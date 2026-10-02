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Lisboa amanhece com cartazes de apoio a Cristiano Ronaldo e ataque a Jorge Jesus; entenda

As estruturas, consideradas ilegais, começaram a ser removidas nesta sexta-feira (2)

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
02/10/2026 10:37
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Cartaz junto ao Estádio da Luz.
Cartaz junto ao Estádio da LuzZ - (Foto: EPA/RODRIGO ANTUNES)

Os efeitos após a saída de Cristiano Ronaldo da concentração da seleção portuguesa durante a Data Fifa e a relação conturbada com o técnico da equipe, Jorge Jesus, seguem. Na manhã desta sexta-feira (2), os arredores da capital de Portugal, Lisboa, amanheceram com três cartazes de apoio ao craque e ataque ao comandante técnico da seleção das Quinas.

As mensagens agradeciam ao camisa 7 pela trajetória na seleção de Portugal, com frases como: "Obrigado, Cristiano Ronaldo". Por outro lado, criticavam o atual técnico Jorge Jesus, afirmando que o técnico "não esteve à altura" e afirmando que o treinador tem o "ego inflamado".

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Cartaz de apoio a Cristiano Ronaldo e ataque a Jorge Jesus.
Cartaz de apoio a Cristiano Ronaldo e ataque a Jorge Jesus - (Foto: divulgação / x / @B24PT)

Cartazes começam a ser retirados

Os cartazes estavam localizados nas imediações do Aeroporto Humberto Delgado, principal da cidade de Lisboa; outro, situado nas imediações do Estádio da Luz, no sentido Benfica-Aeroporto, e o último perto da sede da Federação Portuguesa de Futebol, em Oeiras.

Segundo informação do jornal português "A Bola", a primeira estrutura a ser removida foi justamente a que estava próxima da sede da Federação Portuguesa de Futebol. O cartaz foi retirado pelos serviços da Câmara Municipal de Oeiras, que alegaram a ausência de licenciamento.

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Por se tratar de cartazes ilegais, a expectativa é que todas as estruturas sejam retiradas até o fim desta sexta-feira (2). Porém, a foto com os dizeres se espalhou nas redes sociais, sendo um debate público, principalmente nos jornais e nos veículos de comunicação de Portugal e do mundo.

Removido o cartaz contra Jorge Jesus e de apoio a Cristiano Ronaldo, na sede da Federação Portuguesa de Futebol.
Removido o cartaz contra Jorge Jesus e de apoio a Cristiano Ronaldo, na sede da Federação Portuguesa de Futebol - (Foto: divulgação / X / @CabineSport)

Entenda a polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo confirmou na última quarta-feira (30), por meio das redes sociais, que não seguiria com a seleção de Portugal para o restante da Data Fifa. Em comunicado, o craque português informou que a decisão de deixar o grupo foi tomada após reunião com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e motivada por declarações recentes do técnico Jorge Jesus.

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A saída do camisa 7 ocorreu após conflitos com o novo treinador da seleção portuguesa, que optou por deixá-lo no banco de reservas na vitória sobre a Noruega, no último domingo (27). Jorge Jesus explicou que a decisão foi tática e afirmou que pretendia utilizar o atacante durante a segunda etapa, mas optou por manter Gonçalo Ramos diante do andamento da partida.

Os dias posteriores à explicação do treinador de Portugal também foram marcados pela ausência do camisa 7 nos treinamentos da seleção portuguesa. Na última terça-feira (29), um dia antes de deixar a concentração da equipe, Cristiano Ronaldo chegou a subir ao gramado do Eleda Stadion, em Malmo, na Suécia, cerca de meia hora antes do início da atividade. Após conversar com Jorge Jesus, deixou o local antes mesmo de iniciar os trabalhos com os demais atletas.

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