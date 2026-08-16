Arsenal vence Manchester City e conquista a Supercopa da Inglaterra
Equipe londrina venceu os Citizens por 3 a 0
O Arsenal venceu o Manchester City por 3 a 0, neste domingo (16), no Principality Stadium, em Cardiff, e conquistou a Supercopa da Inglaterra. Calafiori abriu o placar logo aos 22 segundos, enquanto Havertz ampliou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Odegaard marcou o terceiro e garantiu o título para os Gunners no primeiro jogo oficial da temporada 2026/27.
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Como foi Arsenal x Manchester City?
Primeiro tempo
O Arsenal começou a partida em ritmo intenso e precisou de apenas 22 segundos para transformar a superioridade inicial em vantagem. Lewis-Skelly encontrou Calafiori em profundidade, e o lateral italiano avançou com tranquilidade antes de finalizar rasteiro no canto de Donnarumma. O gol relâmpago confirmou a postura agressiva dos Gunners desde o primeiro toque na bola, enquanto o Manchester City demorou a encontrar espaços para reagir. Foden levou perigo aos 19 minutos, mas parou em defesa de Raya, e Haaland também teve uma oportunidade após passe de Doku, sem conseguir superar o goleiro espanhol.
A equipe de Mikel Arteta, porém, continuou criando as principais oportunidades e chegou ao segundo gol aos 37 minutos. Odegaard levantou a bola na área, Tzolis desviou de cabeça e encontrou Havertz, que completou para as redes. O City tentou responder na sequência e teve duas boas chances em uma mesma jogada: Raya defendeu finalização de Haaland, e, no rebote, Ben White bloqueou o chute de Doku. Antes do intervalo, o Arsenal ainda chegou perto do terceiro, mas Gvardiol salvou em cima da linha após finalização de Odegaard.
Segundo tempo
O Arsenal voltou do intervalo mantendo a intensidade e ampliou a vantagem logo no início da etapa. Tzolis recebeu pela esquerda e acionou Odegaard, que passou por Gvardiol antes de driblar Donnarumma e mandar a bola para o fundo da rede. Com 3 a 0 no placar, os Gunners passaram a controlar o ritmo da partida, enquanto o Manchester City aumentou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio territorial em chances claras. Os torcedores do Arsenal chegaram a gritar "olé" nas arquibancadas diante da superioridade da equipe.
O City só voltou a ameaçar com mais perigo na reta final. Marmoush arriscou de longe e obrigou Raya a trabalhar, enquanto Cherki criou espaço pela direita e encontrou Semenyo dentro da área. O atacante finalizou rasteiro, mas o goleiro do Arsenal apareceu novamente para fazer uma boa defesa e preservar a vantagem. Com o adversário sem conseguir reagir, os Gunners administraram os minutos finais e confirmaram a vitória por 3 a 0 na abertura oficial da temporada.
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O lance decisivo da partida aconteceu logo no primeiro ataque do Arsenal. Com apenas 22 segundos de jogo, Calafiori abriu o placar e deu o tom do que seria a final. A finalização no canto confirmou o início avassalador dos Gunners e abriu caminho para o domínio que resultou nos outros dois gols da vitória.
Deu aula 🏅
Três jogadores se destacaram na conquista do Arsenal: Calafiori, Tzolis e Odegaard. O lateral italiano participou ativamente dos dois lados do campo, abriu o placar e teve atuação segura defensivamente. Tzolis, em sua estreia oficial pelos Gunners, mostrou personalidade e contribuiu com duas assistências. Já Odegaard comandou as ações ofensivas da equipe, participou da construção das jogadas mais perigosas e coroou a atuação com um gol.
Ficou abaixo 📉
Haaland teve uma atuação discreta na decisão. Ainda retomando o ritmo após o período de férias, o atacante recebeu poucas bolas em condições favoráveis e acabou bem controlado pela defesa do Arsenal. O norueguês teve duas oportunidades ao longo da partida, mas não conseguiu convertê-las. A dificuldade do camisa 9 refletiu a atuação ofensiva do Manchester City, que criou pouco e raramente conseguiu ameaçar o gol defendido por Raya.
✅ Ficha técnica
Manchester City 🆚 Arsenal
Supercopa da Inglaterra 2026/27 – Final
📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Principality Stadium, em Cardiff, País de Gales
🥅 Gols: Calafiori, 1'/1°T (1-0), Havertz, 28'/1°T (2-0), Odegaard, 3'/2° (3-0)
🟨 Cartões amarelos: Foden (MCI); Calafiori (ARS); Gvardiol (MCI); Odegaard (ARS)
🟥 Cartões vermelhos: -
🔵 Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)
Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Gvardiol, O'Reilly (Guéhi); Kovacic (Nico González), Elliot Anderson (Rico Lewis), Foden; Semenyo, Doku (Grealish) e Haaland (Marmoush)
🔴 Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; Ben White, Gabriel Magalhães, Mosquera, Calafiori; Bruno Guimarães (Declan Rice), Odegaard (Eze), Lewis-Skelly (Zubimeni); Madueke, Havertz (Gyökeres) e Tzolis
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Sam Barrott (ING)
🚩 Assistentes: Craig Taylor (ING) e Blake Antrobus (ING)
📺 VAR: James Bell (ING)
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