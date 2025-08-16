Bayern de Munique supera o Stuttgart e conquista a Supercopa da Alemanha
Harry Kane e Luis Díaz marcaram pelos bávaros, enquanto Leweling descontou no final
O Bayern de Munique conquistou a Supercopa da Alemanha neste sábado (16), ao vencer o Stuttgart por 2 a 1 em plena Mercedes-Benz Arena. Harry Kane anotou o primeiro gol do confronto e Luis Díaz, reforço de quase R$ 500 milhões, ampliou a vantagem, descontada por Leweling nos acréscimos da segunda etapa.
No tira-teima entre o campeão da Bundesliga e o campeão da DFB-Pokal, Kane conquistou o segundo título oficial de sua carreira. O centroavante, marcado por não ter erguido troféus pelo Tottenham ou pela seleção da Inglaterra, saiu do jejum em 2024/25, e agora, adicionou mais uma taça à sua coleção.
E foi o próprio camisa 9 quem inaugurou o marcador. Aos 18 minutos, Olise tentou lançamento na área, Jaquez se esticou e cortou mal, e a bola se ofereceu limpa para o "Furacão", que deslizou no gramado alemão para finalizar no canto de Bredlow, que nada pôde fazer.
Na segunda etapa, Luis Díaz, comprado junto ao Liverpool nesta janela de transferências do verão europeu, marcou seu primeiro gol oficial na Alemanha. Gnabry recebeu de Kane pela direita aos 31' e fez cruzamento preciso para o colombiano, que subiu e testou no canto direito. Na comemoração, o ponta-esquerda comemorou "jogando videogame", em alusão à celebração de Diogo Jota, antigo companheiro de Liverpool que faleceu em acidente de carro no começo de julho.
Na base do abafa, o Stuttgart descontou. Em cobrança de lateral longo de Hendriks, Chema Andrés subiu mais alto do que a defesa bávara e cabeceou para o meio da confusão. Leweling foi mais esperto do que Boey, antecipou e testou sem chances para Neuer. Porém, o tempo restante foi insuficiente para uma reação, confirmando-se o título do clube de Munique.
🌌 O que vem por aí para Bayern e Stuttgart?
Este foi o 11º título do clube na Supercopa da Alemanha, troféu que não erguia desde 2022. O tempo para comemoração, porém, é escasso, já que na sexta-feira (22), o Bayern estreia diante do RB Leipzig na Bundesliga, com bola rolando às 15h30 (de Brasília) na Allianz Arena. Já os "Suábios" dão o primeiro passo na liga no dia seguinte, diante do Union Berlin, às 10h30.
