Futebol inglês adota novas regras contra cera e perda de tempo para 2026/27 A Premier League 2026/27 terá seu ínicio na próxima sexta-feira

A temporada 2026/27 do futebol inglês terá uma série de mudanças nas regras do jogo. As alterações foram pensadas principalmente para reduzir a perda de tempo e aumentar o período de bola rolando, com novas determinações envolvendo tiros de meta, laterais, substituições, atendimento médico e o uso do VAR.

As mudanças serão aplicadas nas competições profissionais da Inglaterra e também em categorias e divisões inferiores, com exceção das regras relacionadas ao árbitro de vídeo, que ficam restritas às competições que contam com a tecnologia.

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A proposta é diminuir comportamentos utilizados para interromper o ritmo das partidas sem transformar as novas regras em uma sequência de punições. A expectativa é que os jogadores se adaptem aos novos procedimentos ao longo da temporada.

Tiros de meta e laterais terão contagem de cinco segundos

Uma das principais novidades envolve o tempo para executar tiros de meta e laterais. A partir desta temporada, o árbitro poderá iniciar uma contagem regressiva de cinco segundos caso identifique uma tentativa deliberada de atrasar a reposição da bola.

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O procedimento será sinalizado pelo árbitro, que poderá apitar e fazer uma contagem visível com o braço. Se os cinco segundos terminarem antes da cobrança, a posse será entregue ao adversário. A regra também pode ser aplicada quando o jogador utiliza artifícios para evitar o início da contagem, como deixar a bola parada em um cone ou fazer um passe para um companheiro antes da reposição.

Nos arremessos longos, porém, a preparação específica da cobrança não será considerada perda de tempo. A contagem poderá começar quando os jogadores já estiverem posicionados.

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Nos tiros de meta, a mudança também busca evitar que goleiros atrasem deliberadamente o reinício nos minutos finais. Caso ultrapasse o tempo permitido, o adversário poderá receber um escanteio.

Substituído terá dez segundos para sair

As substituições também terão um novo limite de tempo. O jogador que deixar o campo terá dez segundos para sair pelo ponto mais próximo. Caso ultrapasse esse período sem uma justificativa prevista nas regras, o substituto não poderá entrar imediatamente. A equipe terá de atuar com um jogador a menos por pelo menos um minuto, até a próxima interrupção adequada.

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A regra já apareceu na prática durante a Copa da Liga Inglesa. Will Lankshear, do Middlesbrough, foi punido depois de deixar o campo lentamente durante uma partida contra o Wrexham. Há exceções para situações como lesões ou questões de segurança relacionadas ao caminho utilizado pelo jogador para deixar o gramado.

Jogadores lesionados ficarão fora por um minuto

Outra mudança envolve o atendimento médico. Quando o árbitro interromper a partida para que um jogador receba atendimento após uma possível lesão, o atleta deverá permanecer fora do campo por um minuto antes de retornar. A medida aumenta o período anterior, que era de 30 segundos, e também estabelece critérios mais rígidos para evitar que atendimentos sejam utilizados para quebrar o ritmo do adversário.

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O jogador poderá ser retirado mesmo que não tenha solicitado atendimento caso sua situação provoque a paralisação da partida.

Existem exceções previstas, incluindo determinadas situações em que o atleta sofreu uma falta e o responsável pela infração recebeu cartão, além de casos específicos envolvendo sangramento ou outras condições.

Goleiros não poderão ser usados para criar pausas táticas

Uma das mudanças mais curiosas está relacionada aos chamados "tempos técnicos" dos goleiros. O procedimento ganhou espaço nos últimos anos quando o goleiro simula uma necessidade de atendimento para permitir que o treinador converse com os jogadores e interrompa o ritmo do adversário.

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Para tentar impedir a prática, as competições profissionais inglesas adotarão um novo teste. Caso um goleiro peça atendimento médico, um jogador de linha escolhido pelo treinador deverá deixar o campo por um minuto.

O nome do atleta terá de ser informado ao quarto árbitro em até dez segundos. Caso isso não aconteça, caberá ao capitão indicar quem sairá. Também existem exceções, como situações em que o goleiro sofreu uma falta ou está sangrando.

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Michael Oliver é o árbitro principal da Premier League após aposentadoria de Anthony Taylor (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Tiros de meta terão nova interpretação

Outra alteração busca acabar com dúvidas envolvendo a saída curta em tiros de meta. Quando o goleiro ou um defensor tocar na bola para iniciar a jogada, o tiro de meta será considerado executado. Dessa forma, qualquer toque posterior com a mão ou o braço por um defensor dentro da área poderá resultar em pênalti.

Se o toque for cometido pelo goleiro, a infração poderá ser considerada recuo irregular da bola, resultando em tiro livre indireto. A mudança pretende padronizar situações que já causaram interpretações diferentes.

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VAR ganha novas possibilidades de intervenção

O VAR também terá algumas alterações na temporada 2026/27, embora o futebol inglês não adote todas as mudanças testadas na Copa do Mundo.

Uma das novidades permite a revisão de um segundo cartão amarelo que resulte em expulsão. O recurso poderá ser utilizado para verificar se o segundo cartão foi aplicado de maneira equivocada, desde que exista um erro claro.

Por outro lado, o VAR não poderá revisar simplesmente uma decisão subjetiva sobre um cartão amarelo.

Outra possibilidade de revisão envolve faltas cometidas antes de a bola entrar em jogo. Em caráter de teste, o vídeo poderá ser utilizado quando uma infração anterior a uma bola parada tiver relação direta com um gol, pênalti ou punição disciplinar.

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Também haverá uma aplicação mais específica para erros de identificação. A tecnologia poderá intervir quando o árbitro atribuir uma infração ao jogador errado, como marcar uma mão cometida por um atleta da equipe A quando, na realidade, o toque foi cometido por um jogador da equipe B.

Bukayo Saka beija a taça da Premier League após o título do Arsenal (Foto: Adrian Dennis / AFP)

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