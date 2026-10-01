Durante a partida entre Dinamarca e Portugal nesta quinta-feira (1º), um jogador da seleção mandante imitou Cristiano Ronaldo ao marcar um gol. Rasmus Højlund, camisa 9 que pertence ao Napoli, da Itália, fez a icônica comemoração do camisa 7 após balançar as redes de Diogo Costa. O confronto, válido pela Nations League, terminou com triunfo dos visitantes pelo placar de 4 a 2.

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Apesar de não ser a primeira vez que o centroavante comemora dessa forma, a atitude chamou atenção, principalmente devido aos últimos acontecimentos envolvendo CR7 e a seleção comandada por Jorge Jesus. O atacante deixou a concentração da equipe na última quarta-feira (30) após atrito com o treinador e prometeu revelar a verdade em breve, após pronunciamento publicado em suas redes sociais.

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Veja a comemoração de Rasmus Højlund após marcar contra Portugal:

Cristiano Ronaldo deixou a concentração da seleção portuguesa após atrito com Jorge Jesus (Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP)

Jogador já havia comemorado assim em 2025

Em 2025, pelas quartas de final da Nations League, Rasmus Højlund marcou e também comemorou à la Cristiano Ronaldo. Em entrevista, o jogador revelou ser fã do português e descartou qualquer possibilidade de deboche ou menosprezo ao craque.

— A comemoração foi para o meu ídolo; não celebrei assim para gozar com ele ou algo do gênero. O Cristiano teve um impacto tão grande em mim e na minha carreira. Para mim, marcar num jogo contra ele e contra Portugal é algo grandioso. Lembro-me de um gol dele em 2011. Estava no estádio vendo o jogo e, desde esse dia, ele se tornou meu ídolo. Sonhei muitas vezes com este momento — destacou o atacante à TV dinamarquesa "TV2".