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Promessa do Atlético se destaca na Seleção Brasileira de base

Arthur Gomide foi um dos nomes da vitória do Brasil sub-17 sobre a Costa do Marfim

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
02/10/2026 10:28
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Gomide seleção brasileira (Foto: Fábio Souza / CBF)
Gomide seleção brasileira (Foto: Fábio Souza / CBF)
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A Seleção Brasileira venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 na quarta-feira (30), em Nyon, na Suíça, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa da Amizade Sub-17. Arthur Gomide, cria e uma das grandes promessas do Atlético e Kauê Furquim marcaram os gols do Brasil, enquanto Hubert Yao descontou para os africanos.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A Seleção Brasileira venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 na quarta-feira (30), em Nyon, na Suíça, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa da Amizade Sub-17. Arthur Gomide, cria e uma das grandes promessas do Atlético e Kauê Furquim marcaram os gols do Brasil, enquanto Hubert Yao descontou para os africanos.

Meia do Galo, Arthur Gomide foi o responsável por abrir o placar nos minutos finais do primeiro tempo. Depois de uma cobrança de escanteio pelo lado direito, o jogador aproveitou a sobra na entrada da área e finalizou de chapa, colocando a bola no canto do goleiro.

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Arthur Gomide é uma das principais promessas das categorias de base do Atlético. O meia assinou seu primeiro contrato profissional com o clube em 2025 e, na última temporada, participou das conquistas do Campeonato Brasileiro Sub-17 e do Campeonato Mineiro Sub-17 pelo Galo.

— Fico muito feliz por ter ajudado a equipe com o gol, mas o mais importante foi a vitória. Foi um jogo muito duro, contra uma seleção forte, e conseguimos colocar em prática o que trabalhamos durante a preparação. Terminar o torneio com esse resultado dá ainda mais confiança para o grupo visando a Copa do Mundo — disse Arthur Gomide.

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Na volta do intervalo, a Costa do Marfim chegou ao empate. Yao aproveitou uma saída equivocada do goleiro Arthur Vale e deixou tudo igual. Porém, o Brasil voltou a marcar nos minutos finais. Aos 42 minutos do segundo tempo, Kauê Furquim converteu uma cobrança de pênalti e garantiu a vitória brasileira.

Com o resultado, o Brasil encerrou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo B, atrás da Espanha. A equipe volta a campo no sábado para disputar o terceiro lugar da competição contra a Colômbia.

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O torneio é o último compromisso da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo Sub-17, que será realizada no Catar entre novembro e dezembro. No Mundial, o Brasil está no Grupo I, ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica.

— A preparação tem sido muito boa e cada treino e cada jogo com a seleção brasileira são importantes para chegarmos mais preparados. A gente sabe que a convocação ainda não foi definida, então tenho que continuar trabalhando, dando o meu melhor e aproveitando cada oportunidade. Se eu tiver a chance de disputar o Mundial, quero estar pronto para representar o Brasil da melhor maneira possível — finalizou o meia.

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Gomide seleção brasileira (Foto: Fábio Souza / CBF)
Gomide seleção brasileira (Foto: Fábio Souza / CBF)

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