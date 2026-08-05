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Arsenal avança por Bruno Guimarães e encaminha acordo com Newcastle

Negociação deve girar em torno de 75 milhões de libras

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 10:14
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Bruno Guimarães usando braçadeira de capitão do Newcastle
Bruno Guimarães pelo Newcastle (Foto: Reprodução/Newcastle)

O Arsenal deu um passo decisivo para contratar Bruno Guimarães. De acordo com informações publicadas por veículos da Inglaterra, como "BBC", "Sky Sports" e "The Athletic, e da Espanha, como o "Diario AS", os Gunners chegaram a um acordo com o Newcastle pela transferência do volante brasileiro e agora aguardam apenas a realização dos exames médicos e a assinatura dos documentos para oficializar o negócio.

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A negociação gira em torno de 75 milhões de libras (cerca de R$ 520 milhões) em valores fixos, podendo alcançar quase 100 milhões de euros com bônus previstos em contrato. O meio-campista de 28 anos já recebeu autorização para deixar a concentração do Newcastle e viajar para concluir os últimos detalhes da transferência.

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Bruno Guimarães informou ao Newcastle ainda no início da janela que gostaria de se transferir para o Arsenal caso surgisse uma proposta satisfatória. Depois de semanas de negociações, os clubes chegaram a um acordo de princípio pela transferência.

Capitão do Newcastle, o brasileiro deixa o clube após quatro temporadas, período em que se consolidou como um dos principais meio-campistas da Premier League. Contratado junto ao Lyon em 2022, ele disputou mais de 150 partidas pelo clube inglês e participou da conquista da Copa da Liga Inglesa de 2025.

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Por que Arteta insistiu tanto em Bruno Guimarães?

A chegada de Bruno Guimarães atende a uma das principais prioridades de Mikel Arteta para a temporada. Mesmo após conquistar a Premier League, o treinador buscava aumentar o nível técnico e a profundidade do meio-campo para disputar todas as competições com a mesma intensidade ao longo do calendário.

O brasileiro reúne características que agradam à comissão técnica. Além da experiência acumulada na Premier League, é um jogador capaz de iniciar a construção das jogadas, acelerar a circulação da bola e atuar sob forte pressão sem comprometer a posse. Também se destaca pela intensidade defensiva e pela liderança exercida dentro de campo, fator considerado importante pelo Arsenal.

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Bruno Guimarães - Newcastle
Bruno Guimarães comemora gol pelo Newcastle (Foto: Andy Buchanan/AFP)

Outro aspecto levado em consideração foi a regularidade. Desde que chegou ao Newcastle, Bruno perdeu poucos jogos por lesão e manteve desempenho consistente em diferentes temporadas, algo valorizado pelo departamento de futebol dos Gunners após sofrer com problemas físicos de peças importantes no último ano.

Caso a transferência seja confirmada, Arteta passará a ter diversas alternativas para o setor, podendo formar um trio de meio-campo com Declan Rice e Martín Zubimendi, além de contar com opções como Martin Odegaard, Mikel Merino, Eberechi Eze e Myles Lewis-Skelly.

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Newcastle resistiu, mas acordo avançou nos últimos dias

O Newcastle tratou Bruno Guimarães como uma das prioridades para permanência no elenco e resistiu durante boa parte da janela. Capitão da equipe, o brasileiro era visto como uma das principais lideranças do grupo, o que fez o clube rejeitar as primeiras investidas do Arsenal.

Com o desejo do jogador de atuar pelos Gunners já conhecido desde o início da janela, as conversas evoluíram nas últimas semanas. O Arsenal aumentou a proposta até atingir os valores exigidos pelo Newcastle, que deu sinal verde para a conclusão da transferência e autorizou Bruno a viajar para realizar exames médicos.

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A possível venda de Bruno também se soma a uma sequência de negociações de peso feitas pelo Newcastle nesta janela em meio à necessidade de equilibrar as contas. Antes do brasileiro, o clube já havia negociado Sandro Tonali com o Tottenham por 100 milhões de libras (R$ 730 milhões) e Anthony Gordon com o Barcelona por cerca de 80 milhões de euros (R$ 510 milhões). Mesmo diante desse cenário financeiro, a diretoria resistiu às primeiras ofertas pelo capitão e condicionou sua saída ao pagamento dos 75 milhões de libras (R$ 547 milhões) exigidos pelo jogador.

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