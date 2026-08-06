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Real Madrid anuncia renovação de Vini Jr. até 2032

Com novo vínculo, o brasileiro pôs fim à possível ida ao Arsenal

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 15:13
Atualizado há 3 horas
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VIni Jr marcou duas vezes na vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
VIni Jr comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira (6) a renovação de contrato de Vinicius Júnior até 30 de junho de 2032. O novo vínculo coloca fim às especulações sobre o futuro do atacante brasileiro, que despertava o interesse do Arsenal e tinha contrato anterior válido até o fim da próxima temporada.

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A renovação encerra as especulações sobre o futuro do camisa 7, que despertava interesse do Arsenal e tinha contrato anterior válido até o fim da próxima temporada.

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Arsenal aguardava definição

Com contrato entrando no último ano, Vinicius também avaliava a possibilidade de seguir para a Premier League. O Arsenal tinha o brasileiro como principal alvo para reforçar o ataque após a conquista do Campeonato Inglês e estava disposto a investir na contratação caso ele optasse por não renovar com o Real Madrid.

As conversas entre Vini e o clube espanhol tiveram início em janeiro de 2025, mas passaram por períodos de impasse antes da definição desta semana.

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Mikel Arteta em Arsenal x Atlético de Madrid pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Mikel Arteta em Arsenal x Atlético de Madrid pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Trajetória no Real Madrid

Contratado junto ao Flamengo aos 18 anos, Vinicius soma 375 partidas pelo Real Madrid, com 128 gols marcados. Desde sua chegada, conquistou 14 títulos: duas Champions League, três Mundiais de Clubes, duas Supercopas da UEFA, três títulos de La Liga, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha.

O clube destacou a importância do brasileiro nas duas últimas conquistas da Liga dos Campeões, marcando gols nas finais de Paris, em 2022, e Londres, em 2024.

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Além das conquistas coletivas, Vini Jr. acumulou importantes reconhecimentos individuais durante sua trajetória no clube. O brasileiro foi eleito The Best da FIFA em 2024, recebeu a Bola de Ouro da Copa Intercontinental no mesmo ano e foi escolhido o melhor jogador da Champions League 2023/24.

Vini Jr beija troféu da Champions League
Vini Jr beija troféu da Champions League (Foto: Ina Fassbender/AFP)

Renovação traz estabilidade ao projeto

A permanência de Vini representa um reforço para o projeto do Real Madrid, que passa por mudanças após o retorno de José Mourinho ao comando técnico. O time merengue conta com a chegada de reforços como Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Carlos Espi, Denzel Dumfries e Yan Diomande.

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Em comunicado oficial, o Real Madrid destacou que Vini se tornou um dos jogadores mais importantes de um dos períodos mais vitoriosos da história do clube.

Temporada de pressão

Apesar do acordo, Vini inicia a nova temporada sob pressão. O brasileiro foi alvo de vaias da torcida do Santiago Bernabéu em parte da última temporada, e parte dos torcedores questionava uma renovação acompanhada de valorização salarial.

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Mesmo assim, o entendimento entre as partes foi de que a continuidade seria o melhor caminho para ambas. No retorno aos treinamentos após a Copa do Mundo, Vinicius elogiou o início do trabalho com Mourinho.

— Estou muito bem, conhecendo o novo treinador, os novos jogadores e trabalhando muito nos treinos. O Mourinho quer que eu continue sendo como sempre fui: feliz, positivo e jogando o meu futebol.

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Vini Jr corre durante treino de pré-temporada do Real Madrid
Vini Jr corre durante treino de pré-temporada do Real Madrid (Foto: Divulgação)

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