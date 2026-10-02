Artilheiro do Real Madrid e 'rival' de Endrick é convocado para Espanha
Carlos Espí é convocado para a Seleção Espanhola no lugar de Ferran Torres
O atacante Carlos Espí recebeu sua primeira oportunidade na seleção espanhola principal nesta sexta-feira (2). O jogador de 21 anos, que integra o elenco do Real Madrid, estava concentrado com a equipe sub-21 da Espanha, mas foi chamado pela comissão técnica para ocupar a vaga aberta pelo corte do lesionado Ferran Torres.
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A convocação ocorre logo após o atleta alcançar um feito inédito nas categorias de base do país. No último compromisso da seleção sub-21, Espí marcou cinco gols na vitória por 13 a 0 sobre San Marino, tornando-se o primeiro jogador da história a balançar as redes cinco vezes em uma única partida da categoria pela Espanha.
Contratado pelo Real Madrid em julho deste ano, o centroavante disputou 66 partidas, anotou 20 gols e distribuiu duas assistências pelo Levante, clube onde concluiu sua formação profissional. Atualmente no clube merengue, Espí disputa espaço no setor ofensivo ao lado do brasileiro.
A seleção espanhola tem dois compromissos agendados nesta Data Fifa. O primeiro jogo ocorre neste sábado (3), às 15h45 (de Brasília), contra a Tchéquia, no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo. Na terça-feira (6), a equipe viaja para Split, onde enfrenta a Croácia no Poljud Stadium, também às 15h45.
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