Kane assusta web em vitória do Bayern pela Bundesliga: ‘Insano’
Atacante marcou o 100º gol com a camisa do clube alemão
O Bayern de Munique derrotou o Werder Bremen por 4 a 0, pela quinta rodada da Bundesliga, nesta sexta-feira (26), na Allianz Arena, em Munique (ALE). Com dois gols marcados na partida, Harry Kane chegou ao 100º gol em 104 jogos com a camisa dos Bávaros e se tornou o jogador que menos partidas precisou para atingir a marca por um clube nas principais ligas da Europa e superou Cristiano Ronaldo e Erling Haaland, que precisaram de 105.
Na partida, Harry Kane marcou em cobrança de pênalti, com direito a pulinho, e ao aproveitar sobra em jogada individual de Luis Díaz. Com os gols e a marca histórica, os internautas elogiaram o atacante, que cada vez mais se coloca entre um dos melhores jogadores do mundo, com 15 gols marcados na atual temporada. Veja os comentários abaixo:
Como foi Bayern de Munique x Werder Bremen?
O Bayern dominou a partida do início ao fim e abriu o placar com gol "sem querer" de Luis Díaz, ao desviar chute de letra do zagueiro Jonathan Tah. Minutos depois, Harry Kane foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti aos Bávaros. Na cobrança, o atacante inglês deslocou o goleiro e ampliou a vantagem.
No segundo tempo, o Bayern seguiu sem sofrer riscos e marcou o terceiro, novamente com Harry Kane, o 100º com a camisa do clube alemão em 104 jogos. O atacante aproveitou sobra de jogada individual de Luis Díaz e marcou o 3 a 0. Ao fim, Konrad Laimer completou cruzamento na pequena área para marcar o quarto dos Bávaros.
O que vem por aí?
Líder da Bundesliga com 100% de aproveitamento em cinco rodadas, o Bayern de Munique retorna aos gramados na terça-feira (30), contra o Pafos, no Chipre, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. Já o Werder Bremen ocupa a 14ª colocação e volta a entrar em campo apenas no sábado (4), em casa, contra o St. Pauli, no Campeonato Alemão.
