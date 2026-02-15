Atuação de Guilherme, ex-Santos, choca torcedores: 'Não deveria'

O atacante Guilherme, que deixou o Santos recentemente, deixou milhares de torcedores de queixo caído neste sábado (14). No primeiro jogo pelo Houston Dynamo, o jogador fez três gols na vitória do clube norte-americano contra o Red Bull New York.

A vitória do Houston Dynamo por 3 a 2 rendeu o título de campeão do Torneio de Tejas. Guilherme, ex-Santos, marcou três gols logo em sua estreia e enlouqueceu os torcedores norte-americanos. O primeiro jogo do atacante brasileiro repercutiu muito.

Além da imprensa local e dos torcedores do Houston, santistas e brasileiros ficaram impressionados com a atuação de Guilherme, que estava no Santos. Veja os comentários abaixo:

Guilherme deixou o Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Veja comentários sobre a estreia do atacante

Guilherme deixou o Santos recentemente

Guilherme fez parte do elenco do Santos que Marcelo Teixeira definiu como integrante do processo de reconstrução do clube da segunda para a primeira divisão. Apesar de ter marcado gols importantes, especialmente em clássicos, o atacante foi um dos jogadores que mais receberam críticas da torcida, sobretudo no período em que a equipe era comandada por Pedro Caixinha e Cléber Xavier.

Após a chegada de Juan Pablo Vojvoda, o jogador chegou a ficar fora da lista de relacionados por se sentir incomodado com as críticas. O argentino, no entanto, contornou a situação, e Guilherme voltou a ser utilizado no Santos, ganhando destaque na reta final da competição.

Ao todo, Guilherme soma 95 jogos com a camisa do Santos, com 28 gols marcados e 19 assistências. Em 2025, terminou a temporada como artilheiro da equipe, com 15 gols, além de artilheiro do Campeonato Paulista, com 10 gols.

