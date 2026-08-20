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Guia da Premier League 2026/27: saiba as mudanças na nova edição

Confira os brasileiros envolvidos, as contratações do Big Six e muito mais

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 10:15
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Mikel Arteta levanta o troféu da Community Shield; Arsenal começa a temporada 2026/27 com título
Mikel Arteta levanta o troféu da Community Shield; Arsenal começa a temporada 2026/27 com título (Foto: Glyn Kirk / AFP)

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A Premier League começa nesta sexta-feira (21), quando o atual campeão Arsenal recebe o Coventry City. Depois, a 1ª rodada prossegue no fim de semana. Como sempre, a expectativa é alta: a liga mais rica do planeta comprovou o seu poderio em mais uma janela de transferências movimentada. Não só mudaram os elencos, mas também muitos técnicos, inclusive nos principais clubes. Confira abaixo novidades importantes sobre a próxima edição do Campeonato Inglês:

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Mudanças no "Big Six" da Premier League

Arsenal

"Em time que está ganhando, não se mexe". O atual vencedor inglês fez uma janela de poucos movimentos, mas certeiros. A grande contratação — e mais cara — foi o brasileiro Bruno Guimarães. Também trouxe o atacante grego Christos Tzolis, que substitui Leandro Trossard, vendido ao Besiktas. O Arsenal ainda tentou contratar um astro para o ataque, mas se frustrou na negociação por Vini Jr, que renovou contrato com o Real Madrid. No entanto, o time londrino pode buscar outro nome de peso no fim do período de negociações.

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O mais importante é que a base foi mantida. Os principais jogadores da equipe campeã inglesa e vice-campeã da Champions League procuram repetir o nível sob comando de Mikel Arteta, o técnico mais longevo da Premier League. A primeira impressão já renovou a confiança do torcedor: na Community Shield, no último domingo (16), os Gunners aplicaram 3 a 0 no Manchester City.

Reforços:

JogadorIdadePosiçãoQuantia paga

Bruno Guimarães

28

Meio-campista

€ 87,5 milhões

Piero Hincapié*

24

Zagueiro

€ 40 milhões

Christos Tzolis

24

Atacante

€ 40 milhões

Illan Meslier

26

Goleiro

Custo zero

*Já estava emprestado ao Arsenal, mas foi adquirido em definitivo

Retornos de empréstimo:

JogadorIdadePosiçãoÚltimo clube

Ethan Nwaneri

19

Atacante

Marseille

Fábio Vieira

26

Meio-campista

Hamburgo

Reiss Nelson

26

Atacante

Brentford

Saídas:

JogadorIdadePosiçãoQuantia recebida

Leandro Trossard

31

Atacante

€ 18 milhões

Jakub Kiwior*

26

Zagueiro

€ 17 milhões

Christian Norgaard

32

Meio-campista

€ 8,15 milhões

Karl Hein**

24

Goleiro

€ 3 milhões

*Já estava emprestado ao Porto, mas foi vendido em definitivo
**Já estava emprestado ao Werder Bremen, mas foi vendido em definitivo

Remanescentes:

  1. Goleiros: David Raya e Kepa Arrizabalaga;
  2. Defensores: William Saliba, Gabriel Magalhães, Cristhian Mosquera, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly, Jurrien Timber e Ben White;
  3. Meio-campistas: Martín Zubimendi, Declan Rice, Mikel Merino, Martin Odegaard e Eberechi Eze;
  4. Atacantes: Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, Noni Madueke, Max Dowman, Viktor Gyokeres, Kai Havertz e Gabriel Jesus.

Provável time-base: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice, Bruno Guimarães e Odegaard; Saka, Havertz e Tzolis. (Técnico: Mikel Arteta).

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Posição na última Premier League: 1º (classificado para a Champions League).

Bruno Guimarães em ação durante primeiro amistoso de pré-temporada com o Arsenal
Bruno Guimarães em ação durante primeiro amistoso de pré-temporada com o Arsenal (Foto: Glyn Kirk / AFP)

Chelsea

Os Blues fizeram o movimento contrário. Depois de temporada decepcionante, na qual os "supercampeões mundiais" terminaram o campeonato nacional na 10ª colocação, a diretoria apostou em mudanças significativas. Ao longo da última competição, o Chelsea teve três técnicos diferentes. Agora, começa 2026/27 sob comando de Xabi Alonso, ex-Real Madrid, com esperanças de que o espanhol repita o trabalho brilhante construído no Bayer Leverkusen.

O elenco também foi reconfigurado: até o momento, chegaram 10 jogadores e saíram seis. As principais contratações foram o atacante Morgan Rogers, ex-Aston Villa, e o zagueiro francês Maxence Lacroix, ex-Crystal Palace. Além disso, o time londrino surpreendeu ao acertar com veteranos como o volante Jordan Henderson e o atacante Danny Welbeck.

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Em contraponto, o clube vendeu o lateral-esquerdo Marc Cucurella, titular absoluto, para o Real Madrid. Mesmo com tantas mudanças, o desafio do novo treinador é explorar ao máximo o talento de jogadores que já estavam lá, como Caicedo, Cole Palmer e os brasileiros Estêvão e João Pedro.

Reforços:

JogadorIdadePosiçãoQuantia paga

Morgan Rogers

23

Atacante

€ 138 milhões

Maxence Lacroix

26

Zagueiro

€ 60,7 milhões

Marco Palestra

21

Lateral

€ 57 milhões

Geovany Quenda*

19

Atacante

€ 50 milhões

Valentín Barco

22

Meio-campista

€ 40 milhões

Emmanuel Emegha*

23

Atacante

€ 25 milhões

Pep Chavarria

28

Lateral

€ 19 milhões

Denner

18

Lateral

€ 10 milhões

Danny Welbeck

35

Atacante

€ 5,85 milhões

Dastan Satpaev

18

Atacante

€ 2,4 milhões

Jordan Henderson

36

Meio-campista

Custo zero

*Foram comprados na última temporada, mas emprestados inicialmente

Retornos de empréstimo:

JogadorIdadePosiçãoÚltimo clube

Mike Penders

21

Goleiro

Strasbourg

Axel Disasi

28

Zagueiro

West Ham

Aarón Anselmino

21

Zagueiro

Strasbourg

Nicolas Jackson

25

Atacante

Bayern

David Datro Fofana

23

Atacante

Strasbourg

Saídas:

JogadorIdadePosiçãoQuantia recebida

Andrey Santos

22

Meio-campista

€ 56,3 milhões

Marc Cucurella

27

Lateral

€ 55 milhões

Trevoh Chalobah

27

Zagueiro

€ 30 milhões

Tyrique George*

20

Atacante

€ 21 milhões

Dastan Satpaev

18

Atacante

Empréstimo

Alejandro Garnacho

22

Atacante

Empréstimo

Filip Jorgensen

24

Goleiro

Empréstimo

*Já estava emprestado ao Everton, mas foi vendido em definitivo

Remanescentes:

  1. Goleiros: Robert Sánchez, Gabriel Slonina e Teddy Sharman-Lowe;
  2. Defensores: Levi Colwill, Wesley Fofana, Mamadou Sarr, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Jorrel Hato, Caleb Wiley, Reece James, Malo Gusto e Josh Acheampong;
  3. Meio-campistas: Moisés Caicedo, Romeo Lavia, Dário Essugo, Enzo Fernández e Cole Palmer;
  4. Atacantes: Jamie Gittens, Mykhaylo Mudryk, Estêvão, Pedro Neto, João Pedro, Liam Delap e Marc Guiu.

Provável time-base: Robert Sánchez; Reece James, Colwill e Lacroix; Palestra, Caicedo, Enzo Fernández e Pedro Neto; Palmer, Rogers e João Pedro. (Técnico: Xabi Alonso).

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Posição na última Premier League: 10º (fora de competições europeias).

Xabi Alonso instrui jogadores do Chelsea durante amistoso de pré-temporada
Xabi Alonso instrui jogadores do Chelsea durante amistoso de pré-temporada (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Liverpool

Os Reds também mudaram o comando: campeão em 2024/25, Arne Slot não resistiu à campanha abaixo das expectativas na última temporada. Assim como Arsenal e Chelsea, o Liverpool aposta em um técnico espanhol, Andoni Iraola, que fez campanha memorável com o Bournemouth na edição passada da Premier League.

Com a troca de treinador, o clube espera melhorar o ambiente, que foi bastante conturbado no fim de ciclo de Slot. Deixaram o elenco os ídolos Salah e Robertson, além do zagueiro Konaté. Os principais reforços são apostas: os jovens Jérémy Jacquet, zagueiro francês, e Víctor Muñoz, atacante espanhol. O defensor uruguaio Ronald Araújo, do Barcelona, chega por empréstimo.

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Reforços:

JogadorIdadePosiçãoQuantia paga

Jeremy Jacquet

20

Zagueiro

€ 63,6 milhões

Víctor Muñoz

22

Atacante

€ 40 milhões

Ronald Araújo

27

Zagueiro

Empréstimo

Retornos de empréstimo:

JogadorIdadePosiçãoÚltimo clube

Vitezslav Jaros

25

Goleiro

Ajax

Tsimikas

30

Lateral

Roma

Harvey Elliott

23

Meio-campista

Aston Villa

Saídas:

JogadorIdadePosiçãoQuantia recebida

Ibrahima Konaté

27

Zagueiro

Custo zero

Mohamed Salah

34

Atacante

Custo zero

Andrew Robertson

32

Lateral

Custo zero

Rhys Williams

25

Zagueiro

Custo zero

Armin Pecsi

21

Goleiro

Empréstimo

Remanescentes:

  1. Goleiros: Giorgi Mamardashvili, Alisson, Freddie Woodman e Harvey Davies;
  2. Defensores: Giovanni Leoni, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Conor Bradley e Calvin Ramsay;
  3. Meio-campistas: Ryan Gravenberch, Wataru Endo, Stefan Bajcetic, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Trey Nyoni, Florian Wirtz e Dominik Szoboszlai;
  4. Atacantes: Cody Gakpo, Rio Ngumoha, Federico Chiesa, Alexander Isak e Hugo Ekitike.

Provável time-base: Alisson; Frimpong, Van Dijk, Jacquet e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai e Wirtz; Gakpo e Isak. (Técnico: Andoni Iraola).

Posição na última Premier League: 5º (classificado para a Champions League).

Andoni Iraola aplaude jogadores do Liverpool durante amistoso de pré-temporada
Andoni Iraola aplaude jogadores do Liverpool durante amistoso de pré-temporada (Foto: Darren Staples / AFP)

Manchester City

Os Citizens começam uma nova era nesta temporada. Depois de dez anos, o time não é mais comandado por Pep Guardiola. O sucessor é o italiano Enzo Maresca, que auxiliou o espanhol entre 2022 e 2023. O torcedor também se lamenta pela saída de outros ídolos, como o volante Rodri, que foi para o Barcelona, e o meia Bernardo Silva, que rumou ao Real Madrid.

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Apesar de ser um ano de renovação, o Manchester City ainda não investiu em tantos reforços expressivos, exceto o volante Elliot Anderson, contratado junto ao Nottingham Forest. A expectativa, porém, é que a diretoria acerte pelo menos mais uma contratação de peso, possivelmente um meio-campista para substituir o holandês Reijnders, também de saída.

Reforços:

JogadorIdadePosiçãoQuantia paga

Elliot Anderson

23

Meio-campista

€ 135 milhões

Mathys Detourbet

19

Atacante

€ 25 milhões

Jeremy Monga

17

Atacante

€ 11,7 milhões

Gerónimo Rulli

34

Goleiro

€ 3,5 milhões

Pierce Charles

20

Goleiro

€ 3,5 milhões

Retornos de empréstimo:

JogadorIdadePosiçãoÚltimo clube

Vitor Reis

20

Zagueiro

Girona

Juma Bah

20

Zagueiro

Nice

Josh Wilson-Esbrand

23

Lateral

Radomiak Radom

Issa Kaboré

25

Lateral

Wrexham

Claudio Echeverri

20

Meio-campista

Girona

Saídas:

JogadorIdadePosiçãoQuantia recebida

Tijani Reijnders

28

Meio-campista

€ 61 milhões

Rodri

30

Meio-campista

€ 60 milhões

James Trafford

23

Goleiro

€ 46,7 milhões

Manuel Akanji*

30

Zagueiro

€ 15 milhões

Nathan Aké

31

Zagueiro

€ 8,17 milhões

Bernardo Silva

31

Meio-campista

Custo zero

John Stones

32

Zagueiro

Custo zero

Mathys Detourbet

19

Atacante

Empréstimo

Sverre Nypan

19

Meio-campista

Empréstimo

Max Alleyne

21

Zagueiro

Empréstimo

Pierce Charles

20

Goleiro

Empréstimo

*Já estava emprestado à Inter, mas foi vendido em definitivo

Remanescentes:

  1. Goleiros: Gianluigi Donnarumma e Marcus Bettinelli;
  2. Defensores: Marc Guehi, Josko Gvardiol, Rúben Dias, Abdukodir Khusanov, Nico O'Reilly, Rayan Ait-Nouri, Matheus Nunes e Rico Lewis;
  3. Meio-campistas: Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Rayan Cherki e Phil Foden;
  4. Atacantes: Jeremy Doku, Savinho, Jack Grealish, Antoine Semenyo, Erling Haaland e Omar Marmoush.

Provável time-base: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Kovacic e Foden; Doku, Semenyo e Haaland. (Técnico: Enzo Maresca).

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Posição na última Premier League: 2º (classificado para a Champions League).

Enzo Maresca se lamenta durante jogo da Community Shield, no qual Manchester City foi derrotado pelo Arsenal
Enzo Maresca se lamenta durante jogo da Community Shield, no qual Manchester City foi derrotado pelo Arsenal (Foto: Glyn Kirk / AFP)

Manchester United

Pela primeira vez em muito tempo, os Red Devils vivem situação contrária aos rivais e confiam na continuidade em vez de uma reestruturação. O ex-jogador Michael Carrick assumiu a equipe em janeiro e, desde então, a evolução é nítida. O time terminou a última Premier League na 3ª colocação e, dessa vez, almeja brigar pelo título.

O momento se reflete no mercado tímido, pelo menos por enquanto. O Manchester United perdeu o volante veterano Casemiro, mas trouxe dois jogadores para a posição: Youri Tielemans e o brasileiro Andrey Santos, que se junta ao compatriota Matheus Cunha. O elenco também conta com o retorno de Marcus Rashford, que estava emprestado ao Barcelona. Contudo, o técnico inglês já revelou o desejo de que a diretoria se movimente por mais negociações.

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Reforços:

JogadorIdadePosiçãoQuantia paga

Andrey Santos

22

Meio-campista

€ 56,3 milhões

Youri Tielemans

29

Meio-campista

€ 41 milhões

Karl Darlow

35

Goleiro

Custo zero

Retornos de empréstimo:

JogadorIdadePosiçãoÚltimo clube

Toby Collyer

24

Meio-campista

Hull City

Marcus Rashford

28

Atacante

Barcelona

Saídas:

JogadorIdadePosiçãoQuantia recebida

Rasmus Hojlund

23

Atacante

€ 44 milhões

Radek Vítek

22

Goleiro

€ 8,15 milhões

Casemiro

34

Meio-campista

Custo zero

Jadon Sancho

26

Atacante

Custo zero

Tyrell Malacia

26

Lateral

Custo zero

Tyler Fredricson

21

Zagueiro

Não revelado

Altay Bayindir

28

Goleiro

Empréstimo

Remanescentes:

  1. Goleiros: Senne Lammens, Tom Heaton e Dermot Mee;
  2. Defensores: Leny Yoro, Lisandro Martínez, Matthijs de Ligt, Ayden Heaven, Harry Maguire, Patrick Dorgu, Luke Shaw, Harry Amass, Diogo Dalot e Noussair Mazraoui;
  3. Meio-campistas: Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Tyler Fletcher, Bruno Fernandes, Mason Mount e Jack Fletcher;
  4. Atacantes: Bryan Mbeumo, Amad Diallo, Shea Lacey, Matheus Cunha, Benjamin Sesko e Joshua Zirkzee.

Provável time-base: Lammens; Dalot, De Ligt, Lisandro Martínez e Luke Shaw; Andrey Santos, Youri Tielemans e Bruno Fernandes; Bryan Mbeumo, Matheus Cunha e Sesko. (Técnico: Michael Carrick).

Posição na última Premier League: 3º (classificado para a Champions League).

Michael Carrick é o treinador do Manchester United (Foto: Darren Staples / AFP)
Michael Carrick aplaude durante jogo do Manchester United na última temporada; então interino, técnico foi "efetivado" na reta final (Foto: Darren Staples / AFP)

Tottenham

Se tem alguém que precisa que a temporada seja bem diferente da anterior, é o Tottenham, que escapou do rebaixamento na última rodada em 2025/26. Por isso, o clube londrino investiu pesado, especialmente no volante italiano Sandro Tonali, no meia português Mateus Fernandes e no zagueiro holandês Jan Paul van Hecke. Também chegaram outros três jogadores a custo zero, entre eles o experiente Andy Robertson. Em compensação, também saíram peças como Cuti Romero.

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Roberto De Zerbi assumiu a equipe no meio do furacão: o italiano chegou aos Spurs em março, com a missão de tirar a equipe da zona de rebaixamento. Com o objetivo cumprido, foi mantido para o novo ano. Para além do mercado, o treinador conta com um reforço interno: o meia-atacante Maddison, que passou a última temporada quase toda lesionado.

Reforços:

JogadorIdadePosiçãoQuantia paga

Sandro Tonali

26

Meio-campista

€ 108 milhões

Mateus Fernandes

21

Meio-campista

€ 99 milhões

Jan Paul van Hecke

26

Zagueiro

€ 60 milhões

Marcos Senesi

29

Zagueiro

Custo zero

Andrew Robertson

32

Lateral

Custo zero

Martin Dúbravka

37

Goleiro

Custo zero

Retornos de empréstimo:

JogadorIdadePosiçãoÚltimo clube

Kota Takai

21

Zagueiro

Gladbach

Mikey Moore

19

Atacante

Rangers

Saídas:

JogadorIdadePosiçãoQuantia recebida

Luka Vuskovic

19

Zagueiro

€ 54 milhões

Cristian Romero

28

Zagueiro

€ 40 milhões

Djed Spence

26

Lateral

€ 30 milhões

Will Lankshear

21

Atacante

€ 11,7 milhões

Alejo Veliz

22

Atacante

€ 9 milhões

Ashley Phillips

21

Zagueiro

€ 8,2 milhões

Manor Solomon

27

Atacante

€ 5,85 milhões

Alfie Devine*

21

Meio-campista

€ 5,3 milhões

Radu Dragusin

24

Zagueiro

Empréstimo

Guglielmo Vicario

29

Goleiro

Empréstimo

Min-hyeok Yang

20

Atacante

Empréstimo

Yves Bissouma

29

Meio-campista

Custo zero

*Já estava emprestado ao Preston NE, mas foi vendido em definitivo

Remanescentes:

  1. Goleiros: Antonin Kinsky e Brandon Austin;
  2. Defensores: Micky van de Ven, Kevin Danso, Ben Davies, Destiny Udogie, Souza, Pedro Porro;
  3. Meio-campistas: Archie Gray, Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall, Conor Gallagher, Pape Matar Sarr, Xavi Simons, James Maddison e Dejan Kulusevski;
  4. Atacantes: Mathys Tel, Wilson Odobert, Mohammed Kudus, Dominic Solanke, Richarlison e Dane Scarlett.

Provável time-base: Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven e Robertson; Tonali, Mateus Fernandes e Xavi Simons; Kudus, Tel e Richarlison. (Técnico: Roberto De Zerbi).

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Posição na última Premier League: 17º (fora de competições europeias).

Richarlison celebra gol em amistoso de pré-temporada do Tottenham
Richarlison celebra gol em amistoso de pré-temporada do Tottenham (Foto: Henry Nicholls / AFP)

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Outros brasileiros em destaque

No momento de publicação desta matéria, os 20 clubes da Premier League contavam com 32 brasileiros em seus elencos, que vão muito além do Big Six. É o caso do volante João Gomes, que se transferiu para o Aston Villa e jogará a Champions League nesta temporada. Outros representantes verde-amarelos para ficar de olho são o atacante Igor Thiago (Brentford), vice-artilheiro da última edição, e Rayan (Bournemouth), em ascensão no futebol europeu. Veja a lista completa:

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JogadorClubePosiçãoIdade

Estêvão

Chelsea

Atacante

19

João Pedro

Chelsea

Atacante

24

Gabriel Magalhães

Arsenal

Zagueiro

28

Matheus Cunha

Manchester United

Atacante

27

Bruno Guimarães

Arsenal

Meio-campista

28

Igor Thiago

Brentford

Atacante

25

Rayan

Bournemouth

Atacante

20

Murillo

Nottingham Forest

Zagueiro

24

Gabriel Martinelli

Arsenal

Atacante

25

Andrey Santos

Manchester United

Meio-campista

22

João Gomes

Aston Villa

Meio-campista

25

Savinho

Manchester City

Atacante

22

Evanilson

Bournemouth

Atacante

26

Vitor Reis

Manchester City

Zagueiro

20

Kevin

Fulham

Atacante

23

Joelinton

Newcastle

Meio-campista

30

Igor Jesus

Nottingham Forest

Atacante

25

Richarlison

Tottenham

Atacante

29

Rodrigo Muniz

Fulham

Atacante

25

Gabriel Jesus

Arsenal

Atacante

29

Jair

Nottingham Forest

Zagueiro

21

Alisson

Liverpool

Goleiro

33

Morato

Nottingham Forest

Zagueiro

25

Souza

Tottenham

Lateral

20

Alysson

Aston Villa

Atacante

20

Lucas Perri

Leeds United

Goleiro

28

Igor Júlio

Brighton

Zagueiro

28

Emersonn

Ipswich Town

Atacante

22

Gustavo Nunes

Brentford

Atacante

20

Matheus França

Crystal Palace

Meio-campista

22

John

Nottingham Forest

Goleiro

30

Denner

Chelsea

Lateral

18

João Gomes anunciado pelo Aston Villa (Foto: Reprodução/X)
João Gomes, volante ex-Flamengo, reforça o Aston Villa para a temporada 2026/27 (Foto: Divulgação / Aston Villa)

Mudanças nas regras da Premier League

Assim como a Fifa fez na Copa do Mundo, a Federação Inglesa (FA) adotou normas bastante rigorosas para combater a cera, como:

  1. 10 segundos para o jogador substituído deixar o campo (se não for cumprido, o atleta que entraria precisará esperar mais um minuto);
  2. Contagem de cinco segundos para o jogador cobrar o lateral (se não for cumprida, o arremesso será revertido);
  3. Contagem de cinco segundos para o goleiro cobrar o tiro de meta (se não for cumprida, o adversário ganhará um escanteio);
  4. Em caso de atendimento ao goleiro, um jogador de linha precisará ficar um minuto fora do jogo.

Além disso, o VAR agora poderá corrigir cartões amarelos incorretamente aplicados. No entanto, outras regras do Mundial não serão aproveitadas, como a intervenção do árbitro de vídeo para marcações erradas de escanteios, a punição com cartão vermelho para jogadores que cobrirem a boca em discussões e as pausas para hidratação.

Calendário da 1ª rodada:

Sexta-feira (21)

  • 16h: Arsenal x Coventry City

Sábado (22)

  • 8h30: Hull City x Manchester United
  • 11h: Ipswich Town x Sunderland
  • 11h: Everton x Crystal Palace
  • 11h: Nottingham Forest x Leeds
  • 13h30: Brentford x Tottenham

Domingo (23)

  1. 10h: Manchester City x Bournemouth
  2. 10h: Brighton x Aston Villa
  3. 12h30: Newcastle x Liverpool
  4. 16h: Fulham x Chelsea

*Todos os jogos estão no horário de Brasília

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