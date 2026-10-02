Seleção de Portugal perde mais de 1,5 milhão de seguidores após polêmica com CR7

A saída de Cristiano Ronaldo da concentração de Portugal provocou repercussão nas redes sociais e foi seguida pela perda de mais de 1,5 milhão de seguidores no perfil oficial da seleção portuguesa no Instagram. O movimento aconteceu após o atacante deixar o grupo na quarta-feira (30), em meio à divergência com o técnico Jorge Jesus.

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Antes da polêmica, a conta da seleção tinha cerca de 24,95 milhões de seguidores. Dois dias depois, o número havia caído para aproximadamente 23,4 milhões. Portugal, sem Cristiano Ronaldo, venceu a Dinamarca por 4 a 2, na quinta-feira (1º), em Copenhague, pela Liga das Nações.

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Torcedores fazem protestos em Lisboa

Além do movimento nas redes sociais, a repercussão chegou às ruas de Lisboa. Segundo o jornal A Bola, três cartazes em apoio a Cristiano Ronaldo e com críticas a Jorge Jesus foram instalados na região da capital portuguesa.

As peças foram colocadas na 2ª Circular e nas proximidades da Cidade do Futebol, em Caxias. Um dos cartazes, porém, acabou retirado horas depois por falta de licença, segundo a Câmara de Oeiras.

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Nas redes sociais, torcedores também manifestaram apoio ao atacante. Uma das mensagens publicadas durante o movimento resumiu a reação de parte dos seguidores:

— Não seguíamos Portugal, seguíamos Cristiano Ronaldo.

Cartaz de apoio a Cristiano Ronaldo e ataque a Jorge Jesus - (Foto: divulgação / x / @B24PT)

Entenda a saída de Cristiano Ronaldo

A situação começou na estreia de Portugal na Liga das Nações. Cristiano Ronaldo foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales, mas ficou no banco diante da Noruega, na partida seguinte.

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Segundo Jorge Jesus, o planejamento inicial era não utilizar o atacante no jogo. Durante a partida, porém, o treinador afirmou que informou a Cristiano Ronaldo que ele poderia entrar por cerca de 30 minutos no segundo tempo. A substituição acabou não acontecendo.

— O jogo vai ditando outras coisas. Achei que não era o momento para colocá-lo. Eu o coloquei para aquecer por mais tempo do que deveria porque ele tem um status diferente. Foi nesse momento que ele ficou zangado comigo. Mas a intenção sempre foi defender a equipe e o grupo.

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Cristiano Ronaldo foi o único jogador português a deixar o campo diretamente para o vestiário após o apito final da partida contra a Noruega. A situação ganhou nova repercussão quando o atacante não participou do treinamento seguinte.

Cristiano Ronaldo acena para fãs antes de treino de Portugal (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/AFP)

Declarações de Jorge Jesus ampliam repercussão

Uma reunião envolvendo Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Paulo Proença, foi realizada na tentativa de resolver a situação. O episódio, no entanto, ganhou novos contornos após a entrevista coletiva do treinador.

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Jorge Jesus afirmou que as regras da seleção são iguais para todos os jogadores e que o status ou o histórico de um atleta não interfere nas decisões tomadas durante as partidas.

— As regras são iguais para todos. O treinador leva em conta a carreira e o histórico dos jogadores, mas, durante o jogo, todos são tratados da mesma forma. O status não dá direitos diferentes a ninguém. No clube, quem manda é o presidente. Na equipe, quem manda sou eu. Nunca nenhum jogador vai mudar as minhas ideias. Nem ninguém no futebol. Nem nenhum presidente. Nunca.

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Horas depois da coletiva, Cristiano Ronaldo deixou o Estádio Parken, onde Portugal realizaria o treinamento. Segundo a imprensa portuguesa, o atacante seguiu para o hotel da delegação e posteriormente comunicou sua saída da concentração.

A equipe portuguesa venceu a Dinamarca mesmo sem o camisa 7. Cristiano Ronaldo, por sua vez, segue como centro das atenções após o episódio que resultou na saída da seleção e na reação de parte de seus torcedores nas redes sociais.

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Jorge Jesus, técnico de Portugal, na partida contra a Dinamarca(Photo by Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

➡️ Lisboa amanhece com cartazes de apoio a Cristiano Ronaldo e ataque a Jorge Jesus; entenda