esse foi o último jogo de Thomas Müller pela Champions league com a camisa do Bayern. Recentemente, ele anunciou sua saída do clube depois de 25 anos.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

No início do confronto, quem levou mais perigo foi o Bayern de Munique. Em seu último jogo pela Champions League com o time alemão, Müller finalizou e achou um bom passe para Olise, que foi travado na hora do chute.

Depois dos 15 primeiros minutos, a Inter cresceu na partida. Aos 32 minutos, Calhanoglu arriscou bom chute de fora da área, que passou do lado esquerdo do goleiro Sommer. Aos 35, duas chances seguidas para o Bayern. Primeiro, a bola sobrou para Sané após um bate e rebate na área, e o alemão não aproveitou. No lance seguinte, Kimmich acertou bom chute dentro da área, obrigando o goleiro da Inter a fazer boa defesa.

Inter e Bayern se enfrentaram na Champions (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

Segundo tempo

Logo aos 6 minutos da segunda etapa, Harry Kane encarou a marcação de Dimarco e chutou cruzado para abrir o placar e empatar tudo na eliminatória. O artilheiro inglês chegou ao seu 11º gol nesta edição da Champions. Logo na sequência, Thuram teve a chance de empatar o jogo, mas Urbig encaixou sua finalização.

O segundo tempo foi mais aberto, e, aos 10 minutos, Thomas Müller teve a chance de ampliar o placar em cruzamento vindo da direita de Olise, mas isolou. Aos 12, Lautaro Martínez completou escanteio e mandou a bola para o fundo das redes para empatar a partida, chegando ao seu oitavo gol na competição. Três minutos depois, veio a virada da Inter, novamente em escanteio. Dessa vez, Pavard cabeceou cruzamento de Calhanoglu e ampliou a vantagem do time italiano no confronto.

Aos 30, Dier mais um gol vindo de cruzamento. Eric Dier completou belo passe de Gnabry, que entrou na segunda etapa, e empatou o jogo para o Bayern de Munique na itália. Em um dos últimos lances do jogo, Müller quase fez o gol que levaria o jogo para a prorrogação, mas Sommer defendeu seu cabeceio.

✅ FICHA TÉCNICA

INTER DE MILÃO 2 X 2 BAYERN DE MUNIQUE

JOGO DE VOLTA DAS QUARTAS DE FINAL DA CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)

⚽ Gols: Harry Kane, 6'/2ºT (0-1), Lautaro Martínez, 12'/2ºT (1-1), Pavard, 16'/2ºT (2-1), Dier, 30'/2ºT (2-2)

🟨 Cartões amarelos: Kim Min-Jae, 28'/1ºT, Dier, 44'/1ºT

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)

Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni (Bisseck); Darmian, Barella (Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco (Carlos Augusto); Lautaro Martínez (Taremi) e Thuram

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

Urbig; Laimer (Coman), Kim Min-Jae (Raphaël Guerreiro), Dier e Stanisic; Goretzka (Pavlovic), Kimmich, Olise, Thomas Müller e Sané (Gnabry); Harry Kane