São Paulo x Santos: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
Clássico acontece nesta sexta-feira (2), às 20h (de Brasília), em partida atrasada válida pela 21ª rodada do Brasileirão
São Paulo e Santos se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 20h (de Brasília), no Morumbis, em partida atrasada válida pela 21ª rodada do Brasileirão. O confronto terá transmissão em tempo real do Lance!, do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir no Premiere.
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
São Paulo
O São Paulo volta a campo após mais de dez dias sem jogar por conta da Data Fifa. Na última partida válida pelo Brasileirão, o Tricolor venceu o Internacional por 1 a 0 e chegou à 11ª colocação, com 36 pontos no campeonato nacional. Das últimas cinco partidas no torneio, o clube da capital conta com três vitórias e duas derrotas.
Do lado do técnico Dorival Júnior, o comandante não poderá contar com peças fundamentais do time titular. Por outro lado, o período de treinos na Data Fifa serviu para recuperar atletas que reforçam o elenco no restante da temporada.
Principal desfalque no ataque de Dorival Júnior é o centroavante Calleri. O argentino cumpre suspensão automática após levar o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional. Além dele, o meio-campista Djhordney, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, não foi liberado pela CBF e fica fora do clássico. No departamento médico, Domingos Duarte e Aurélio Buta também estão descartados.
A boa notícia no CT da Barra Funda é o retorno de Bobadilla. Recuperado de lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, o meio-campista treina sem limitações e fica à disposição para o San-São.
Santos
Por outro lado, o Santos chega ao confronto contra o São Paulo na 8ª colocação, com 38 pontos, e buscando manter uma sequência positiva da equipe fora de casa. Das últimas quatro partidas do clube distante da Vila Belmiro pelo Brasileirão, o Peixe venceu todas.
O técnico Cuca terá algumas baixas confirmadas para o clássico, como Gabriel Bontempo e Luan Peres. O primeiro está com a Seleção Brasileira disputando os amistosos pela primeira vez, enquanto o segundo cumprirá suspensão em razão do terceiro cartão amarelo.
Já Coutinho vem agradando à comissão técnica e deve ser relacionado para o San-São. Além dele, a comissão técnica deve ter outros dois reforços entre os relacionados para o clássico: Willian Arão e Barreal.
Neymar, por outro lado, segue fora, mas já está realizando atividade com a equipe e continua em processo de transição física devido a uma lesão tipo 2B no reto anterior da coxa direita, sofrida no duelo contra o Palmeiras, em 2 de setembro, pela Copa do Brasil.
Ficha do confronto
- Competição: Campeonato Brasileiro;
- Data e horário: sexta-feira (2), às 20h (de Brasília);
- Local: Morumbis, São Paulo (SP);
- Onde assistir: SporTV e Premiere;
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real;
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
- Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fernanda Kruger (MT);
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Escalações prováveis
São Paulo
Técnico: Dorival Júnior
Rafael; Arboleda, Sabino e Rafael Tolói; Iago Borduchi, Lucas Ramon, Pablo Maia (Danielzinho), Marcos Antônio; Luciano e Gustavo Santana (Ferreirinha) e Arthur.
Santos
Técnico: Cuca
Diógenes (João Pedro); Rodinei, Willian Arão, Lucas Veríssimo e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique, Arthur e Rollheiser (Barreal); Everton Cebolinha (Rony) e Gabigol.
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