Real Madrid anuncia renovação de Vini Jr. até 2032
Com novo vínculo, o brasileiro pôs fim à possível ida ao Arsenal
O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira (6) a renovação de contrato de Vinicius Júnior até 30 de junho de 2032. O novo vínculo coloca fim às especulações sobre o futuro do atacante brasileiro, que despertava o interesse do Arsenal e tinha contrato anterior válido até o fim da próxima temporada.
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A renovação encerra as especulações sobre o futuro do camisa 7, que despertava interesse do Arsenal e tinha contrato anterior válido até o fim da próxima temporada.
Arsenal aguardava definição
Com contrato entrando no último ano, Vinicius também avaliava a possibilidade de seguir para a Premier League. O Arsenal tinha o brasileiro como principal alvo para reforçar o ataque após a conquista do Campeonato Inglês e estava disposto a investir na contratação caso ele optasse por não renovar com o Real Madrid.
As conversas entre Vini e o clube espanhol tiveram início em janeiro de 2025, mas passaram por períodos de impasse antes da definição desta semana.
Trajetória no Real Madrid
Contratado junto ao Flamengo aos 18 anos, Vinicius soma 375 partidas pelo Real Madrid, com 128 gols marcados. Desde sua chegada, conquistou 14 títulos: duas Champions League, três Mundiais de Clubes, duas Supercopas da UEFA, três títulos de La Liga, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha.
O clube destacou a importância do brasileiro nas duas últimas conquistas da Liga dos Campeões, marcando gols nas finais de Paris, em 2022, e Londres, em 2024.
Além das conquistas coletivas, Vini Jr. acumulou importantes reconhecimentos individuais durante sua trajetória no clube. O brasileiro foi eleito The Best da FIFA em 2024, recebeu a Bola de Ouro da Copa Intercontinental no mesmo ano e foi escolhido o melhor jogador da Champions League 2023/24.
Renovação traz estabilidade ao projeto
A permanência de Vini representa um reforço para o projeto do Real Madrid, que passa por mudanças após o retorno de José Mourinho ao comando técnico. O time merengue conta com a chegada de reforços como Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Carlos Espi, Denzel Dumfries e Yan Diomande.
Em comunicado oficial, o Real Madrid destacou que Vini se tornou um dos jogadores mais importantes de um dos períodos mais vitoriosos da história do clube.
Temporada de pressão
Apesar do acordo, Vini inicia a nova temporada sob pressão. O brasileiro foi alvo de vaias da torcida do Santiago Bernabéu em parte da última temporada, e parte dos torcedores questionava uma renovação acompanhada de valorização salarial.
Mesmo assim, o entendimento entre as partes foi de que a continuidade seria o melhor caminho para ambas. No retorno aos treinamentos após a Copa do Mundo, Vinicius elogiou o início do trabalho com Mourinho.
— Estou muito bem, conhecendo o novo treinador, os novos jogadores e trabalhando muito nos treinos. O Mourinho quer que eu continue sendo como sempre fui: feliz, positivo e jogando o meu futebol.
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