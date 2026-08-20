Guia da Premier League 2026/27: saiba as mudanças na nova edição Confira os brasileiros envolvidos, as contratações do Big Six e muito mais

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A Premier League começa nesta sexta-feira (21), quando o atual campeão Arsenal recebe o Coventry City. Depois, a 1ª rodada prossegue no fim de semana. Como sempre, a expectativa é alta: a liga mais rica do planeta comprovou o seu poderio em mais uma janela de transferências movimentada. Não só mudaram os elencos, mas também muitos técnicos, inclusive nos principais clubes. Confira abaixo novidades importantes sobre a próxima edição do Campeonato Inglês:

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Mudanças no "Big Six" da Premier League

Arsenal

"Em time que está ganhando, não se mexe". O atual vencedor inglês fez uma janela de poucos movimentos, mas certeiros. A grande contratação — e mais cara — foi o brasileiro Bruno Guimarães. Também trouxe o atacante grego Christos Tzolis, que substitui Leandro Trossard, vendido ao Besiktas. O Arsenal ainda tentou contratar um astro para o ataque, mas se frustrou na negociação por Vini Jr, que renovou contrato com o Real Madrid. No entanto, o time londrino pode buscar outro nome de peso no fim do período de negociações.

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O mais importante é que a base foi mantida. Os principais jogadores da equipe campeã inglesa e vice-campeã da Champions League procuram repetir o nível sob comando de Mikel Arteta, o técnico mais longevo da Premier League. A primeira impressão já renovou a confiança do torcedor: na Community Shield, no último domingo (16), os Gunners aplicaram 3 a 0 no Manchester City.

Reforços:

Jogador Idade Posição Quantia paga Bruno Guimarães 28 Meio-campista € 87,5 milhões Piero Hincapié* 24 Zagueiro € 40 milhões Christos Tzolis 24 Atacante € 40 milhões Illan Meslier 26 Goleiro Custo zero

*Já estava emprestado ao Arsenal, mas foi adquirido em definitivo

Retornos de empréstimo:

Jogador Idade Posição Último clube Ethan Nwaneri 19 Atacante Marseille Fábio Vieira 26 Meio-campista Hamburgo Reiss Nelson 26 Atacante Brentford

Saídas:

Jogador Idade Posição Quantia recebida Leandro Trossard 31 Atacante € 18 milhões Jakub Kiwior* 26 Zagueiro € 17 milhões Christian Norgaard 32 Meio-campista € 8,15 milhões Karl Hein** 24 Goleiro € 3 milhões

*Já estava emprestado ao Porto, mas foi vendido em definitivo

**Já estava emprestado ao Werder Bremen, mas foi vendido em definitivo

Remanescentes:

Goleiros: David Raya e Kepa Arrizabalaga; Defensores: William Saliba, Gabriel Magalhães, Cristhian Mosquera, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly, Jurrien Timber e Ben White; Meio-campistas: Martín Zubimendi, Declan Rice, Mikel Merino, Martin Odegaard e Eberechi Eze; Atacantes: Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, Noni Madueke, Max Dowman, Viktor Gyokeres, Kai Havertz e Gabriel Jesus.

Provável time-base: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice, Bruno Guimarães e Odegaard; Saka, Havertz e Tzolis. (Técnico: Mikel Arteta).

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Posição na última Premier League: 1º (classificado para a Champions League).

Bruno Guimarães em ação durante primeiro amistoso de pré-temporada com o Arsenal (Foto: Glyn Kirk / AFP)

Chelsea

Os Blues fizeram o movimento contrário. Depois de temporada decepcionante, na qual os "supercampeões mundiais" terminaram o campeonato nacional na 10ª colocação, a diretoria apostou em mudanças significativas. Ao longo da última competição, o Chelsea teve três técnicos diferentes. Agora, começa 2026/27 sob comando de Xabi Alonso, ex-Real Madrid, com esperanças de que o espanhol repita o trabalho brilhante construído no Bayer Leverkusen.

O elenco também foi reconfigurado: até o momento, chegaram 10 jogadores e saíram seis. As principais contratações foram o atacante Morgan Rogers, ex-Aston Villa, e o zagueiro francês Maxence Lacroix, ex-Crystal Palace. Além disso, o time londrino surpreendeu ao acertar com veteranos como o volante Jordan Henderson e o atacante Danny Welbeck.

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Em contraponto, o clube vendeu o lateral-esquerdo Marc Cucurella, titular absoluto, para o Real Madrid. Mesmo com tantas mudanças, o desafio do novo treinador é explorar ao máximo o talento de jogadores que já estavam lá, como Caicedo, Cole Palmer e os brasileiros Estêvão e João Pedro.

Reforços:

Jogador Idade Posição Quantia paga Morgan Rogers 23 Atacante € 138 milhões Maxence Lacroix 26 Zagueiro € 60,7 milhões Marco Palestra 21 Lateral € 57 milhões Geovany Quenda* 19 Atacante € 50 milhões Valentín Barco 22 Meio-campista € 40 milhões Emmanuel Emegha* 23 Atacante € 25 milhões Pep Chavarria 28 Lateral € 19 milhões Denner 18 Lateral € 10 milhões Danny Welbeck 35 Atacante € 5,85 milhões Dastan Satpaev 18 Atacante € 2,4 milhões Jordan Henderson 36 Meio-campista Custo zero

*Foram comprados na última temporada, mas emprestados inicialmente

Retornos de empréstimo:

Jogador Idade Posição Último clube Mike Penders 21 Goleiro Strasbourg Axel Disasi 28 Zagueiro West Ham Aarón Anselmino 21 Zagueiro Strasbourg Nicolas Jackson 25 Atacante Bayern David Datro Fofana 23 Atacante Strasbourg

Saídas:

Jogador Idade Posição Quantia recebida Andrey Santos 22 Meio-campista € 56,3 milhões Marc Cucurella 27 Lateral € 55 milhões Trevoh Chalobah 27 Zagueiro € 30 milhões Tyrique George* 20 Atacante € 21 milhões Dastan Satpaev 18 Atacante Empréstimo Alejandro Garnacho 22 Atacante Empréstimo Filip Jorgensen 24 Goleiro Empréstimo

*Já estava emprestado ao Everton, mas foi vendido em definitivo

Remanescentes:

Goleiros: Robert Sánchez, Gabriel Slonina e Teddy Sharman-Lowe; Defensores: Levi Colwill, Wesley Fofana, Mamadou Sarr, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Jorrel Hato, Caleb Wiley, Reece James, Malo Gusto e Josh Acheampong; Meio-campistas: Moisés Caicedo, Romeo Lavia, Dário Essugo, Enzo Fernández e Cole Palmer; Atacantes: Jamie Gittens, Mykhaylo Mudryk, Estêvão, Pedro Neto, João Pedro, Liam Delap e Marc Guiu.

Provável time-base: Robert Sánchez; Reece James, Colwill e Lacroix; Palestra, Caicedo, Enzo Fernández e Pedro Neto; Palmer, Rogers e João Pedro. (Técnico: Xabi Alonso).

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Posição na última Premier League: 10º (fora de competições europeias).

Xabi Alonso instrui jogadores do Chelsea durante amistoso de pré-temporada (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Liverpool

Os Reds também mudaram o comando: campeão em 2024/25, Arne Slot não resistiu à campanha abaixo das expectativas na última temporada. Assim como Arsenal e Chelsea, o Liverpool aposta em um técnico espanhol, Andoni Iraola, que fez campanha memorável com o Bournemouth na edição passada da Premier League.

Com a troca de treinador, o clube espera melhorar o ambiente, que foi bastante conturbado no fim de ciclo de Slot. Deixaram o elenco os ídolos Salah e Robertson, além do zagueiro Konaté. Os principais reforços são apostas: os jovens Jérémy Jacquet, zagueiro francês, e Víctor Muñoz, atacante espanhol. O defensor uruguaio Ronald Araújo, do Barcelona, chega por empréstimo.

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Reforços:

Jogador Idade Posição Quantia paga Jeremy Jacquet 20 Zagueiro € 63,6 milhões Víctor Muñoz 22 Atacante € 40 milhões Ronald Araújo 27 Zagueiro Empréstimo

Retornos de empréstimo:

Jogador Idade Posição Último clube Vitezslav Jaros 25 Goleiro Ajax Tsimikas 30 Lateral Roma Harvey Elliott 23 Meio-campista Aston Villa

Saídas:

Jogador Idade Posição Quantia recebida Ibrahima Konaté 27 Zagueiro Custo zero Mohamed Salah 34 Atacante Custo zero Andrew Robertson 32 Lateral Custo zero Rhys Williams 25 Zagueiro Custo zero Armin Pecsi 21 Goleiro Empréstimo

Remanescentes:

Goleiros: Giorgi Mamardashvili, Alisson, Freddie Woodman e Harvey Davies; Defensores: Giovanni Leoni, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Conor Bradley e Calvin Ramsay; Meio-campistas: Ryan Gravenberch, Wataru Endo, Stefan Bajcetic, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Trey Nyoni, Florian Wirtz e Dominik Szoboszlai; Atacantes: Cody Gakpo, Rio Ngumoha, Federico Chiesa, Alexander Isak e Hugo Ekitike.

Provável time-base: Alisson; Frimpong, Van Dijk, Jacquet e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai e Wirtz; Gakpo e Isak. (Técnico: Andoni Iraola).

Posição na última Premier League: 5º (classificado para a Champions League).

Andoni Iraola aplaude jogadores do Liverpool durante amistoso de pré-temporada (Foto: Darren Staples / AFP)

Manchester City

Os Citizens começam uma nova era nesta temporada. Depois de dez anos, o time não é mais comandado por Pep Guardiola. O sucessor é o italiano Enzo Maresca, que auxiliou o espanhol entre 2022 e 2023. O torcedor também se lamenta pela saída de outros ídolos, como o volante Rodri, que foi para o Barcelona, e o meia Bernardo Silva, que rumou ao Real Madrid.

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Apesar de ser um ano de renovação, o Manchester City ainda não investiu em tantos reforços expressivos, exceto o volante Elliot Anderson, contratado junto ao Nottingham Forest. A expectativa, porém, é que a diretoria acerte pelo menos mais uma contratação de peso, possivelmente um meio-campista para substituir o holandês Reijnders, também de saída.

Reforços:

Jogador Idade Posição Quantia paga Elliot Anderson 23 Meio-campista € 135 milhões Mathys Detourbet 19 Atacante € 25 milhões Jeremy Monga 17 Atacante € 11,7 milhões Gerónimo Rulli 34 Goleiro € 3,5 milhões Pierce Charles 20 Goleiro € 3,5 milhões

Retornos de empréstimo:

Jogador Idade Posição Último clube Vitor Reis 20 Zagueiro Girona Juma Bah 20 Zagueiro Nice Josh Wilson-Esbrand 23 Lateral Radomiak Radom Issa Kaboré 25 Lateral Wrexham Claudio Echeverri 20 Meio-campista Girona

Saídas:

Jogador Idade Posição Quantia recebida Tijani Reijnders 28 Meio-campista € 61 milhões Rodri 30 Meio-campista € 60 milhões James Trafford 23 Goleiro € 46,7 milhões Manuel Akanji* 30 Zagueiro € 15 milhões Nathan Aké 31 Zagueiro € 8,17 milhões Bernardo Silva 31 Meio-campista Custo zero John Stones 32 Zagueiro Custo zero Mathys Detourbet 19 Atacante Empréstimo Sverre Nypan 19 Meio-campista Empréstimo Max Alleyne 21 Zagueiro Empréstimo Pierce Charles 20 Goleiro Empréstimo

*Já estava emprestado à Inter, mas foi vendido em definitivo

Remanescentes:

Goleiros: Gianluigi Donnarumma e Marcus Bettinelli; Defensores: Marc Guehi, Josko Gvardiol, Rúben Dias, Abdukodir Khusanov, Nico O'Reilly, Rayan Ait-Nouri, Matheus Nunes e Rico Lewis; Meio-campistas: Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Rayan Cherki e Phil Foden; Atacantes: Jeremy Doku, Savinho, Jack Grealish, Antoine Semenyo, Erling Haaland e Omar Marmoush.

Provável time-base: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Kovacic e Foden; Doku, Semenyo e Haaland. (Técnico: Enzo Maresca).

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Posição na última Premier League: 2º (classificado para a Champions League).

Enzo Maresca se lamenta durante jogo da Community Shield, no qual Manchester City foi derrotado pelo Arsenal (Foto: Glyn Kirk / AFP)

Manchester United

Pela primeira vez em muito tempo, os Red Devils vivem situação contrária aos rivais e confiam na continuidade em vez de uma reestruturação. O ex-jogador Michael Carrick assumiu a equipe em janeiro e, desde então, a evolução é nítida. O time terminou a última Premier League na 3ª colocação e, dessa vez, almeja brigar pelo título.

O momento se reflete no mercado tímido, pelo menos por enquanto. O Manchester United perdeu o volante veterano Casemiro, mas trouxe dois jogadores para a posição: Youri Tielemans e o brasileiro Andrey Santos, que se junta ao compatriota Matheus Cunha. O elenco também conta com o retorno de Marcus Rashford, que estava emprestado ao Barcelona. Contudo, o técnico inglês já revelou o desejo de que a diretoria se movimente por mais negociações.

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Reforços:

Jogador Idade Posição Quantia paga Andrey Santos 22 Meio-campista € 56,3 milhões Youri Tielemans 29 Meio-campista € 41 milhões Karl Darlow 35 Goleiro Custo zero

Retornos de empréstimo:

Jogador Idade Posição Último clube Toby Collyer 24 Meio-campista Hull City Marcus Rashford 28 Atacante Barcelona

Saídas:

Jogador Idade Posição Quantia recebida Rasmus Hojlund 23 Atacante € 44 milhões Radek Vítek 22 Goleiro € 8,15 milhões Casemiro 34 Meio-campista Custo zero Jadon Sancho 26 Atacante Custo zero Tyrell Malacia 26 Lateral Custo zero Tyler Fredricson 21 Zagueiro Não revelado Altay Bayindir 28 Goleiro Empréstimo

Remanescentes:

Goleiros: Senne Lammens, Tom Heaton e Dermot Mee; Defensores: Leny Yoro, Lisandro Martínez, Matthijs de Ligt, Ayden Heaven, Harry Maguire, Patrick Dorgu, Luke Shaw, Harry Amass, Diogo Dalot e Noussair Mazraoui; Meio-campistas: Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Tyler Fletcher, Bruno Fernandes, Mason Mount e Jack Fletcher; Atacantes: Bryan Mbeumo, Amad Diallo, Shea Lacey, Matheus Cunha, Benjamin Sesko e Joshua Zirkzee.

Provável time-base: Lammens; Dalot, De Ligt, Lisandro Martínez e Luke Shaw; Andrey Santos, Youri Tielemans e Bruno Fernandes; Bryan Mbeumo, Matheus Cunha e Sesko. (Técnico: Michael Carrick).

Posição na última Premier League: 3º (classificado para a Champions League).

Michael Carrick aplaude durante jogo do Manchester United na última temporada; então interino, técnico foi "efetivado" na reta final (Foto: Darren Staples / AFP)

Tottenham

Se tem alguém que precisa que a temporada seja bem diferente da anterior, é o Tottenham, que escapou do rebaixamento na última rodada em 2025/26. Por isso, o clube londrino investiu pesado, especialmente no volante italiano Sandro Tonali, no meia português Mateus Fernandes e no zagueiro holandês Jan Paul van Hecke. Também chegaram outros três jogadores a custo zero, entre eles o experiente Andy Robertson. Em compensação, também saíram peças como Cuti Romero.

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Roberto De Zerbi assumiu a equipe no meio do furacão: o italiano chegou aos Spurs em março, com a missão de tirar a equipe da zona de rebaixamento. Com o objetivo cumprido, foi mantido para o novo ano. Para além do mercado, o treinador conta com um reforço interno: o meia-atacante Maddison, que passou a última temporada quase toda lesionado.

Reforços:

Jogador Idade Posição Quantia paga Sandro Tonali 26 Meio-campista € 108 milhões Mateus Fernandes 21 Meio-campista € 99 milhões Jan Paul van Hecke 26 Zagueiro € 60 milhões Marcos Senesi 29 Zagueiro Custo zero Andrew Robertson 32 Lateral Custo zero Martin Dúbravka 37 Goleiro Custo zero

Retornos de empréstimo:

Jogador Idade Posição Último clube Kota Takai 21 Zagueiro Gladbach Mikey Moore 19 Atacante Rangers

Saídas:

Jogador Idade Posição Quantia recebida Luka Vuskovic 19 Zagueiro € 54 milhões Cristian Romero 28 Zagueiro € 40 milhões Djed Spence 26 Lateral € 30 milhões Will Lankshear 21 Atacante € 11,7 milhões Alejo Veliz 22 Atacante € 9 milhões Ashley Phillips 21 Zagueiro € 8,2 milhões Manor Solomon 27 Atacante € 5,85 milhões Alfie Devine* 21 Meio-campista € 5,3 milhões Radu Dragusin 24 Zagueiro Empréstimo Guglielmo Vicario 29 Goleiro Empréstimo Min-hyeok Yang 20 Atacante Empréstimo Yves Bissouma 29 Meio-campista Custo zero

*Já estava emprestado ao Preston NE, mas foi vendido em definitivo

Remanescentes:

Goleiros: Antonin Kinsky e Brandon Austin; Defensores: Micky van de Ven, Kevin Danso, Ben Davies, Destiny Udogie, Souza, Pedro Porro; Meio-campistas: Archie Gray, Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall, Conor Gallagher, Pape Matar Sarr, Xavi Simons, James Maddison e Dejan Kulusevski; Atacantes: Mathys Tel, Wilson Odobert, Mohammed Kudus, Dominic Solanke, Richarlison e Dane Scarlett.

Provável time-base: Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven e Robertson; Tonali, Mateus Fernandes e Xavi Simons; Kudus, Tel e Richarlison. (Técnico: Roberto De Zerbi).

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Posição na última Premier League: 17º (fora de competições europeias).

Richarlison celebra gol em amistoso de pré-temporada do Tottenham (Foto: Henry Nicholls / AFP)

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Outros brasileiros em destaque

No momento de publicação desta matéria, os 20 clubes da Premier League contavam com 32 brasileiros em seus elencos, que vão muito além do Big Six. É o caso do volante João Gomes, que se transferiu para o Aston Villa e jogará a Champions League nesta temporada. Outros representantes verde-amarelos para ficar de olho são o atacante Igor Thiago (Brentford), vice-artilheiro da última edição, e Rayan (Bournemouth), em ascensão no futebol europeu. Veja a lista completa:

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Jogador Clube Posição Idade Estêvão Chelsea Atacante 19 João Pedro Chelsea Atacante 24 Gabriel Magalhães Arsenal Zagueiro 28 Matheus Cunha Manchester United Atacante 27 Bruno Guimarães Arsenal Meio-campista 28 Igor Thiago Brentford Atacante 25 Rayan Bournemouth Atacante 20 Murillo Nottingham Forest Zagueiro 24 Gabriel Martinelli Arsenal Atacante 25 Andrey Santos Manchester United Meio-campista 22 João Gomes Aston Villa Meio-campista 25 Savinho Manchester City Atacante 22 Evanilson Bournemouth Atacante 26 Vitor Reis Manchester City Zagueiro 20 Kevin Fulham Atacante 23 Joelinton Newcastle Meio-campista 30 Igor Jesus Nottingham Forest Atacante 25 Richarlison Tottenham Atacante 29 Rodrigo Muniz Fulham Atacante 25 Gabriel Jesus Arsenal Atacante 29 Jair Nottingham Forest Zagueiro 21 Alisson Liverpool Goleiro 33 Morato Nottingham Forest Zagueiro 25 Souza Tottenham Lateral 20 Alysson Aston Villa Atacante 20 Lucas Perri Leeds United Goleiro 28 Igor Júlio Brighton Zagueiro 28 Emersonn Ipswich Town Atacante 22 Gustavo Nunes Brentford Atacante 20 Matheus França Crystal Palace Meio-campista 22 John Nottingham Forest Goleiro 30 Denner Chelsea Lateral 18

João Gomes, volante ex-Flamengo, reforça o Aston Villa para a temporada 2026/27 (Foto: Divulgação / Aston Villa)

Mudanças nas regras da Premier League

Assim como a Fifa fez na Copa do Mundo, a Federação Inglesa (FA) adotou normas bastante rigorosas para combater a cera, como:

10 segundos para o jogador substituído deixar o campo (se não for cumprido, o atleta que entraria precisará esperar mais um minuto); Contagem de cinco segundos para o jogador cobrar o lateral (se não for cumprida, o arremesso será revertido); Contagem de cinco segundos para o goleiro cobrar o tiro de meta (se não for cumprida, o adversário ganhará um escanteio); Em caso de atendimento ao goleiro, um jogador de linha precisará ficar um minuto fora do jogo.

Além disso, o VAR agora poderá corrigir cartões amarelos incorretamente aplicados. No entanto, outras regras do Mundial não serão aproveitadas, como a intervenção do árbitro de vídeo para marcações erradas de escanteios, a punição com cartão vermelho para jogadores que cobrirem a boca em discussões e as pausas para hidratação.

Calendário da 1ª rodada:

Sexta-feira (21)

16h: Arsenal x Coventry City

Sábado (22)

8h30: Hull City x Manchester United

11h: Ipswich Town x Sunderland

11h: Everton x Crystal Palace

11h: Nottingham Forest x Leeds

13h30: Brentford x Tottenham

Domingo (23)

10h: Manchester City x Bournemouth 10h: Brighton x Aston Villa 12h30: Newcastle x Liverpool 16h: Fulham x Chelsea

*Todos os jogos estão no horário de Brasília