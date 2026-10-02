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Artilheiro do Real Madrid e 'rival' de Endrick é convocado para Espanha

Carlos Espí é convocado para a Seleção Espanhola no lugar de Ferran Torres

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 15:35
Supervisionado porNathalia Gomes,
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O atacante espanhol do Real Madrid, camisa 40, Carlos Espi (C), comemora o segundo gol da equipe com seus companheiros de time, o meio-campista uruguaio do Real Madrid, camisa 08, Federico Valverde (E), e o atacante brasileiro do Real Madrid, camisa 29, Endrick, durante o amistoso de pré-temporada entre Ferencváros e Real Madrid em Budapeste, Hungria, em 8 de agosto de 2026
Indicado por José Mourinho, Carlos Espí assumiu a artilharia da pré-temporada do Real Madrid vindo do banco de reservas (Foto: Attila Kisbenedek / AFP)

O atacante Carlos Espí recebeu sua primeira oportunidade na seleção espanhola principal nesta sexta-feira (2). O jogador de 21 anos, que integra o elenco do Real Madrid, estava concentrado com a equipe sub-21 da Espanha, mas foi chamado pela comissão técnica para ocupar a vaga aberta pelo corte do lesionado Ferran Torres.

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Carlos Espí comemora gol marcado pelo Real Madrid sobre o Espanyol, pela La Liga
Após feito histórico no sub-21, Carlos Espí integra o grupo principal da Espanha para confrontos da Data Fifa (Foto: Josep Lago / AFP)

A convocação ocorre logo após o atleta alcançar um feito inédito nas categorias de base do país. No último compromisso da seleção sub-21, Espí marcou cinco gols na vitória por 13 a 0 sobre San Marino, tornando-se o primeiro jogador da história a balançar as redes cinco vezes em uma única partida da categoria pela Espanha.

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Contratado pelo Real Madrid em julho deste ano, o centroavante disputou 66 partidas, anotou 20 gols e distribuiu duas assistências pelo Levante, clube onde concluiu sua formação profissional. Atualmente no clube merengue, Espí disputa espaço no setor ofensivo ao lado do brasileiro.

Endrick em aquecimento para jogo do Real Madrid
Endrick concorre por vaga no setor ofensivo do Real Madrid com o espanhol Carlos Espí (Foto: Divulgação / Real Madrid)

A seleção espanhola tem dois compromissos agendados nesta Data Fifa. O primeiro jogo ocorre neste sábado (3), às 15h45 (de Brasília), contra a Tchéquia, no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo. Na terça-feira (6), a equipe viaja para Split, onde enfrenta a Croácia no Poljud Stadium, também às 15h45.

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