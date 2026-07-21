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Chelsea anuncia contratação mais cara de jogador inglês na história

Morgan Rogers foi contratado por 117 milhões de libras pelos Blues

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 18:03
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Morgan Rogers é o novo jogador do Chelsea
Morgan Rogers é o novo jogador do Chelsea (Foto: Divulgação/Chelsea FC)

O Chelsea anunciou, nesta terça-feira (21), a contratação do meia-atacante Morgan Rogers junto ao Aston Villa por 117 milhões de libras (cerca de R$ 870 milhões). Com o valor, o jogador de 23 anos se tornou a contratação mais cara da história dos Blues e a maior transferência envolvendo um jogador inglês.

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    Após ser aprovado nos exames médicos, Rogers assinou por seis anos válido até 2032, com opção de renovação por mais um ano. O projeto esportivo apresentado pelos londrinos e a chegada do técnico Xabi Alonso foram fatores decisivos para a escolha do atleta.

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    Transferência histórica para o Chelsea

    Morgan Rogers se tornou a contratação mais cara da história do Chelsea. O valor supera os 106 milhões de libras pagos ao Benfica por Enzo Fernández, em 2023, além de estabelecer um novo recorde para transferências envolvendo clubes britânicos, ultrapassando as 116 milhões de libras desembolsadas pelo Manchester City para contratar Elliot Anderson nesta janela.

    O Arsenal também demonstrou interesse em Morgan Rogers durante o mercado, mas o jogador optou por seguir para Stamford Bridge. O Aston Villa aceitava negociar o atleta apenas por uma proposta superior a 100 milhões de libras, condição atendida pelo Chelsea.

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    Morgan Rogers é o novo jogador do Chelsea
    Morgan Rogers é o novo jogador do Chelsea (Foto: Divulgação/Chelsea FC)

    Ascensão no Aston Villa

    Morgan Rogers chegou ao Aston Villa em fevereiro de 2024, contratado junto ao Middlesbrough por 7 milhões de libras, com mais 8 milhões previstos em bônus. O Middlesbrough ainda tem direito a 20% do lucro obtido em uma futura venda do jogador.

    Desde então, o meia consolidou-se como um dos principais destaques ofensivos da Premier League. Em 125 partidas pelo Villa, marcou 31 gols e distribuiu 29 assistências. Apenas na temporada 2025/26, participou diretamente de 26 gols, com 14 tentos e 12 assistências em 55 jogos, ajudando a equipe a conquistar a Europa League e garantir vaga na próxima Champions.

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    O Aston Villa venceu o Freiburg e conquistou a Europa League (Foto: YASIN AKGUL / AFP)
    Com gol de Morgan Rogers, o Aston Villa venceu o Freiburg e conquistou a Europa League (Foto: YASIN AKGUL / AFP)

    Destaque também pela Inglaterra

    Rogers estreou pela seleção principal da Inglaterra em novembro de 2024 e disputou todas as seis partidas da equipe na Copa do Mundo de 2026. O meia foi titular no último jogo da fase de grupos, contra o Panamá, e também atuou na derrota para a Argentina na semifinal.

    Na campanha inglesa, deu a assistência para Anthony Gordon marcar o único gol da seleção diante dos argentinos.

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