Guia da Premier League 2026/27: saiba as mudanças na nova edição
Confira os brasileiros envolvidos, as contratações do Big Six e muito mais
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A Premier League começa nesta sexta-feira (21), quando o atual campeão Arsenal recebe o Coventry City. Depois, a 1ª rodada prossegue no fim de semana. Como sempre, a expectativa é alta: a liga mais rica do planeta comprovou o seu poderio em mais uma janela de transferências movimentada. Não só mudaram os elencos, mas também muitos técnicos, inclusive nos principais clubes. Confira abaixo novidades importantes sobre a próxima edição do Campeonato Inglês:
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Mudanças no "Big Six" da Premier League
Arsenal
"Em time que está ganhando, não se mexe". O atual vencedor inglês fez uma janela de poucos movimentos, mas certeiros. A grande contratação — e mais cara — foi o brasileiro Bruno Guimarães. Também trouxe o atacante grego Christos Tzolis, que substitui Leandro Trossard, vendido ao Besiktas. O Arsenal ainda tentou contratar um astro para o ataque, mas se frustrou na negociação por Vini Jr, que renovou contrato com o Real Madrid. No entanto, o time londrino pode buscar outro nome de peso no fim do período de negociações.
O mais importante é que a base foi mantida. Os principais jogadores da equipe campeã inglesa e vice-campeã da Champions League procuram repetir o nível sob comando de Mikel Arteta, o técnico mais longevo da Premier League. A primeira impressão já renovou a confiança do torcedor: na Community Shield, no último domingo (16), os Gunners aplicaram 3 a 0 no Manchester City.
Reforços:
|Jogador
|Idade
|Posição
|Quantia paga
Bruno Guimarães
28
Meio-campista
€ 87,5 milhões
Piero Hincapié*
24
Zagueiro
€ 40 milhões
Christos Tzolis
24
Atacante
€ 40 milhões
Illan Meslier
26
Goleiro
Custo zero
*Já estava emprestado ao Arsenal, mas foi adquirido em definitivo
Retornos de empréstimo:
|Jogador
|Idade
|Posição
|Último clube
Ethan Nwaneri
19
Atacante
Marseille
Fábio Vieira
26
Meio-campista
Hamburgo
Reiss Nelson
26
Atacante
Brentford
Saídas:
|Jogador
|Idade
|Posição
|Quantia recebida
Leandro Trossard
31
Atacante
€ 18 milhões
Jakub Kiwior*
26
Zagueiro
€ 17 milhões
Christian Norgaard
32
Meio-campista
€ 8,15 milhões
Karl Hein**
24
Goleiro
€ 3 milhões
*Já estava emprestado ao Porto, mas foi vendido em definitivo
**Já estava emprestado ao Werder Bremen, mas foi vendido em definitivo
Remanescentes:
- Goleiros: David Raya e Kepa Arrizabalaga;
- Defensores: William Saliba, Gabriel Magalhães, Cristhian Mosquera, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly, Jurrien Timber e Ben White;
- Meio-campistas: Martín Zubimendi, Declan Rice, Mikel Merino, Martin Odegaard e Eberechi Eze;
- Atacantes: Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, Noni Madueke, Max Dowman, Viktor Gyokeres, Kai Havertz e Gabriel Jesus.
Provável time-base: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice, Bruno Guimarães e Odegaard; Saka, Havertz e Tzolis. (Técnico: Mikel Arteta).
Posição na última Premier League: 1º (classificado para a Champions League).
Chelsea
Os Blues fizeram o movimento contrário. Depois de temporada decepcionante, na qual os "supercampeões mundiais" terminaram o campeonato nacional na 10ª colocação, a diretoria apostou em mudanças significativas. Ao longo da última competição, o Chelsea teve três técnicos diferentes. Agora, começa 2026/27 sob comando de Xabi Alonso, ex-Real Madrid, com esperanças de que o espanhol repita o trabalho brilhante construído no Bayer Leverkusen.
O elenco também foi reconfigurado: até o momento, chegaram 10 jogadores e saíram seis. As principais contratações foram o atacante Morgan Rogers, ex-Aston Villa, e o zagueiro francês Maxence Lacroix, ex-Crystal Palace. Além disso, o time londrino surpreendeu ao acertar com veteranos como o volante Jordan Henderson e o atacante Danny Welbeck.
Em contraponto, o clube vendeu o lateral-esquerdo Marc Cucurella, titular absoluto, para o Real Madrid. Mesmo com tantas mudanças, o desafio do novo treinador é explorar ao máximo o talento de jogadores que já estavam lá, como Caicedo, Cole Palmer e os brasileiros Estêvão e João Pedro.
Reforços:
|Jogador
|Idade
|Posição
|Quantia paga
Morgan Rogers
23
Atacante
€ 138 milhões
Maxence Lacroix
26
Zagueiro
€ 60,7 milhões
Marco Palestra
21
Lateral
€ 57 milhões
Geovany Quenda*
19
Atacante
€ 50 milhões
Valentín Barco
22
Meio-campista
€ 40 milhões
Emmanuel Emegha*
23
Atacante
€ 25 milhões
Pep Chavarria
28
Lateral
€ 19 milhões
Denner
18
Lateral
€ 10 milhões
Danny Welbeck
35
Atacante
€ 5,85 milhões
Dastan Satpaev
18
Atacante
€ 2,4 milhões
Jordan Henderson
36
Meio-campista
Custo zero
*Foram comprados na última temporada, mas emprestados inicialmente
Retornos de empréstimo:
|Jogador
|Idade
|Posição
|Último clube
Mike Penders
21
Goleiro
Strasbourg
Axel Disasi
28
Zagueiro
West Ham
Aarón Anselmino
21
Zagueiro
Strasbourg
Nicolas Jackson
25
Atacante
Bayern
David Datro Fofana
23
Atacante
Strasbourg
Saídas:
|Jogador
|Idade
|Posição
|Quantia recebida
Andrey Santos
22
Meio-campista
€ 56,3 milhões
Marc Cucurella
27
Lateral
€ 55 milhões
Trevoh Chalobah
27
Zagueiro
€ 30 milhões
Tyrique George*
20
Atacante
€ 21 milhões
Dastan Satpaev
18
Atacante
Empréstimo
Alejandro Garnacho
22
Atacante
Empréstimo
Filip Jorgensen
24
Goleiro
Empréstimo
*Já estava emprestado ao Everton, mas foi vendido em definitivo
Remanescentes:
- Goleiros: Robert Sánchez, Gabriel Slonina e Teddy Sharman-Lowe;
- Defensores: Levi Colwill, Wesley Fofana, Mamadou Sarr, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Jorrel Hato, Caleb Wiley, Reece James, Malo Gusto e Josh Acheampong;
- Meio-campistas: Moisés Caicedo, Romeo Lavia, Dário Essugo, Enzo Fernández e Cole Palmer;
- Atacantes: Jamie Gittens, Mykhaylo Mudryk, Estêvão, Pedro Neto, João Pedro, Liam Delap e Marc Guiu.
Provável time-base: Robert Sánchez; Reece James, Colwill e Lacroix; Palestra, Caicedo, Enzo Fernández e Pedro Neto; Palmer, Rogers e João Pedro. (Técnico: Xabi Alonso).
Posição na última Premier League: 10º (fora de competições europeias).
Liverpool
Os Reds também mudaram o comando: campeão em 2024/25, Arne Slot não resistiu à campanha abaixo das expectativas na última temporada. Assim como Arsenal e Chelsea, o Liverpool aposta em um técnico espanhol, Andoni Iraola, que fez campanha memorável com o Bournemouth na edição passada da Premier League.
Com a troca de treinador, o clube espera melhorar o ambiente, que foi bastante conturbado no fim de ciclo de Slot. Deixaram o elenco os ídolos Salah e Robertson, além do zagueiro Konaté. Os principais reforços são apostas: os jovens Jérémy Jacquet, zagueiro francês, e Víctor Muñoz, atacante espanhol. O defensor uruguaio Ronald Araújo, do Barcelona, chega por empréstimo.
Reforços:
|Jogador
|Idade
|Posição
|Quantia paga
Jeremy Jacquet
20
Zagueiro
€ 63,6 milhões
Víctor Muñoz
22
Atacante
€ 40 milhões
Ronald Araújo
27
Zagueiro
Empréstimo
Retornos de empréstimo:
|Jogador
|Idade
|Posição
|Último clube
Vitezslav Jaros
25
Goleiro
Ajax
Tsimikas
30
Lateral
Roma
Harvey Elliott
23
Meio-campista
Aston Villa
Saídas:
|Jogador
|Idade
|Posição
|Quantia recebida
Ibrahima Konaté
27
Zagueiro
Custo zero
Mohamed Salah
34
Atacante
Custo zero
Andrew Robertson
32
Lateral
Custo zero
Rhys Williams
25
Zagueiro
Custo zero
Armin Pecsi
21
Goleiro
Empréstimo
Remanescentes:
- Goleiros: Giorgi Mamardashvili, Alisson, Freddie Woodman e Harvey Davies;
- Defensores: Giovanni Leoni, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Conor Bradley e Calvin Ramsay;
- Meio-campistas: Ryan Gravenberch, Wataru Endo, Stefan Bajcetic, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Trey Nyoni, Florian Wirtz e Dominik Szoboszlai;
- Atacantes: Cody Gakpo, Rio Ngumoha, Federico Chiesa, Alexander Isak e Hugo Ekitike.
Provável time-base: Alisson; Frimpong, Van Dijk, Jacquet e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai e Wirtz; Gakpo e Isak. (Técnico: Andoni Iraola).
Posição na última Premier League: 5º (classificado para a Champions League).
Manchester City
Os Citizens começam uma nova era nesta temporada. Depois de dez anos, o time não é mais comandado por Pep Guardiola. O sucessor é o italiano Enzo Maresca, que auxiliou o espanhol entre 2022 e 2023. O torcedor também se lamenta pela saída de outros ídolos, como o volante Rodri, que foi para o Barcelona, e o meia Bernardo Silva, que rumou ao Real Madrid.
Apesar de ser um ano de renovação, o Manchester City ainda não investiu em tantos reforços expressivos, exceto o volante Elliot Anderson, contratado junto ao Nottingham Forest. A expectativa, porém, é que a diretoria acerte pelo menos mais uma contratação de peso, possivelmente um meio-campista para substituir o holandês Reijnders, também de saída.
Reforços:
|Jogador
|Idade
|Posição
|Quantia paga
Elliot Anderson
23
Meio-campista
€ 135 milhões
Mathys Detourbet
19
Atacante
€ 25 milhões
Jeremy Monga
17
Atacante
€ 11,7 milhões
Gerónimo Rulli
34
Goleiro
€ 3,5 milhões
Pierce Charles
20
Goleiro
€ 3,5 milhões
Retornos de empréstimo:
|Jogador
|Idade
|Posição
|Último clube
Vitor Reis
20
Zagueiro
Girona
Juma Bah
20
Zagueiro
Nice
Josh Wilson-Esbrand
23
Lateral
Radomiak Radom
Issa Kaboré
25
Lateral
Wrexham
Claudio Echeverri
20
Meio-campista
Girona
Saídas:
|Jogador
|Idade
|Posição
|Quantia recebida
Tijani Reijnders
28
Meio-campista
€ 61 milhões
Rodri
30
Meio-campista
€ 60 milhões
James Trafford
23
Goleiro
€ 46,7 milhões
Manuel Akanji*
30
Zagueiro
€ 15 milhões
Nathan Aké
31
Zagueiro
€ 8,17 milhões
Bernardo Silva
31
Meio-campista
Custo zero
John Stones
32
Zagueiro
Custo zero
Mathys Detourbet
19
Atacante
Empréstimo
Sverre Nypan
19
Meio-campista
Empréstimo
Max Alleyne
21
Zagueiro
Empréstimo
Pierce Charles
20
Goleiro
Empréstimo
*Já estava emprestado à Inter, mas foi vendido em definitivo
Remanescentes:
- Goleiros: Gianluigi Donnarumma e Marcus Bettinelli;
- Defensores: Marc Guehi, Josko Gvardiol, Rúben Dias, Abdukodir Khusanov, Nico O'Reilly, Rayan Ait-Nouri, Matheus Nunes e Rico Lewis;
- Meio-campistas: Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Rayan Cherki e Phil Foden;
- Atacantes: Jeremy Doku, Savinho, Jack Grealish, Antoine Semenyo, Erling Haaland e Omar Marmoush.
Provável time-base: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Kovacic e Foden; Doku, Semenyo e Haaland. (Técnico: Enzo Maresca).
Posição na última Premier League: 2º (classificado para a Champions League).
Manchester United
Pela primeira vez em muito tempo, os Red Devils vivem situação contrária aos rivais e confiam na continuidade em vez de uma reestruturação. O ex-jogador Michael Carrick assumiu a equipe em janeiro e, desde então, a evolução é nítida. O time terminou a última Premier League na 3ª colocação e, dessa vez, almeja brigar pelo título.
O momento se reflete no mercado tímido, pelo menos por enquanto. O Manchester United perdeu o volante veterano Casemiro, mas trouxe dois jogadores para a posição: Youri Tielemans e o brasileiro Andrey Santos, que se junta ao compatriota Matheus Cunha. O elenco também conta com o retorno de Marcus Rashford, que estava emprestado ao Barcelona. Contudo, o técnico inglês já revelou o desejo de que a diretoria se movimente por mais negociações.
Reforços:
|Jogador
|Idade
|Posição
|Quantia paga
Andrey Santos
22
Meio-campista
€ 56,3 milhões
Youri Tielemans
29
Meio-campista
€ 41 milhões
Karl Darlow
35
Goleiro
Custo zero
Retornos de empréstimo:
|Jogador
|Idade
|Posição
|Último clube
Toby Collyer
24
Meio-campista
Hull City
Marcus Rashford
28
Atacante
Barcelona
Saídas:
|Jogador
|Idade
|Posição
|Quantia recebida
Rasmus Hojlund
23
Atacante
€ 44 milhões
Radek Vítek
22
Goleiro
€ 8,15 milhões
Casemiro
34
Meio-campista
Custo zero
Jadon Sancho
26
Atacante
Custo zero
Tyrell Malacia
26
Lateral
Custo zero
Tyler Fredricson
21
Zagueiro
Não revelado
Altay Bayindir
28
Goleiro
Empréstimo
Remanescentes:
- Goleiros: Senne Lammens, Tom Heaton e Dermot Mee;
- Defensores: Leny Yoro, Lisandro Martínez, Matthijs de Ligt, Ayden Heaven, Harry Maguire, Patrick Dorgu, Luke Shaw, Harry Amass, Diogo Dalot e Noussair Mazraoui;
- Meio-campistas: Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Tyler Fletcher, Bruno Fernandes, Mason Mount e Jack Fletcher;
- Atacantes: Bryan Mbeumo, Amad Diallo, Shea Lacey, Matheus Cunha, Benjamin Sesko e Joshua Zirkzee.
Provável time-base: Lammens; Dalot, De Ligt, Lisandro Martínez e Luke Shaw; Andrey Santos, Youri Tielemans e Bruno Fernandes; Bryan Mbeumo, Matheus Cunha e Sesko. (Técnico: Michael Carrick).
Posição na última Premier League: 3º (classificado para a Champions League).
Tottenham
Se tem alguém que precisa que a temporada seja bem diferente da anterior, é o Tottenham, que escapou do rebaixamento na última rodada em 2025/26. Por isso, o clube londrino investiu pesado, especialmente no volante italiano Sandro Tonali, no meia português Mateus Fernandes e no zagueiro holandês Jan Paul van Hecke. Também chegaram outros três jogadores a custo zero, entre eles o experiente Andy Robertson. Em compensação, também saíram peças como Cuti Romero.
Roberto De Zerbi assumiu a equipe no meio do furacão: o italiano chegou aos Spurs em março, com a missão de tirar a equipe da zona de rebaixamento. Com o objetivo cumprido, foi mantido para o novo ano. Para além do mercado, o treinador conta com um reforço interno: o meia-atacante Maddison, que passou a última temporada quase toda lesionado.
Reforços:
|Jogador
|Idade
|Posição
|Quantia paga
Sandro Tonali
26
Meio-campista
€ 108 milhões
Mateus Fernandes
21
Meio-campista
€ 99 milhões
Jan Paul van Hecke
26
Zagueiro
€ 60 milhões
Marcos Senesi
29
Zagueiro
Custo zero
Andrew Robertson
32
Lateral
Custo zero
Martin Dúbravka
37
Goleiro
Custo zero
Retornos de empréstimo:
|Jogador
|Idade
|Posição
|Último clube
Kota Takai
21
Zagueiro
Gladbach
Mikey Moore
19
Atacante
Rangers
Saídas:
|Jogador
|Idade
|Posição
|Quantia recebida
Luka Vuskovic
19
Zagueiro
€ 54 milhões
Cristian Romero
28
Zagueiro
€ 40 milhões
Djed Spence
26
Lateral
€ 30 milhões
Will Lankshear
21
Atacante
€ 11,7 milhões
Alejo Veliz
22
Atacante
€ 9 milhões
Ashley Phillips
21
Zagueiro
€ 8,2 milhões
Manor Solomon
27
Atacante
€ 5,85 milhões
Alfie Devine*
21
Meio-campista
€ 5,3 milhões
Radu Dragusin
24
Zagueiro
Empréstimo
Guglielmo Vicario
29
Goleiro
Empréstimo
Min-hyeok Yang
20
Atacante
Empréstimo
Yves Bissouma
29
Meio-campista
Custo zero
*Já estava emprestado ao Preston NE, mas foi vendido em definitivo
Remanescentes:
- Goleiros: Antonin Kinsky e Brandon Austin;
- Defensores: Micky van de Ven, Kevin Danso, Ben Davies, Destiny Udogie, Souza, Pedro Porro;
- Meio-campistas: Archie Gray, Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall, Conor Gallagher, Pape Matar Sarr, Xavi Simons, James Maddison e Dejan Kulusevski;
- Atacantes: Mathys Tel, Wilson Odobert, Mohammed Kudus, Dominic Solanke, Richarlison e Dane Scarlett.
Provável time-base: Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven e Robertson; Tonali, Mateus Fernandes e Xavi Simons; Kudus, Tel e Richarlison. (Técnico: Roberto De Zerbi).
Posição na última Premier League: 17º (fora de competições europeias).
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Outros brasileiros em destaque
No momento de publicação desta matéria, os 20 clubes da Premier League contavam com 32 brasileiros em seus elencos, que vão muito além do Big Six. É o caso do volante João Gomes, que se transferiu para o Aston Villa e jogará a Champions League nesta temporada. Outros representantes verde-amarelos para ficar de olho são o atacante Igor Thiago (Brentford), vice-artilheiro da última edição, e Rayan (Bournemouth), em ascensão no futebol europeu. Veja a lista completa:
|Jogador
|Clube
|Posição
|Idade
Estêvão
Chelsea
Atacante
19
João Pedro
Chelsea
Atacante
24
Gabriel Magalhães
Arsenal
Zagueiro
28
Matheus Cunha
Manchester United
Atacante
27
Bruno Guimarães
Arsenal
Meio-campista
28
Igor Thiago
Brentford
Atacante
25
Rayan
Bournemouth
Atacante
20
Murillo
Nottingham Forest
Zagueiro
24
Gabriel Martinelli
Arsenal
Atacante
25
Andrey Santos
Manchester United
Meio-campista
22
João Gomes
Aston Villa
Meio-campista
25
Savinho
Manchester City
Atacante
22
Evanilson
Bournemouth
Atacante
26
Vitor Reis
Manchester City
Zagueiro
20
Kevin
Fulham
Atacante
23
Joelinton
Newcastle
Meio-campista
30
Igor Jesus
Nottingham Forest
Atacante
25
Richarlison
Tottenham
Atacante
29
Rodrigo Muniz
Fulham
Atacante
25
Gabriel Jesus
Arsenal
Atacante
29
Jair
Nottingham Forest
Zagueiro
21
Alisson
Liverpool
Goleiro
33
Morato
Nottingham Forest
Zagueiro
25
Souza
Tottenham
Lateral
20
Alysson
Aston Villa
Atacante
20
Lucas Perri
Leeds United
Goleiro
28
Igor Júlio
Brighton
Zagueiro
28
Emersonn
Ipswich Town
Atacante
22
Gustavo Nunes
Brentford
Atacante
20
Matheus França
Crystal Palace
Meio-campista
22
John
Nottingham Forest
Goleiro
30
Denner
Chelsea
Lateral
18
Mudanças nas regras da Premier League
Assim como a Fifa fez na Copa do Mundo, a Federação Inglesa (FA) adotou normas bastante rigorosas para combater a cera, como:
- 10 segundos para o jogador substituído deixar o campo (se não for cumprido, o atleta que entraria precisará esperar mais um minuto);
- Contagem de cinco segundos para o jogador cobrar o lateral (se não for cumprida, o arremesso será revertido);
- Contagem de cinco segundos para o goleiro cobrar o tiro de meta (se não for cumprida, o adversário ganhará um escanteio);
- Em caso de atendimento ao goleiro, um jogador de linha precisará ficar um minuto fora do jogo.
Além disso, o VAR agora poderá corrigir cartões amarelos incorretamente aplicados. No entanto, outras regras do Mundial não serão aproveitadas, como a intervenção do árbitro de vídeo para marcações erradas de escanteios, a punição com cartão vermelho para jogadores que cobrirem a boca em discussões e as pausas para hidratação.
Calendário da 1ª rodada:
Sexta-feira (21)
- 16h: Arsenal x Coventry City
Sábado (22)
- 8h30: Hull City x Manchester United
- 11h: Ipswich Town x Sunderland
- 11h: Everton x Crystal Palace
- 11h: Nottingham Forest x Leeds
- 13h30: Brentford x Tottenham
Domingo (23)
- 10h: Manchester City x Bournemouth
- 10h: Brighton x Aston Villa
- 12h30: Newcastle x Liverpool
- 16h: Fulham x Chelsea
*Todos os jogos estão no horário de Brasília
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