Com dois a menos, PSG bate o Bayern de Munique e avança à semifinal

Em jogo brigado com uma lesão feia e duas expulsões, o PSG venceu o Bayern de Munique por 1 a 0 e avançou à semifinal do Mundial de Clubes. O jogo foi realizado neste sábado (5), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), e teve gols de Doué e Dembélé. Com domínio das ações do Bayern, os franceses foram mais efetivos e garantiram a classificação.

O jogo também foi marcada por uma cena dura. Jamal Musiala, astro do Bayern de Munique, sofreu uma possível fratura no pé esquerdo após dividida com Donnaruma. O lance foi o último da etapa inicial do confronto. Em jogada na linha de fundo, o meia tentou colocar o pé esquerdo na bola, e o goleiro se jogou para buscar a bola, mas na queda, pressionou a perna do oponente. O alemão acusou as dores na queda, e a reação dos atletas ao redor foi de desespero ao ver a cena.

Como foi o jogo entre PSG e Bayern de Munique?

Primeiro tempo

O primeiro tempo começou com as equipes se estudando. Logo aos 2', Doué roubou a bola de Olise no campo de ataque do PSG e finalizou com perigo para assustar Neuer. Aos 5', foi a vez do Bayern atacar. Pavlovic rolou para Olise finalizar e exigir a defesa de Donnaruma. Aos 18', Hakimi avançou com muita liberdade pelo lado direito e cruzou rasteiro para Kvaratskhelia, que já chegou sem ângulo na bola e finalizou para fora.

Aos 30', Kimmich acionou Olise pela ponta direita, que cortou para o fundo e finalizou bem. Donnaruma fez a defesa e mandou para escanteio. No minuto seguinte, Kvaratskhelia fez bela jogada pela esquerda e exigiu bela defesa de Neuer. Antes do fim do primeiro tempo, Pavlovic achou Musiala em belo passe para dentro da área, mas Donnaruma fez outra defesaça.

Em falta cobrada para dentro da área do PSG, Upamecano subiu mais alto que a defesa e testou para o gol, mas o defensor estava bem a frente e o gol foi anulado por impedimento. No último lance antes do intervalo, Musiala dividiu com Donnaruma e se lesionou feio. O pé esquerdo do alemão ficou solto e ele gritou de dor.

Harry Kane e Pacho disputam a bola em PSG x Bayern (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Segundo tempo

Logo no início do primeiro tempo, Barcola saiu na cara do gol, mas tomou a decisão errada e facilitou Neuer. Apesar do lance, o Bayern dominava as ações da partida. Aos 20', Olise recebeu dentro da área e quase abriu o placar para o Bayern, mas chutou por cima.

Aos 28', Neuer saiu jogando errado e entregou a bola noo pé de Kvara. O georgiano não conseguiu finalizar, mas a bola sobrou no pé de Dembélé sem goleiro, mas o francês estava desequilibrado e chutou para fora - a maior chance do PSG na partida até o momento.

Aos 32', o PSG abriu o placar. Doué recebeu de João Neves na entrada da área pelo lado direito, cortou para dentro e finalizou de perna esquerda no contrapé de Neuer, que ainda escorregou e viu a bola entrar no cantinho.

Logo na sequência, o zagueiro Pacho deu entrada muito forte em Goretzka e recebeu o cartão vermelho direto, deixando os franceses com um a menos no final da partida. Aos 42', Harry Kane mandou a bola para o fundo das redes, mas estava impedido e o gol foi anulado.

Nos acréscimos, Lucas Hernández, que havia acabado de entrar na partida, foi expulso, deixando o PSG com dois a menos. Os minutos finais foram marcados pela pressão do Bayern de Munique, que não conseguiu converter em gol. Nos instantes finais, o PSG contra-atacou e decretou a classificação com gol de Dembélé. Hakimi driblou três pela direita e serviu o francês dentro da área, que não desperdiçou.

No último lance da partida, Müller caiu dentro da área e o árbitro deu o pênalti, mas o VAR o chamou para revisão e o lance foi anulado.

Pacho foi expulso na partida contra o Bayern (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O que vem por aí?

Classificado, o PSG espera o vencedor de Real Madrid x Borussia Dortmund para saber o adversário das semifinais do Mundial de Clubes. A Partida acontece na quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium. Já o Bayern, eliminado, não joga mais na temporada e entra de férias.

✅ FICHA TÉCNICA

PSG 2 x 0 Bayern de Munique

Quartas de final - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: Sábado, 5 de junho de 2025, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

🥅 Gols: Doué (PSG - 32' 2ºT), Dembélé (PSG - 50' 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Laimer (BAY), Doué (PSG)

🟥 Cartões vermelhos: Pacho (PSG), Lucas Hérnandez (PSG)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔴🔵PSG (Técnico: Luis Enrique)

Donnaruma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz (Zaire-Emery); Doué (Lucas Hernández), Barcola (Dembélé) e Kvaratskhelia (Beraldo).

🔴⚪Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)

Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic (Boey [Raphaël Guerreiro]); Kimmich, Pavlovic (Goretzka) e Musiala (Gnabry); Coman (Muller), Olise e Harry Kane.

