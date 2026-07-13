Andrey Santos é anunciado oficialmente como o novo reforço do Manchester United
Jogador assinou um contrato de cinco anos com os Red Devils
O Manchester United anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (13), a contratação do volante Andrey Santos. Revelado pelo Vasco, o brasileiro deixa o Chelsea após três temporadas para assinar contrato de cinco anos com os Red Devils, com opção de renovação por mais uma temporada. A negociação foi fechada por 56 milhões de euros (cerca de R$ 329 milhões), além de 2,4 milhões de euros (R$ 14 milhões) em bônus por metas previstas no acordo.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Além do valor da transferência, o Chelsea manteve 10% de uma futura venda do jogador, conforme divulgado pela imprensa inglesa. Aos 22 anos, Andrey chega ao Old Trafford como o primeiro reforço contratado em definitivo pelo Manchester United desde a chegada também definitiva de Michael Carrick ao comando da equipe.
O volante desembarca em Manchester após a temporada de maior sequência de sua carreira no futebol europeu. Em 2025/26, disputou 43 partidas pelo Chelsea, marcou três gols e distribuiu quatro assistências, consolidando espaço no elenco depois de passagens por empréstimo no Nottingham Forest e no Strasbourg.
✍️🇧🇷 pic.twitter.com/0YCeleYaVi— Manchester United (@ManUtd) July 13, 2026
Trajetória de Andrey Santos até Old Trafford
Andrey Santos foi negociado pelo Vasco com o Chelsea em janeiro de 2023, mas precisou aguardar até reunir as condições para atuar regularmente no futebol inglês. Durante esse período, ganhou experiência em empréstimos ao Nottingham Forest, da Inglaterra, e ao Strasbourg, da França, antes de retornar ao clube londrino na última temporada.
Mesmo com a sequência de jogos pelo Chelsea, o brasileiro encontraria maior concorrência por espaço em 2026/27. Segundo a emissora britânica "Sky Sports", a renovação contratual de Caicedo e a ausência dos Blues nas competições europeias diminuíam as perspectivas de maior minutagem para o volante, cenário que abriu caminho para a transferência ao Manchester United.
No novo clube, Andrey chega para reforçar um setor que passou por mudanças durante a janela de transferências. O brasileiro foi contratado para ocupar a vaga deixada por Casemiro, que encerrou sua passagem por Old Trafford.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade
Futebol Internacional
Manchester United fecha contratação de Tielemans após desistir de ÉdersonHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Semifinal da Copa reúne quarteto de campeões e quebra jejum de 36 anosHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Mbappé alcança feito inédito antes da semifinal da Copa do MundoHá 2 horas
Futebol Internacional
Manchester United desiste de Éderson após exames e brasileiro fica na AtalantaHá 3 horas
Copa do Mundo 2026
Quem são os principais candidatos a melhor jogador da Copa do Mundo?Há 6 horas
Santos
Santos vai faturar quantia milionária com venda de Marcos Leonardo ao AjaxHá 6 horas
Mais LANCE!