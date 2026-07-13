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Andrey Santos é anunciado oficialmente como o novo reforço do Manchester United

Jogador assinou um contrato de cinco anos com os Red Devils

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 10:38
Atualizado há 3 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Ex-Vasco, Andrey Santos é o novo reforço do Manchester United
Ex-Vasco, Andrey Santos é o novo reforço do Manchester United (Foto: Reprodução/X)

O Manchester United anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (13), a contratação do volante Andrey Santos. Revelado pelo Vasco, o brasileiro deixa o Chelsea após três temporadas para assinar contrato de cinco anos com os Red Devils, com opção de renovação por mais uma temporada. A negociação foi fechada por 56 milhões de euros (cerca de R$ 329 milhões), além de 2,4 milhões de euros (R$ 14 milhões) em bônus por metas previstas no acordo.

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    Além do valor da transferência, o Chelsea manteve 10% de uma futura venda do jogador, conforme divulgado pela imprensa inglesa. Aos 22 anos, Andrey chega ao Old Trafford como o primeiro reforço contratado em definitivo pelo Manchester United desde a chegada também definitiva de Michael Carrick ao comando da equipe.

    O volante desembarca em Manchester após a temporada de maior sequência de sua carreira no futebol europeu. Em 2025/26, disputou 43 partidas pelo Chelsea, marcou três gols e distribuiu quatro assistências, consolidando espaço no elenco depois de passagens por empréstimo no Nottingham Forest e no Strasbourg.

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    • Trajetória de Andrey Santos até Old Trafford

    Andrey Santos foi negociado pelo Vasco com o Chelsea em janeiro de 2023, mas precisou aguardar até reunir as condições para atuar regularmente no futebol inglês. Durante esse período, ganhou experiência em empréstimos ao Nottingham Forest, da Inglaterra, e ao Strasbourg, da França, antes de retornar ao clube londrino na última temporada.

    Mesmo com a sequência de jogos pelo Chelsea, o brasileiro encontraria maior concorrência por espaço em 2026/27. Segundo a emissora britânica "Sky Sports", a renovação contratual de Caicedo e a ausência dos Blues nas competições europeias diminuíam as perspectivas de maior minutagem para o volante, cenário que abriu caminho para a transferência ao Manchester United.

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    Revelado pelo Vasco, Andrey Santos no momento de assinatura de contrato como novo reforço do Manchester United
    Ex-Vasco, Andrey Santos é o novo reforço do Manchester United (Foto: Reprodução/X)

    No novo clube, Andrey chega para reforçar um setor que passou por mudanças durante a janela de transferências. O brasileiro foi contratado para ocupar a vaga deixada por Casemiro, que encerrou sua passagem por Old Trafford.

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