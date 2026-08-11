Cucurella chega no Real Madrid para assumir lacuna de Marcelo Espanhol chega para ser um dos principais reforços de José Mourinho

Campeão do mundo com a Espanha, Cucurella chega no Real Madrid para assumir uma lacuna na lateral-esquerda deixada por Marcelo. O espanhol é visto como um dos melhores jogadores de sua posição no mundo e tem a missão de elevar o nível da equipe merengue e dar menos uma dor de cabeça para o treinador José Mourinho.

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Desde a saída de Marcelo, o Real Madrid contou com três laterais-esquerdo no elenco: Ferland Mendy, Fran García e Álvaro Carreras. Enquanto o francês sofreu com muitas lesões nas últimas temporadas, García foi emprestado ao Betis e o ex-jogador do Benfica não correspondeu as expectativas após a contratação no verão europeu passado.

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Em meio a esse cenário desolador no lado esquerdo defensivo, o Real Madrid busca uma resposta com a chegada de Cucurella, que é o melhor lateral-esquerdo do país. Um dos pilares defensivos do Chelsea e da Espanha, tendo conquistado uma vaga na seleção ideal da Copa do Mundo de 2026 da Fifa, sendo um dos destaques do torneio.

Formado nas categorias de base do Barcelona, Cucurella passou pelo Eibar, mas ganhou notoriedade no Getafe. Sob comando de José Bordalás, o lateral-esquerdo se tornou uma referência e elevou seu nível, principalmente do ponto de vista defensivo. Em sua última temporada no Chelsea, o espanhol foi um dos expoentes nos dois lados do campo.

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Segundo dados do "Sofascore", Cucurella foi o 2º jogador do Chelsea com mais desarmes (55) e o 3º com mais cortes (87). No lado ofensivo, o espanhol foi o 3º atleta dos Blues com mais assistências (4) e o 4º que mais criou chances (6). No Real Madrid, o lateral-esquerdo chega para ser titular sem muito debate com Álvaro Carreras após uma temporada aquém do esperado.

Com José Mourinho, Cucurella terá um papel crucial no momento defensivo, principalmente por atuar no mesmo lado de Vini Jr, que é um atleta muito marcado por seu ímpeto ofensivo, mas menos por sua dedicação na marcação. Mas o espanhol também terá espaço para machucar o rival, visto que o Real Madrid será uma equipe dominante em volume de jogo e posse de bola.

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Em sua chegada ao Real Madrid, Cucurella elogiou o clube e demonstrou ansiedade para viver sua primeira temporada com a camisa merengue. O jogador comentou sobre suas qualidades e espera conquistar títulos na equipe e encerrar um jejum de duas temporadas sem erguer um troféu relevante, como Champions League, La Liga ou Copa do Rei.

- Muito feliz. Fiquei muito tempo esperando, mas estou aqui treinando com os companheiros e que seja um grande ano. Um orgulho. Não é muita gente que pode dizer que vestiu essa camisa. Vimos algumas lendas, é um clube com muita história, o maior da Europa e estar aqui é um privilégio e uma honra. Intensidade, caráter, alegria. Sou uma pessoa muito trabalhadora. Com jogadores deste talento, somos uma grande equipe e podemos fazer grandes coisas.

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Durante anos, o Real Madrid não convivia com problemas no setor devido a presença de Roberto Carlos e, posteriormente, de Marcelo. Mas a saída do último brasileiro após 15 temporadas no clube merengue escancarou uma necessidade após a contratação de jogadores que não renderam o que se espera de quem joga na equipe merengue.

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