O atacante Juninho, que saiu do Flamengo para o futebol mexicano, marcou mais um com a camisa do Pumas, colocando seu desempenho na equipe com tema central de debates na internet. O atacante foi titular e destaque da partida entre Puebla e Pumas, no Estádio Cuauhtémoc, pela sexta rodada da Liga MX.

Nas redes sociais, a atuação de Juninho, ex-Flamengo, foi muito comentada. Aos 29 anos, o atacante soma três gols e duas assistências em seis partidas pelo Pumas.

Após passagem campeã pelo Flamengo, Juninho chega para brilhar no México

Juninho chegou ao Pumas com grande expectativa após transferência concluída por 5 milhões de euros (R$ 32,3 milhões), valor idêntico ao pago pela diretoria do Flamengo ao Qarabağ para contratá-lo no início de 2025. Formado no Athletico-PR, o atacante passou por diferentes clubes, com empréstimos sucessivos pelo Furacão até conquistar maior espaço no futebol europeu, primeiro pelo Chaves, da primeira divisão portuguesa, e posteriormente no Azerbaijão.

Apesar de ter atuado em apenas 32 partidas pelo Flamengo, três dos quatro gols que marcou tiveram papel decisivo na vitoriosa campanha do ano passado, conferindo-lhe a sensação de dever cumprido. No período em que esteve no clube, dentro ou fora de campo, foi recebido com carinho pela Nação de forma curiosa, a partir de um apelido bem-humorado criado em alusão à comemoração característica dele com as mãos.

