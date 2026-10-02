Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Após condenação, City apresenta recurso e contesta decisão da comissão

Clube foi considerado culpado em 114 de 115 acusações

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 11:35
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Manchester City comemrando o gol marcado pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)
Jogadores do Manchester City comemrando o gol marcado pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

O Manchester City apresentou recurso contra a decisão da comissão independente que considerou o clube culpado de 114 das 115 acusações relacionadas a violações das regras financeiras da Premier League. A defesa afirma que o parecer contém erros materiais de direito, princípio e fato e sustenta que existem provas para contestar as conclusões do painel. O recurso foi protocolado na noite de quinta-feira (1º), dentro do prazo estabelecido pela competição.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Em comunicado, o Manchester City reafirmou sua inocência e afirmou que entregou um conjunto de evidências que, segundo o clube, sustenta sua versão sobre os fatos analisados no processo. A equipe também informou que seguirá respeitando o andamento dos procedimentos e que, por esse motivo, está limitada quanto aos detalhes que pode divulgar neste momento.

continua após a publicidade

City contesta decisão da comissão independente

O processo envolve acusações apresentadas pela Premier League em fevereiro de 2023, depois de uma investigação que se estendeu por anos. A comissão independente responsável pelo julgamento analisou as alegações relacionadas ao período entre as temporadas 2009/10 e 2017/18 e concluiu pela responsabilidade do City em 114 das 115 acusações.

Entre as principais conclusões está a alegação de que o clube utilizou contratos considerados fictícios com parceiros comerciais para aumentar artificialmente suas receitas. De acordo com a decisão, o mecanismo teria envolvido mais de 830 milhões de libras em financiamento disfarçado ao longo do período analisado.

continua após a publicidade

A Premier League sustentou que os valores permitiam ao Manchester City aparentar estar em conformidade com as regras financeiras da competição e da Uefa. A comissão também apontou problemas relacionados à apresentação das contas do clube e à cooperação com a investigação conduzida pela liga.

O Manchester City, porém, rejeita essas conclusões e mantém a defesa apresentada ao longo do processo. No comunicado sobre o recurso, o clube afirmou:

continua após a publicidade

– A posição firme do clube é que, por diversos motivos, o parecer contém erros materiais claros, de direito, de princípio e de fato, e é inseguro. O clube é inocente das acusações feitas pela Premier League e existe um conjunto abrangente de provas irrefutáveis que sustentam todas as suas posições relativas a este caso. Continuaremos a respeitar o devido processo legal e, por isso, estamos necessariamente limitados no que podemos dizer até que todos os procedimentos sejam concluídos – afirmou o Manchester City.

A defesa também deve voltar a questionar a origem dos recursos utilizados em determinados contratos de patrocínio. Segundo informações divulgadas pela "BBC" e pela "Sky Sports", o clube deverá sustentar no recurso que parte desses acordos foi financiada pelo governo de Abu Dhabi, e não pelos proprietários do Manchester City.

continua após a publicidade

Essa argumentação já havia sido apresentada durante a audiência realizada entre setembro e dezembro de 2024, mas foi rejeitada pela comissão independente. O painel entendeu que a explicação apresentada pelo clube posteriormente não correspondia à realidade do financiamento analisado no processo.

Recurso terá novo painel e prazo definido

A apelação será analisada por uma nova comissão independente, diferente daquela que julgou o caso inicialmente. O grupo será formado por três integrantes com experiência jurídica, e a análise ocorrerá em caráter privado.

continua após a publicidade

As regras da Premier League estabelecem que a audiência do recurso deve ser concluída em até 12 semanas após sua realização, enquanto a decisão deve ser comunicada em até 30 dias depois do encerramento da audiência. Como o Manchester City informou ter apresentado o recurso às 19h de quinta-feira, o calendário previsto pelas normas aponta para uma conclusão ainda antes do fim do ano, embora o prazo possa ser ampliado caso seja considerado necessário.

Erling Haaland marcou três gols na vitória do Manchester City por 4 a 0 sobre o Liverpool na Copa da Inglaterra (Foto: Darren Staples / AFP)
Erling Haaland marcou três gols na vitória do Manchester City por 4 a 0 sobre o Liverpool na Copa da Inglaterra (Foto: Darren Staples / AFP)

A regulamentação que estabelece esse cronograma acelerado foi incluída no conjunto de regras da Premier League nesta temporada. Por isso, existe a possibilidade de o City questionar a aplicação desse prazo ao processo, que começou antes da mudança no regulamento.

continua após a publicidade

A decisão sobre o recurso também terá influência no momento em que eventuais punições poderão ser aplicadas. Precedentes anteriores indicam que as sanções costumam aguardar o encerramento da etapa de apelação, embora o procedimento deste caso ainda possa envolver novas disputas jurídicas.

Enquanto o recurso do Manchester City será analisado, a Federação Inglesa de Futebol (FA) também passou a acompanhar o caso. Em comunicado, a entidade afirmou que o veredicto possui "implicações significativas para a integridade do jogo" e informou que está analisando a decisão e seus possíveis efeitos.

continua após a publicidade

– Estamos analisando cuidadosamente a decisão e suas implicações e tomaremos as medidas cabíveis. Como o processo entre a Premier League e o Manchester City Football Club ainda está em andamento, não pretendemos fazer mais comentários neste momento. No entanto, continuaremos a acompanhar de perto os desenvolvimentos – afirmou a FA.

A entidade possui poderes para abrir uma investigação própria, o que poderia resultar em outras medidas contra o clube. Por enquanto, contudo, o foco do Manchester City está no recurso apresentado contra as conclusões da comissão independente.

continua após a publicidade

A Premier League confirmou posteriormente que recebeu oficialmente a apelação e informou que a audiência do novo painel permanecerá privada e confidencial até que a publicação do resultado seja autorizada.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Raphinha comemora gol do Barcelona contra o Nottingham Forest na pré-temporada

Futebol Internacional

Raphinha faz novo exame, e Barcelona define plano com brasileiro

Há 20 minutos
Cristiano Ronaldo no banco de reservas no jogo entre Portugal e Noruega, pela Nations League

Futebol Internacional

Ex-Flamengo critica Jorge Jesus por treta com Cristiano Ronaldo

Há 48 minutos
Cristiano Ronaldo em campo

Futebol Internacional

Federação Portuguesa prepara reunião para tentar reaproximar Cristiano Ronaldo

Há 53 minutos
Vini Jr em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)

Seleção Brasileira

Relatório da Fifa destaca Vini Jr entre os principais pontas da Copa 2026

Há 1 hora
Cartaz junto ao Estádio da Luz.

Futebol Internacional

Lisboa amanhece com cartazes de apoio a Cristiano Ronaldo e ataque a Jorge Jesus; entenda

Há 1 hora
Gomide seleção brasileira (Foto: Fábio Souza / CBF)

Atlético Mineiro

Promessa do Atlético se destaca na Seleção Brasileira de base

Há 1 hora
Mais LANCE!
Onde assistir ao vivo a partida entre Bélgica e Turquia pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Bélgica x Turquia: onde assistir, horário e escalações

Onde assistir ao vivo a partida entre França e Itália pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

França x Itália: onde assistir, horário e escalações

Mosaico no jogo entre Ravens e Cowboys no Maracanã

Lúcio de Castro: a NFL e o asterisco, o City e o Soft Power, a nossa cartolagem e as bets

Michael Olise comemora gol da França contra a Bélgica pela Liga das Nações. (Foto: Franck Fife/AFP)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (02/10/2026)

Rafael Navarro cinduzindo a bola contra o New York RedBulls

Ex-Palmeiras e Botafogo, Rafael Navarro chega a dezesseis gols na MLS

Cristiano Ronaldo na concentração da seleção de Portgal

Jorge Jesus rebate polêmica com Cristiano Ronaldo: 'Zero arrependimentos'

Hojlund apontando para cima com a camisa 9 da Dinamarca

Deboche ou homenagem? Jogador imita Cristiano Ronaldo em Dinamarca x Portugal

Lionel Messi em ação em Inter Miami x León pela Leagues Cup

Lionel Messi assume o comando do Eldense na Segunda Divisão espanhola

João Cancelo é abraçado ao abrir o placar para Portugal contra a DInamarca

Sem Cristiano Ronaldo, Portugal supera polêmica e vence Dinamarca

Time do Fluminense comemora gol contra o Platense

Fluminense vai recorrer após sofrer multa pesada da Conmebol

Presidente da Uefa, Ceferin em evento da entidade europeia

Uefa confirma recebimento de documentos sobre o caso Negreira

Gonzalo García comemora primeiro gol do Real Madrid sobre o Oviedo, pela La Liga

Estafe de astro detona departamento médico do Real Madrid

Casa nova e contrato longo: Caio Eduardo assina extensão com o Al-Ittihad Kalba até junho de 2029 (Foto: Divulgação)

Cria do Vasco renova no exterior e projeta grande temporada