Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Saiba como joga a Índia, adversária do Brasil neste sábado

Equipe também passa por renovação e foca em se classificar à Copa da Ásia

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 15:00
Favorite o Lance! no Google
Técnico da Índia, Khalid Jamil, abraça Carlo Ancelotti na véspera de amistoso da Seleção em Calcutá
Técnico da Índia, Khalid Jamil, abraça Carlo Ancelotti na véspera de amistoso da Seleção em Calcutá (Divulgação/aiff.com)

O Brasil irá enfrentar a Índia pela primeira vez na história neste sábado (3), em Calcutá, em uma partida em que a Seleção não deverá ter maiores dificuldades. Os indianos ocupam apenas a 138ª colocação no ranking da Fifa e vêm de um empate por 1 a 1 com o Panamá. E o respeito da seleção indiana é tanto que o técnico Khalid Jamil diz que o jogo com o Brasil servirá como um aprendizado.

➡️Ancelotti testa Pedro no ataque, e Brasil pode ter sete mudanças na escalação

— Precisamos disputar mais partidas deste nível. Não quero enfrentar equipes de baixo ranking, é melhor jogar contra uma seleção bem colocada. Com certeza haverá evolução. Os jogadores vão aprender com essas experiências. E eu, como treinador, também vou evoluir na maneira de interagir com eles. De modo geral, isso é benéfico para todos — disse Jamil em entrevista esta semana à agência de notícias indiana PTI. 

continua após a publicidade

Além do amistoso com o Brasil, na próxima terça-feira (6) a Índia vai enfrentar o Uruguai, também em Calcutá.

A Índia de Khalid Jamil costuma dar ênfase ao setor defensivo. No papel, tem alinhado num 4-4-2 clássico, mas o time costuma variar o esquema conforme o jogo se desenrola. O foco, no entanto, não muda: a ideia é manter um bloco baixo e tentar saída rápida ao ataque quando o time recupera a bola.

➡️Consórcio Embracon: Planeje a compra do seu próximo carro novo com consórcio. Simule agora.

E se na Seleção Brasileira o técnico Carlo Ancelotti tenta renovar o time, na Índia Khalid Jamil faz o mesmo. O treinador, que assumiu a equipe há pouco mais de um ano, deixou de fora da convocação para estes três jogos alguns dos medalhões da equipe.

continua após a publicidade

— Selecionei os jogadores de acordo com seus méritos e desempenho. Não há jogadores do último ano nem do penúltimo. Precisamos formar uma equipe equilibrada — considerou no início do mês passado, ao definir os convocados.

Por tudo isso, o resultado do jogo deste sábado é considerado mero detalhe. O foco da Índia é se preparar para as eliminatórias para a Copa da Ásia, no próximo ano.

continua após a publicidade
Técnico da Índia, Khalid Jamil, e Carlo Ancelotti na véspera de amistoso da Seleção em Calcutá
Treinadores de Índia e Brasil se encontraram na véspera do amistoso em Calcutá (Divulgação/aiff.com)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre
Sugerida para você!
O atacante espanhol do Real Madrid, camisa 40, Carlos Espi (C), comemora o segundo gol da equipe com seus companheiros de time, o meio-campista uruguaio do Real Madrid, camisa 08, Federico Valverde (E), e o atacante brasileiro do Real Madrid, camisa 29, Endrick, durante o amistoso de pré-temporada entre Ferencváros e Real Madrid em Budapeste, Hungria, em 8 de agosto de 2026

Futebol Internacional

Artilheiro do Real Madrid e 'rival' de Endrick é convocado para Espanha

Há 1 minuto
Hojlund comemora gol marcado pela Dinamarca contra Portugal em homenagem a Cristiano Ronaldo

Futebol Internacional

Atacante da Dinamarca empurra Jorge Jesus após polêmica com Cristiano Ronaldo

Há 25 minutos
Cristiano Ronaldo no banco de reservas no jogo entre Portugal e Noruega, pela Nations League (Foto: Lise Åserud/NTB/AFP)

Futebol Internacional

Seleção de Portugal perde mais de 1,5 milhão de seguidores após polêmica com CR7

Há 1 hora
Pedri em ação no El Clásico (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Futebol Internacional

Barcelona x Real Madrid: El Clásico terá bola especial na temporada 2026/27; veja foto

Há 1 hora
Vini Jr está na briga pela artilharia da Copa (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Seleção Brasileira

Palco de amistoso do Brasil traz lembrança especial para Vini Jr e Seleção

Há 2 horas
Jogadores do Manchester City comemrando o gol marcado pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

Futebol Internacional

Após condenação, City apresenta recurso e contesta decisão da comissão

Há 4 horas
Mais LANCE!
Raphinha comemora gol do Barcelona contra o Nottingham Forest na pré-temporada

Raphinha faz novo exame, e Barcelona define plano com brasileiro

Cristiano Ronaldo no banco de reservas no jogo entre Portugal e Noruega, pela Nations League

Ex-Flamengo critica Jorge Jesus por treta com Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo em campo

Federação Portuguesa prepara reunião para tentar reaproximar Cristiano Ronaldo

Vini Jr em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)

Relatório da Fifa destaca Vini Jr entre os principais pontas da Copa 2026

Cartaz junto ao Estádio da Luz.

Lisboa amanhece com cartazes de apoio a Cristiano Ronaldo e ataque a Jorge Jesus; entenda

Gomide seleção brasileira (Foto: Fábio Souza / CBF)

Promessa do Atlético se destaca na Seleção Brasileira de base

Onde assistir ao vivo a partida entre Bélgica e Turquia pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Bélgica x Turquia: onde assistir, horário e escalações

Onde assistir ao vivo a partida entre França e Itália pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

França x Itália: onde assistir, horário e escalações

Mosaico no jogo entre Ravens e Cowboys no Maracanã

Lúcio de Castro: a NFL e o asterisco, o City e o Soft Power, a nossa cartolagem e as bets

Michael Olise comemora gol da França contra a Bélgica pela Liga das Nações. (Foto: Franck Fife/AFP)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (02/10/2026)

Rafael Navarro cinduzindo a bola contra o New York RedBulls

Ex-Palmeiras e Botafogo, Rafael Navarro chega a dezesseis gols na MLS

Cristiano Ronaldo na concentração da seleção de Portgal

Jorge Jesus rebate polêmica com Cristiano Ronaldo: 'Zero arrependimentos'

Hojlund apontando para cima com a camisa 9 da Dinamarca

Deboche ou homenagem? Jogador imita Cristiano Ronaldo em Dinamarca x Portugal