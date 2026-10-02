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Atacante da Dinamarca empurra Jorge Jesus após polêmica com Cristiano Ronaldo

Hojlund também presta homenagem ao ídolo em jogo da Nations League

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 15:11
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Hojlund comemora gol marcado pela Dinamarca contra Portugal em homenagem a Cristiano Ronaldo
Hojlund comemora gol marcado pela Dinamarca contra Portugal em homenagem a Cristiano Ronaldo (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/AFP)

Centroavante da Dinamarca, Hojlund foi flagrado empurrando o técnico Jorge Jesus após a derrota por 4 a 2 para Portugal, na Nations League. O atacante do Napoli é fã de Cristiano Ronaldo e comemorou seu gol da mesma forma como o veterano costuma fazer quando vai as redes.

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Em entrevista após o apito final, Hojlund não comentou sobre o empurrão dado em Jorge Jesus após um aperto de mãos com o treinador. No entanto, o centroavante explicou o motivo de ter feito a comemoração de Cristiano Ronaldo após marcar o segundo gol da Dinamarca na partida.

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- É apenas uma homenagem a um homem que pode ter encerrado sua carreira na seleção nacional depois do que aconteceu. Então, eu só queria homenageá-lo mais uma vez . Não tem nada a ver com desrespeito. Ele é meu ídolo - disse à "TV 2 Sport".

Nos últimos dias, Cristiano Ronaldo se irritou com o fato de ter ficado no banco de reservas na vitória de Portugal sobre a Noruega. Além disso, o camisa sete não gostou de uma entrevista coletiva dada por Jorge Jesus antes do jogo contra a Dinamarca e deixou a concentração da seleção.

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Jorge Jesus após a vitória de Portugal sobre a Dinamarca pela Nations League
Jorge Jesus após a vitória de Portugal sobre a Dinamarca pela Nations League (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/AFP)
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