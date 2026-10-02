A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) prepara uma reunião para a próxima semana com o objetivo de reaproximar Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus após a crise que culminou na saída do atacante da concentração da seleção. A entidade pretende atuar como mediadora para tentar restabelecer o diálogo entre jogador e treinador e evitar que a passagem do camisa 7 por Portugal termine de forma abrupta.

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Segundo informações divulgadas pelo "Marca" e pelo jornal português "A Bola", a FPF trabalha para aproximar as partes após os episódios ocorridos durante a atual Data Fifa. A expectativa dentro da federação é encontrar um entendimento que permita recuperar uma relação cordial e preservar a trajetória de Ronaldo pela equipe nacional.

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FPF tenta contornar crise entre Ronaldo e Jesus

A tensão entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus aumentou depois da partida contra a Noruega. O atacante havia sido convencido pelo treinador a continuar na seleção portuguesa depois de, inicialmente, considerar o fim de sua passagem pela equipe.

De acordo com o jornalista Nuno Luz, Jesus manteve contato frequente com Ronaldo durante o verão para convencê-lo a permanecer. O treinador e Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, também participaram de uma conversa com o jogador para tratar da continuidade na seleção.

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Na sequência, teria sido estabelecido um planejamento para a utilização de Ronaldo durante os compromissos da Data Fifa. O atacante, porém, ficou no banco durante a vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega e não entrou em campo.

Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal (Foto: Johan Nilsson / AFP)

O episódio provocou uma reunião entre Ronaldo, Jorge Jesus e Pedro Proença. Segundo os relatos divulgados sobre o encontro, o treinador reconheceu que havia cometido um erro ao manter o atacante no aquecimento por cerca de 30 minutos sem utilizá-lo. Ronaldo, por sua vez, teria admitido a necessidade de apoiar os companheiros de equipe.

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O entendimento, contudo, não encerrou a crise. Relatos apontam que Jesus havia se comprometido a reconhecer publicamente o erro, mas a expectativa não teria sido cumprida. O episódio voltou a tensionar a relação entre os dois.

Cristiano Ronaldo ainda não contou sua versão

A saída do atacante da concentração aconteceu depois da coletiva de imprensa de Jorge Jesus antes do jogo contra a Dinamarca. Ronaldo deixou a delegação portuguesa e, posteriormente, utilizou as redes sociais para indicar que ainda apresentaria sua versão sobre o episódio.

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– No devido tempo, contarei a todos os portugueses a verdade sobre os motivos que me levaram a deixar a seleção à qual sempre me dediquei. Agora é hora de desejar a Portugal e a todos os meus companheiros, sem exceção, boa sorte – escreveu Cristiano Ronaldo.

A FPF, por enquanto, adotou uma postura mais cautelosa sobre o episódio. Depois da saída do jogador, a entidade havia divulgado uma manifestação concentrada nos compromissos esportivos da seleção. Agora, segundo os relatos, a prioridade nos bastidores passou a ser a tentativa de solucionar o conflito.

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A federação também não quer que a trajetória de Ronaldo pela seleção seja encerrada em meio à atual crise. O jogador é apontado nos relatos como uma figura central na história recente da equipe portuguesa, e a intenção dos dirigentes seria criar condições para que a relação entre o atacante e a estrutura da seleção seja restabelecida.

A tentativa de aproximação deve envolver também Jorge Jesus. A ideia é colocar novamente treinador e jogador em contato para buscar um entendimento depois dos episódios que provocaram a ruptura.

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Enquanto isso, a comunicação dos jogadores portugueses sobre o caso tem sido discreta. Após a vitória sobre a Dinamarca, Renato Veiga afirmou que é próximo de Ronaldo, mas indicou que havia orientação para não comentar publicamente a situação.

A reunião planejada pela Federação Portuguesa está prevista para a próxima semana, após o encerramento dos compromissos da Data Fifa.

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