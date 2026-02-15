Atuação de cria do Botafogo irrita europeus: 'Não vou mudar de ideia'

Depois de dois grandes jogos e muitos elogios, a atuação de um cria do Botafogo em solo europeu deixou muitos torcedores irritados. Luís Henrique, revelado pelo Alvinegro, foi titular da Internazionale contra a Juventus.

Jogar em um gigante europeu não é tarefa fácil. Depois de atuações consistentes e um golaço na última partida, Luís Henrique foi criticado por torcedores da Internazionale. O jogador revelado pelo Botafogo foi titular mais uma vez na equipe de Cristian Chivu.

Diferentemente de outros jogos, Luís Henrique não teve grande destaque na vitória da Inter de Milão contra a Juventus. Mesmo com o resultado positivo, torcedores italianos não perdoaram o jovem revelado pelo Botafogo. Veja os comentários abaixo:

Luiz Henrique, ex-Botafogo, comemorando gol pela Inter de Milão (Foto: Piero Cruciatti/AFP)

Veja comentários sobre o cria do Botafogo

Tradução sobre o cria do Botafogo: Luís Henrique não dá. Nenhum gol vai me fazer mudar de ideia.

Tradução sobre o jovem revelado pelo Botafogo: Esse cara devia ter sido vendido em janeiro. Um jogador que não faz muito sentido, não tem a mínima ideia do que está fazendo na ala direita.

Tradução sobre o jovem atacante: Acima de tudo, existe um núcleo forte de azarões e mentalmente frágeis. Por exemplo, jogadores como Barella, Bastoni e talvez até Mhkytarian. Por outro lado, Bisseck e Luís Henrique são realmente fracos defensivamente, e a má fase dos últimos dois anos em jogos importantes não tem nada a ver com isso.

Tradução sobre o ex-Botafogo: Incrível, o que Luis Henrique construiu com os pés, destruiu com sua falta de concentração — assim como toda a defesa da Inter. O gol de empate da Juventus, em 1 a 1, foi rápido e merecido, pois os comandados de Spalletti jogavam de forma inteligente e corajosa.

