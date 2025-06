O Benfica conquistou uma vitória histórica sobre o Bayern de Munique por 1 a 0, na terceira e última rodada do Grupo C do Mundial de Clubes. O duelo foi disputado nesta terça-feira (24), no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos. Foi o primeiro triunfo dos portugueses sobre os alemães na história. O gol da partida foi marcado por Schjelderup. Com o resultado, o Bayern, favorito no grupo, terminou em segundo e enfrentará o Flamengo nas oitavas de final.

Após uma fase de grupos repleta de emoções, o Benfica terminou na liderança do Grupo C. A campanha contou com um empate heroico contra o Boca Juniors, uma goleada sobre o Auckland City - marcada por uma discussão entre Kökçü e o técnico Bruno Lage - e a vitória sobre o favorito Bayern em confronto direto.

Benfica x Bayern de Munique: como foi o jogo?

Jogando com o time reserva, o Bayern de Munique foi surpreendido pela seriedade e competitividade do Benfica no último confronto da fase de grupos. A equipe bávara já estava classificada e atuou com uma escalação alternativa. Os encarnados, no entanto, ainda corriam risco de eliminação e, por isso, entraram em campo com força máxima.

Logo nos primeiros minutos, Bruno Lage mostrou a estratégia que o Benfica adotaria. O Bayern de Munique teve mais posse de bola, mas a marcação do Benfica foi forte. Em uma dessas jogadas, a estratégia funcionou. Em contra-ataque, Renato Sanches tocou para Di María, que avançou e deixou com Aursnes. O lateral cruzou, a bola passou pela área e chegou aos pés de Schjelderup, que finalizou com precisão, abrindo o placar.

Na reta final do primeiro tempo, o Bayern de Munique foi mais ofensivo e criou chances perigosas. A equipe teve duas oportunidades claras, mas desperdiçou ambas. Na primeira, Gnabry encontrou Sané na área, mas o alemão chutou por cima. Na segunda, a bola foi cruzada para Müller, que não conseguiu ajeitar o corpo e perdeu a chance de finalizar à queima-roupa.

Duelo entre Bayern de Munique e Benfica, válido pelo Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis/AFP)

Após o intervalo, Kompany promoveu mudanças, e os astros Harry Kane, Olise e Kimmich entraram. O impacto foi imediato: 10 minutos depois, o Bayern chegou perigosamente duas vezes, mas não conseguiu marcar.

As alterações de Kompany surtiram efeito. Aos 21 minutos, o Bayern enfim empatou, com participação direta do treinador. Em jogada de ataque, Olise ameaçou e encontrou Kimmich, que chutou de fora da área, acertando o canto do gol. No entanto, Harry Kane, em posição de impedimento, interferiu na jogada, e o gol foi anulado.

A pressão do Bayern aumentou. O time era muito ofensivo e criava boas oportunidades. Logo após o gol anulado, Olise e Kane protagonizaram boa troca de passes, que terminou com Laimer acertando a trave. No entanto, a jogada foi novamente anulada por impedimento.

O Bayern era superior, mas o Benfica se defendia com eficiência. Trubin foi o grande destaque defensivo dos encarnados, fazendo defesas importantes e garantindo a vitória portuguesa. Harry Kane, Sané e Müller tentaram, mas todos pararam no goleiro.

O que vem por aí?

Com o resultado, o Benfica termina a fase de grupos na liderança do Grupo C e aguarda a definição do segundo colocado do Grupo D para saber com quem irá disputar as oitavas de final no sábado (28), às 17h (de Brasília). O Bayern, que ficou em segundo lugar, enfrenta o Flamengo no domingo (29), no mesmo horário.

✅ FICHA TÉCNICA

BENFICA 1X0 BAYERN DE MUNIQUE

3ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES - GRUPO C

🗓️ Data e horário: terça-feira, 24 de junho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA);

🥅 Gols: Schjelderup (BEN 13'/1T)

🟨 Cartões amarelos: Renato Sanches (BEN); Otamendi (BEN); Gouveia (BEN)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: François Letexier (FRA)

🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

🖥️ VAR: Espen Eskas (NOR)

⚽ESCALAÇÕES

BENFICA (Técnico: Bruno Lage)

Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi, Dahl; Renato Sanches (Bajrami), Barreiro, Prestianni (Kökçü); Di María (João Rêgo), Schjelderup (Aktürkoğlu), Pavlidis (Gouveia)

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Kompany)

Neuer; Boey (Laimer), Upamecano (Tah), Stanisic, Guerreiro; Palhinha (Kimmich), Pavlovic, Bischof (Kane); Sané, Gnabry (Olise), Müller

