Histórico! Após ouro de Lucas Pinheiro, Nicole Silveira alcança marca inédita para o Brasil em Olimpíadas de Inverno no Skeleton

A trajetória de Nicole Silveira no gelo ganhou mais um capítulo de glória. Com uma performance técnica e agressiva, a brasileira encerrou sua participação na competição de Skeleton ocupando a 11ª posição. O resultado vai além de uma meta pessoal: representa a melhor marca da atleta em Jogos Olímpicos e o terceiro melhor desempenho de um brasileiro, entre homens e mulheres, na história das edições de inverno.

continua após a publicidade

Nicole Silveira registrou sua melhor marca olímpica e a segunda melhor posição feminina da história do Brasil nas Olimpíadas de Inverno (Foto: Stefano Rellandini / AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Ao analisarmos exclusivamente o retrospecto das mulheres brasileiras no gelo, o feito de Nicole ganha ainda mais relevância. Com este 11º lugar, a gaúcha garantiu a segunda melhor marca feminina da história do Brasil em Olimpíadas de Inverno.

No ranking histórico das atletas do país, Nicole agora só fica atrás de Isabel Clark, que alcançou a 9ª posição no Snowboard Cross durante os Jogos de Turim, em 2006.

continua após a publicidade

Lucas Pinheiro Braathen é ouro, e Brasil ganha primeira medalha nas Olimpíadas de Inverno

Quanto tempo é preciso para entrar para a história? Para Lucas Pinheiro Braathen, 1min18s8c foi o suficiente. Quando ajeitou os esquis para descer a pista, o brasileiro respirou pela última vez como um ser humano comum. Uma descida que o elevou ao Olimpo, ao topo! Medalha de ouro no slalom gigante, primeiro brasileiro a conquistar uma medalha nas Olimpíadas de Inverno.

Foram precisos 102 anos e 26 edições para que o Brasil conseguisse chegar à tão sonhada medalha nas Olimpíadas de Inverno. O ouro de Lucas em Milão-Cortina coloca o país na super seleta lista de países do hemisfério sul campeões: apenas a Austrália tinha conquistado o feito.

continua após a publicidade

Nem mesmo a neve que caía e dificultava a visão dos esquiadores impediu Lucas de chegar ao pódio. Depois de fazer o melhor tempo na primeira descida do dia 1min13s92, Lucas cravou na segunda 1min11s8c, somando os mágicos 2min25s do ouro.

No slalom gigante, prova que não é sua especialidade principal, Lucas mostrou que em seu sangue brasileiro o espírito de garra é inerente. Superando todos os favoritos, marcou o esporte latino-americano com um resultado inédito. O pódio finalizou com os suíços Marco Odermatt (2min25s58c) e Loic Meillard (2min26s17c), em segundo e terceiro lugar respectivamente. Outro brasileiro na disputa, Giovanni Ongaro, de 22 anos, terminou em 31º lugar.