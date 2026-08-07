Chelsea muda estratégia com Xabi Alonso e aposta na experiência Após quatro anos priorizando jovens, clube busca Henderson e Welbeck para dar mais liderança e maturidade ao grupo

A chegada de Xabi Alonso ao Chelsea já provoca reflexos no planejamento do clube. Depois de quatro temporadas em que a BlueCo concentrou praticamente todos os investimentos em jogadores jovens, os Blues mudaram o perfil das contratações nesta janela e passaram a apostar em atletas experientes para equilibrar um elenco considerado um dos mais promissores da Europa.

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As chegadas de Jordan Henderson, de 36 anos, e Danny Welbeck, de 35 anos, representam justamente essa mudança. Os dois chegam após longas carreiras na Premier League e carregam características pouco comuns no atual elenco londrino: liderança, experiência em decisões e capacidade de conduzir um grupo durante momentos de pressão.

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Projeto baseado na juventude

Desde que assumiu o clube em 2022, a BlueCo transformou a política de contratações do Chelsea. O investimento superior a 1,7 bilhão de euros foi destinado, em sua maioria, para jogadores de até 23 anos, seguindo uma estratégia voltada ao desenvolvimento esportivo e à valorização financeira dos ativos.

Foi assim que chegaram nomes como Cole Palmer, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, João Pedro, Jamie Gittens, Estêvão, Jorrel Hato e Liam Delap. O Chelsea passou a reunir alguns dos jovens mais promissores do futebol mundial, formando um elenco com enorme potencial técnico.

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Entretanto, o desempenho dentro de campo mostrou que apenas talento não garantia competitividade durante toda a temporada. Apesar das conquistas da Conference League e da Copa do Mundo de Clubes, a equipe repetiu oscilações e voltou a perder rendimento na reta decisiva da Premier League, cenário que já havia acontecido em anos anteriores.

Jogadores do Chelsea lamentando o empate sofrido nos acréscimos (Foto: Ben Stansall/AFP)

Problema identificado

As quedas de desempenho expuseram uma deficiência que passou a ser debatida internamente: a falta de jogadores experientes para conduzir o grupo durante momentos de instabilidade. Em diversos períodos da temporada, principalmente após dezembro, o Chelsea encontrou dificuldades para manter regularidade, administrar partidas e reagir quando os resultados deixavam de aparecer.

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Esse cenário ajuda a explicar a mudança de perfil no mercado. Henderson e Welbeck não chegam para elevar significativamente o nível técnico da equipe, mas para oferecer algo que o elenco perdeu ao longo do processo de renovação: referências dentro e fora do campo.

Henderson apresentado pelo Chelsea (Foto: Reprodução/X)

Mudança começou antes

A alteração de estratégia não começou com Henderson e Welbeck. Antes de fechar as duas contratações, o Chelsea tentou levar Granit Xhaka e John Stones, dois jogadores acima dos 30 anos, acostumados a disputar títulos e exercer liderança em seus clubes.

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Mesmo sem sucesso nas negociações, o padrão ficou evidente. O clube deixou de olhar apenas para potencial de desenvolvimento e passou a valorizar atletas capazes de acelerar a evolução de um elenco extremamente jovem.

Outro detalhe chama atenção. Grande parte dos principais alvos de Xabi Alonso possui experiência consolidada na Premier League, o que reduz o período de adaptação e oferece conhecimento imediato sobre a intensidade e as exigências do campeonato inglês.

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Xabi Alonso em treinamentos do Chelsea (Foto: Reprodução / X @ChelseaFC)

Novo equilíbrio

A mudança não significa que o Chelsea abandonou o projeto iniciado pela BlueCo. O clube continua apostando em jovens talentos como base do elenco, mas entende que o desenvolvimento desses jogadores depende também da convivência com atletas experientes.

A chegada de Henderson e Welbeck simboliza justamente essa nova fase. Depois de quatro anos apostando quase exclusivamente no potencial, o Chelsea tenta encontrar um equilíbrio entre juventude e experiência para construir um time mais competitivo e menos vulnerável às oscilações que marcaram as últimas temporadas.

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Danny Welbeck foi anunciado pelo Chelsea (Foto: Reprodução/Chelsea FC)

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