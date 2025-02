Bayern vai às oitavas da Champions League com gol nos acréscimos diante do Celtic

O Bayern de Munique arrancou o empate em 1 a 1 diante do Celtic nesta terça-feira (18) e está classificado para oitavas de final da Champions League, pelo placar agregado de 3 a 2. Nicolas-Gerrit Kühn abriu o placar para os visitantes, mas Alphonso Davies fez o gol da vaga no último lance do tempo regulamentar. O adversário dos Bávaros será ou Bayer Leverkusen, ou Atlético de Madrid, a ser definido em sorteio na próxima sexta-feira (21).

continua após a publicidade

➡️ Milan tropeça com um a menos e Feyenoord se classifica na Champions League

Como foi o jogo entre Bayern e Celtic?

O primeiro tempo foi de controle da posse de bola do Bayern de Munique, mas chances para ambos os lados. Logo aos quatro minutos, Gnabry cabeceou próximo à baliza adversária após cruzamento de Olise, mas Johnson evitou o gol.

Pouco depois, aos 15' Jota fez jogada individual pela direita e achou Kühn, que bateu na saída de Neuer, mas a finalização sem força foi afastada em cima da linha por Kim. Na sequência do lance, Kühn agora cruzou rasteiro para Maeda, que não conseguiu alcançar a bola sem goleiro. Já aos 44', Harry Kane recebeu na entrada da área e acertou o travessão, na melhor chance dos mandantes antes do intervalo.

continua após a publicidade

Os Bávaros voltaram para a segunda etapa sem Kane, lesionado, que deu lugar a Gnabry. No primeiro minuto, Goretzka desperdiçou chance livre na entrada da área e finalizou nas mãos de Schmeichel.

Com ritmo baixo e a posse no campo de ataque, o Bayern deu espaço para o contra-ataque do Celtic, que aproveitou. Aos 17'/2ºT, Maeda saiu em velocidade e armou Kühn, que ganhou dividida contra Kim e venceu Neuer para abrir o placar na Alemanha e igualar o agregado em 2 a 2.

continua após a publicidade

Os alemães, então, se lançaram de vez ao ataque. Mais uma vez os escoceses exploraram os espaços, e Maeda agora cabeceou quase na pequena área, mas parou em Neuer aos 24 minutos. Do outro lado, pouco depois, Kimmich fez ótimo lançamento para Goretzka, que finalizou de peixinho e desperdiçou a oportunidade.

O Bayern seguiu em cima, levando perigo em chutes de Sané e Kimmich na entrada da área. Apesar na pressão, o gol da classificação saiu no apagar das luzes. Olise cruzou na área, Goretzka cabeceou, e Schmeichel fez milagre. No rebote, Carter-Vickers afastou mal e chutou a bola em cima de Davies, balançando a rede celta e dando aos alemães a vaga nas oitavas de final.

Alphonso Davies comemora gol da classificação do Bayern às oitavas da Champions League sobre o Celtic (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)

O que vem por aí?

O Bayern volta a campo no próximo domingo (23), às 13h30 (de Brasília), e recebe o Eintracht Frankfurt pela 23ª rodada da Bundesliga. Por sua vez, o Celtic visita o Hibernian no sábado (22), às 9h30, pelo Campeonato Escocês.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

BAYERN 1 (3) X (2) 1 CELTIC

JOGO DE VOLTA - CHAMPIONS LEAGUE - PLAYOFFS

📆 Data e horário: terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE);

🟨 Árbitro: Benoît Bastien (FRA);

🚩 Assistentes: Hicham Zakrani (FRA) e Aurélien Berthomieu (FRA);

🖥️ VAR: Willy Delajod (FRA).

⚽ Gols: Davies (aos 49'/2 ºT), para o Bayern; Kühn (aos 17'/2ºT), para o Celtic

🟨 Cartões amarelos: -

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

Neuer; Stanišić, Upamecano, Min-Jae Kim e Raphaël Guerreiro (Davies); Kimmich e Goretzka; Gnabry (Sané), Olise e Musiala (Müller); Harry Kane (Coman).

CELTIC (Técnico: Brendan Rodgers)

Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Trusty e Schlupp; Engels, McGregor e Hatate; Kühn (Hyun-Jun), Maeda e Jota (Idah).