Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (02/10/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A sexta-feira (2) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pela Liga das Nações e pelo Campeonato Brasileiro. Os destaques ficam para França x Itália, São Paulo x Santos e os jogos da Série B.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 2 de outubro de 2026):
Liga das Nações C
11h – Cazaquistão x Moldávia – ESPN 4 e Disney+
13h – Chipre x Armênia – ESPN 4 e Disney+
15h45 – Ilhas Faroé x Eslováquia – Disney+
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Liga das Nações A
15h45 – França x Itália – ESPN e Disney+
15h45 – Bélgica x Turquia – Sportv
➡️ Clique para assistir no Sportv
Liga das Nações B
15h45 – Polônia x Romênia – ESPN 4 e Disney+
15h45 – Bósnia e Herzegovina x Suécia – Disney+
Campeonato Brasileiro – Série B
19h30 – São Bernardo x CRB – YouTube e Premiere
20h30 – Londrina x Criciúma – Disney+
20h45 – Juventude x Operário-PR – XSports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
21h35 – Fortaleza x Náutico – Canal GOAT, RedeTV!, ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro
20h – São Paulo x Santos – Sportv e Premiere
Campeonato Argentino
21h30 – Boca Juniors x Unión Santa Fé – ESPN 3 e Disney+
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