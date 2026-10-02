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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (02/10/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 06:00
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Michael Olise comemora gol da França contra a Bélgica pela Liga das Nações. (Foto: Franck Fife/AFP)
Michael Olise comemora gol da França contra a Bélgica pela Liga das Nações. (Foto: Franck Fife/AFP)

A sexta-feira (2) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pela Liga das Nações e pelo Campeonato Brasileiro. Os destaques ficam para França x Itália, São Paulo x Santos e os jogos da Série B.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 2 de outubro de 2026):

Liga das Nações C

11h – Cazaquistão x Moldávia – ESPN 4 e Disney+
13h – Chipre x Armênia – ESPN 4 e Disney+
15h45 – Ilhas Faroé x Eslováquia – Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Liga das Nações A

15h45 – França x Itália – ESPN e Disney+
15h45 – Bélgica x Turquia – Sportv

Michael Olise disputa a bola com Salih Ozcan durante a partida de ida da Nations League entre Turquia e França
Michael Olise disputa a bola com Salih Ozcan durante a partida de ida da Nations League entre Turquia e França (Foto: Franck Fife / AFP)

➡️ Clique para assistir no Sportv

Liga das Nações B

15h45 – Polônia x Romênia – ESPN 4 e Disney+
15h45 – Bósnia e Herzegovina x Suécia – Disney+

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – São Bernardo x CRB – YouTube e Premiere
20h30 – Londrina x Criciúma – Disney+
20h45 – Juventude x Operário-PR – XSports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
21h35 – Fortaleza x Náutico – Canal GOAT, RedeTV!, ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro

20h – São Paulo x Santos – Sportv e Premiere

Campeonato Argentino

21h30 – Boca Juniors x Unión Santa Fé – ESPN 3 e Disney+

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