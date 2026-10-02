Saiba como joga a Índia, adversária do Brasil neste sábado
Equipe também passa por renovação e foca em se classificar à Copa da Ásia
O Brasil irá enfrentar a Índia pela primeira vez na história neste sábado (3), em Calcutá, em uma partida em que a Seleção não deverá ter maiores dificuldades. Os indianos ocupam apenas a 138ª colocação no ranking da Fifa e vêm de um empate por 1 a 1 com o Panamá. E o respeito da seleção indiana é tanto que o técnico Khalid Jamil diz que o jogo com o Brasil servirá como um aprendizado.
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— Precisamos disputar mais partidas deste nível. Não quero enfrentar equipes de baixo ranking, é melhor jogar contra uma seleção bem colocada. Com certeza haverá evolução. Os jogadores vão aprender com essas experiências. E eu, como treinador, também vou evoluir na maneira de interagir com eles. De modo geral, isso é benéfico para todos — disse Jamil em entrevista esta semana à agência de notícias indiana PTI.
Além do amistoso com o Brasil, na próxima terça-feira (6) a Índia vai enfrentar o Uruguai, também em Calcutá.
A Índia de Khalid Jamil costuma dar ênfase ao setor defensivo. No papel, tem alinhado num 4-4-2 clássico, mas o time costuma variar o esquema conforme o jogo se desenrola. O foco, no entanto, não muda: a ideia é manter um bloco baixo e tentar saída rápida ao ataque quando o time recupera a bola.
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E se na Seleção Brasileira o técnico Carlo Ancelotti tenta renovar o time, na Índia Khalid Jamil faz o mesmo. O treinador, que assumiu a equipe há pouco mais de um ano, deixou de fora da convocação para estes três jogos alguns dos medalhões da equipe.
— Selecionei os jogadores de acordo com seus méritos e desempenho. Não há jogadores do último ano nem do penúltimo. Precisamos formar uma equipe equilibrada — considerou no início do mês passado, ao definir os convocados.
Por tudo isso, o resultado do jogo deste sábado é considerado mero detalhe. O foco da Índia é se preparar para as eliminatórias para a Copa da Ásia, no próximo ano.
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